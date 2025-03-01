== لمتنا في شهر رمضان ==

جليلوس

جليلوس

:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
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ذكر
السلام عليكم

106055


خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير
المهم بغيت نلمكم كيما كل عام كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا
يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو
خلونا نعيشوا احلى ايام ماتتنساش
فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك
احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان
هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا الدار داركم
جليلوس خيكم
موضوع متجدد
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من طقوس وعادات اللمة الجزائرية أنه يطل علينا مع رمضان فمن هو ههههههه






@جليلوس رمضانك مبارك أخي
الله يجعلها لمة خير
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحن نتظرك خويا كيما كل عام بمواضيعك القيمة و مسابقتك القيمة
بارك الله فيك خويا الغالي على الطرح القيم
 
@أبو عاتكة قتلك نجببهملك عن طريق التخاطر ولا هههه
@جليلوس ياخويا صحا رمضانك ، رمضان نتاع اللمة وحدو
مدام فيها نتخايلوا ، هي النهار لول راني من تروايح وانا نتثاوب تقول جامي رقدت في حياتي هههه ،المهم شريت بريوشة للسحور ،ما تخلطوهاليش برك وراهي ليكم الفريڨوا هاذ الليلة برك .
 
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من طقوس وعادات اللمة الجزائرية أنه يطل علينا مع رمضان فمن هو ههههههه






@جليلوس رمضانك مبارك أخي
الله يجعلها لمة خير
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هلال اللمة أكيد
ههههه
يسلمك اختي سلطانة
ان شاء الله توجور فالخير
 
قال إلياس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحن نتظرك خويا كيما كل عام بمواضيعك القيمة و مسابقتك القيمة
بارك الله فيك خويا الغالي على الطرح القيم
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يسلمك خويا الياس
هاني جيتكم استناوني عندي بزاف حاجات شابين
يلا قدرني ربي وريحت شوي
شكرا لك
 
قال Hakan:
@أبو عاتكة قتلك نجببهملك عن طريق التخاطر ولا هههه
@جليلوس ياخويا صحا رمضانك ، رمضان نتاع اللمة وحدو
مدام فيها نتخايلوا ، هي النهار لول راني من تروايح وانا نتثاوب تقول جامي رقدت في حياتي هههه ،المهم شريت بريوشة للسحور ،ما تخلطوهاليش برك وراهي ليكم الفريڨوا هاذ الليلة برك .
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وي والله يا حكيم
كيراك داير ليك وحشة
ههههه معليش بسماح انا بروحي ماعندي خاطر للماكلة راني مريض شوي
 
  • محزن
التفاعلات: Hakan
قال جليلوس:
وي والله يا حكيم
كيراك داير ليك وحشة
ههههه معليش بسماح انا بروحي ماعندي خاطر للماكلة راني مريض شوي
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طهور ان شاء الله ياخويا ، ربي يشافيك ويعافيك
 
قال Hakan:
@أبو عاتكة قتلك نجببهملك عن طريق التخاطر ولا هههه
@جليلوس ياخويا صحا رمضانك ، رمضان نتاع اللمة وحدو
مدام فيها نتخايلوا ، هي النهار لول راني من تروايح وانا نتثاوب تقول جامي رقدت في حياتي هههه ،المهم شريت بريوشة للسحور ،ما تخلطوهاليش برك وراهي ليكم الفريڨوا هاذ الليلة برك .
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متجيبهمش بالتخاطر وانت تثاوب راك جبتهم راقدين

صحا سحوركم و ربي يتقبل من الجميع
 
صحا فطوركم

ماتنساوش تجيبوا قلب اللوز و الزلابية و الشاربات معاكم

سيدات اللمة روحوا لكوزينة اللمة و وجدوا لفطور
 
قال أبو عاتكة:
متجيبهمش بالتخاطر وانت تثاوب راك جبتهم راقدين

صحا سحوركم و ربي يتقبل من الجميع
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ههههه
ياتل كيراك خويا العزيز
جابنا راقدين والله
 
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