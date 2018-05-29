مشاركتي في مسابقة خفيف وظريف - faith8

ياااه شكون هنا الفارماكو ديناميك ههههه

ان شااء الله احوالك بخير ؟

وجبة السحور كيما تفضلت من اهم الوجبات اللي لازم على الصائم يحرص عليها

اولا لانو سنة وسنة مؤكدة وفيها فضل عظيم عند ربي

ثاانيا الفوائد البدنية لانو واحد يصوم 16 ساعة اكيد لازملو مخزون غذائي باش يحكملو هذي المدة كامل

لكن من ناحيتي نشوف انو يوجد فرق كبير بين رمضان تاع بكري في عهد الصحابة و رمضان نتاع هذا الوقت

ما نروحوش بعيد غي في السنوات تاع الثورة

حيث كانت وجبة الفطور حاجة ساامبل يعني كي ياكلو يضربو حاجة خفيفة خلاص

خلافا لوقتنا هذا ياكل اكلة بالاك تقعد 10 ايام وما يفرزلهاش

ارواح للحلويات هذيك الكبد يحصل فيها علابيها الكثير يكسبو وزن في رمضان

يعني نشوف فيها بالنسبة للانسان اللي ياكل بزاف في الفطور وجبة السحور تكون عبارة عن فاكهة بسيطة برك

تفاح ولا حبة بنان ولا حبة ياوورت ويشرب الماء فقط باسكو الفطور تاعو مازالو الداخل

شكرا ختي ايمان ان شااء الله امور الصيدلة بخير.. ​