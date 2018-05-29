مشاركتي في مسابقة خفيف وظريف - faith8

faith8
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أقدم لكم مشاركتي في مسابقة خفيف وظريف وموضوعها عن السحور وهي كالآتي :
معروف أن العديد من الناس يهملون وجبة السحور رغم أنها جد مهمة وهذا ما يصر عليه الأطباء لما فيها من فوائد تعين الصائم
على تحمل مشاقِّ الصيام خلال يومه وأوصانا الرسول ﷺ بالسحور في قوله: ﴿تسحروا فإن في السحور بركة﴾ و المقصود هنا بالبركة هو تقوية الصائم وتهوين الصيام عليه،لما فيه من فوائد صحية لا تنكر من دون أن ننسى الأجر والثواب للامتثال إلى هدي السنة وإتِّباعه ﷺ ومن الفوائد الصحية نذكر:منع حدوث الإعياء والصداع، التخفيف من حدّة الجوع والعطش، تنشيط الجهاز الهضمي وتعديل نسبة السكر في الدم. ومن المهم جدًّا تأخير السحور فقد "كان أصحاب محمد ﷺ أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحورا"ونصيحتي لا تتخلوا عن سحوركم لتحافظوا على صحتكم.
صحا رمضانكم و صحا فطوركم وسحوركم تقبلوا تحيات أختكم في الله faith8 دمتم أوفياء لمنتدانا الغالي و استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه...~