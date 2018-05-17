مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد

hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,581
الإعجابات
36,459
النقاط
451
#1

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السلام عليكم اعضاء اللمة الجزائرية الكرام تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال
كما تعودنا في كل رمضان تقام مسابقات وفعاليات لتوطيد اجواء الاخوة في رمضان و اعطاء نكهة خاصة لمنتدى اللمة الجزائرية
تعود اليكم مسابقة خفيف وظريف بحلتها الجديدة
تعريف بالمسابقة :
هي عبارة عن مواضيع صغيرة الحجم لكنها مميزة الاسلوب يطرحها العضو ولا تتجاوز اسطرها الخمس اسطر
شروط المسابقة :
كما نعلم التقيد _بقوانين اللمة الجزائرية_
التقيد بقوانين المسابقة حيث لا تتجاوز اسطر المشاركة خمسة اسطر
يحيط فيها العضو بجوانب الموضوع الاساسية
كتابة امام كل موضوع {مشاركتي في مسابقة خفيف وظريف }
جديد المسابقة :
في العدد السابق كنا نقوم بترشيح اعضاء لكتابة المواضيع يعني ثلاث مواضيع في الاسبوع
لكن في هذا العدد لن نقوم بتقييد الاعضاء حفاظا على حق الجميع بالمشاركة
وكذالك حفاظا على ظروف العضو {غيابه وحضوره }
جوائز المسابقة :
تحدد في قادم الاياام
 

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أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,389
الإعجابات
59,366
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة اخي هذه المسابقة رائعة جدا
في انتظار التفاعل ان شاءالله من طرف الاعضاء الكرام
بالتوفيق
 
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