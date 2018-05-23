برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن

سكون الفجر

سكون الفجر

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أول شي حابة أشكر @أم ياسمينdz عل الوصفة الشهية
واللي رح تلاقوا وصفتها هون

برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-

والآن ..
أهلاً بكم من جديد ومع وصفة جديدة ومميزة
من برنامجنا المتميز

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وصفة اليوم

- ديك رومي بالفرن -

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ديك رومي بوزن 3-4 كيلو
4 كوب رز

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
عصير ليمون
1 ملعقة خل
5 ثوم

التوابل
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
1 ملعقة صغيرة كاري
1 ملعقة صغيرة شطة يابسة
ملح حسب الرغبة

بعد غسل الديك الرومي قمت بعمل فتحات في معظم الأماكن وقمت بتمليح الديك الرومي من الداخل والخارج
ثم وضعت الثوم داخل كل فتحة

بعد ذلك قمت بتجهيز خليط التوابل وقمت بتتبيل الديك الرومي أيضاً من الداخل والخارج
على هذا الشكل

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IMG_8865.jpg

بعد هذه الخطوة قمت بتغليف الصينية بورق السلفان
ووضعته في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 3 ساعات ونصف مع المراقبة المستمرة
وهذا شكله بعد النضج

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وفي هذه الأثناء قمت بتحضير الرز
وقدمته على هذا الشكل مع الرز المطبوخ

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أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم

والمعذرة على التقصير بالتصوير
في أمان الله

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