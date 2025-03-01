== لمتنا في شهر رمضان ==

جليلوس
:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
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السلام عليكم
خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير
المهم بغيت نلمكم كيما كل عام كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا
يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو
خلونا نعيشوا احلى ايام ماتتنساش
فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك
احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان
هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا الدار داركم
جليلوس خيكم
موضوع متجدد
خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير
المهم بغيت نلمكم كيما كل عام كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا
يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو
خلونا نعيشوا احلى ايام ماتتنساش
فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك
احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان
هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا الدار داركم
جليلوس خيكم
موضوع متجدد