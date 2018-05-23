المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم 07

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان كريم على الجميع

تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد السابع من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها

تذكير بسير المسابقة:

نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،

العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية



