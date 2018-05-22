مشاركتي في مسابقة {خفيف وظريف}

السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم ويومكم طيب ورمضان مبارك

ربي يقدرنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال ان شاء الله

حبيت اليوم نطرح مشاركتي المتواضعة في مسابقة

وهي كالتالي:

لي حبيت نتكلم عليه اليوم هو كاينة واحد الظاهرة بحيث نلقاو أفخم المطاعم سواء الجزائرية منها أو الأجنبية في الجزائر سواء السورية أو التركية أو غيرها في شهر رمضان الكريم يديرو الأكل عندهم وقت الافطار باطل خصيصا لعابري السبيل وللفقراء والمحتاجين وكتر خيرهم وربي يجعل هاد الأمر في ميزان حسناتهم، الشي لي محيرني تلقى ناس لاباس بيهم يدير 4 أطباق في دارو يغلق دارو ويجيب عايلتو يفطرو في هاد المطاعم ويدي بلاصة واحد فقير ومحتاج ولا بلاصة واحد يسكن بعيد وفاتو وقت الافطار، وهذا نفس الشي لي لاحظتو تاني فيما يخص قفة رمضان يعني القفة بدل ما تروح لناس محتاجين طرف خبز يسخفو عليه يديها لي عندو سيارة

تاع 200 مليون، مافهمتش إذا الإعانات هادي يستغلها الغني ولا حتى الفقير ماعندوش زهر في أبسط الأمور، واش رايكم في هاد الظاهرة؟