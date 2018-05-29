مشاركتي في مسابقة خفيف وظريف - faith8

faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#1
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#1
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أقدم لكم مشاركتي في مسابقة خفيف وظريف وموضوعها عن السحور وهي كالآتي :

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معروف أن العديد من الناس يهملون وجبة السحور رغم أنها جد مهمة وهذا ما يصر عليه الأطباء لما فيها من فوائد تعين الصائم
على تحمل مشاقِّ الصيام خلال يومه وأوصانا الرسول بالسحور في قوله: ﴿تسحروا فإن في السحور بركة﴾ و المقصود هنا بالبركة هو تقوية الصائم وتهوين الصيام عليه،لما فيه من فوائد صحية لا تنكر من دون أن ننسى الأجر والثواب للامتثال إلى هدي السنة وإتِّباعه ومن الفوائد الصحية نذكر:منع حدوث الإعياء والصداع، التخفيف من حدّة الجوع والعطش، تنشيط الجهاز الهضمي وتعديل نسبة السكر في الدم. ومن المهم جدًّا تأخير السحور فقد "كان أصحاب محمد ﷺ أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحورا"ونصيحتي لا تتخلوا عن سحوركم لتحافظوا على صحتكم.


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صحا رمضانكم و صحا فطوركم وسحوركم تقبلوا تحيات أختكم في الله faith8 دمتم أوفياء لمنتدانا الغالي و استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه...~

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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#2
ياااه شكون هنا الفارماكو ديناميك ههههه
ان شااء الله احوالك بخير ؟
وجبة السحور كيما تفضلت من اهم الوجبات اللي لازم على الصائم يحرص عليها
اولا لانو سنة وسنة مؤكدة وفيها فضل عظيم عند ربي
ثاانيا الفوائد البدنية لانو واحد يصوم 16 ساعة اكيد لازملو مخزون غذائي باش يحكملو هذي المدة كامل
لكن من ناحيتي نشوف انو يوجد فرق كبير بين رمضان تاع بكري في عهد الصحابة و رمضان نتاع هذا الوقت
ما نروحوش بعيد غي في السنوات تاع الثورة
حيث كانت وجبة الفطور حاجة ساامبل يعني كي ياكلو يضربو حاجة خفيفة خلاص
خلافا لوقتنا هذا ياكل اكلة بالاك تقعد 10 ايام وما يفرزلهاش
ارواح للحلويات هذيك الكبد يحصل فيها علابيها الكثير يكسبو وزن في رمضان
يعني نشوف فيها بالنسبة للانسان اللي ياكل بزاف في الفطور وجبة السحور تكون عبارة عن فاكهة بسيطة برك
تفاح ولا حبة بنان ولا حبة ياوورت ويشرب الماء فقط باسكو الفطور تاعو مازالو الداخل
شكرا ختي ايمان ان شااء الله امور الصيدلة بخير..
 
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