المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم 07

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,981
الإعجابات
5,624
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان كريم على الجميع

تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد السابع من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها


تذكير بسير المسابقة:

نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية



ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...


أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة


المدة الزمنية للمسابقة:

من بعد العصر إلى قبل المغرب



في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم
+
100 دج للفائز الأول / يوميًا



تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00


بالتوفيق للجميع



 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,981
الإعجابات
5,624
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#10
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,981
الإعجابات
5,624
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#10
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
254
الإعجابات
382
النقاط
513
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#11
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#16
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
254
الإعجابات
382
النقاط
513
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#16
هو الذي يمنعه العدوّ أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام.
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#18
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,654
الإعجابات
41,792
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#18
هو الذي يمنعه العدوّ أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام.
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#20
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,981
الإعجابات
5,624
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#20
قال حہسہــــأمہ:
هو الذي يمنعه العدوّ أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام.
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مبرووك اول خمس نقاط
 
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