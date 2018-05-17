مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد

السلام عليكم اعضاء اللمة الجزائرية الكرام تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال

كما تعودنا في كل رمضان تقام مسابقات وفعاليات لتوطيد اجواء الاخوة في رمضان و اعطاء نكهة خاصة لمنتدى اللمة الجزائرية

تعود اليكم مسابقة خفيف وظريف بحلتها الجديدة

تعريف بالمسابقة :

هي عبارة عن مواضيع صغيرة الحجم لكنها مميزة الاسلوب يطرحها العضو ولا تتجاوز اسطرها الخمس اسطر

شروط المسابقة :

كما نعلم التقيد _بقوانين اللمة الجزائرية_

التقيد بقوانين المسابقة حيث لا تتجاوز اسطر المشاركة خمسة اسطر

يحيط فيها العضو بجوانب الموضوع الاساسية

كتابة امام كل موضوع {مشاركتي في مسابقة خفيف وظريف }

جديد المسابقة :

في العدد السابق كنا نقوم بترشيح اعضاء لكتابة المواضيع يعني ثلاث مواضيع في الاسبوع

لكن في هذا العدد لن نقوم بتقييد الاعضاء حفاظا على حق الجميع بالمشاركة

وكذالك حفاظا على ظروف العضو {غيابه وحضوره }

جوائز المسابقة :

تحدد في قادم الاياام