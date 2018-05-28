المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الثاني عشر (12)

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,036
الإعجابات
1,348
النقاط
741
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1


تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان
وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الثامن من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها





تذكير بسير المسابقة:

نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية









ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة





المدة الزمنية للمسابقة:

من بعد العصر إلى قبل المغرب




في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم


+
100 دج للفائز الأول / يوميًا

تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

بالتوفيق للجميع
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#5
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,398
الإعجابات
5,944
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#5
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#8
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,036
الإعجابات
1,348
النقاط
741
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#8
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