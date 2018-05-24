نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الاول

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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بعد مرور أسبوع من انطلاق المسابقة الدينية التي تم الاعلان عنها على هذا الرابط
المسابقة الدينية الأسبوعية
ووضع أسئلة الأسبوع الأول على هذا الرابط
أسئلة الأسبوع الأول المسابقة الدينية
تلقينا 22 اجابة
ماشاءالله
وهذه اجوبة المسابقة :
من بين هذه الأجوبة
هناك الناقصة طبعا بسبب الصيام
ولكن أغلبها كانت صحيحة
وعليه قامت اللجنة المشرفة على المسابقة
بالاطلاع على جميع الأجوبة بتمعن وتركيز
واختيار أفضل اجابة صحيحة
+أسرع اجابة منذ وضع الأسئلة
وهي للأخ الفائز لهذا الاسبوع وهو
@ناصرdz
يتحصل على الوسام
100 نقطة شرفية
+فليكسي 500 دج
بقية الأعضاء الذين شاركونا
يتحصلون على 50 نقطة شرفية
@yaso ياسمين
@عآشقة الجنة
@أشــواق 19
@زاد الرحيل
choayb1987@
المسابقة الدينية الأسبوعية
ووضع أسئلة الأسبوع الأول على هذا الرابط
أسئلة الأسبوع الأول المسابقة الدينية
تلقينا 22 اجابة
ماشاءالله
وهذه اجوبة المسابقة :
من بين هذه الأجوبة
هناك الناقصة طبعا بسبب الصيام
ولكن أغلبها كانت صحيحة
وعليه قامت اللجنة المشرفة على المسابقة
بالاطلاع على جميع الأجوبة بتمعن وتركيز
واختيار أفضل اجابة صحيحة
+أسرع اجابة منذ وضع الأسئلة
وهي للأخ الفائز لهذا الاسبوع وهو
@ناصرdz
يتحصل على الوسام
100 نقطة شرفية
+فليكسي 500 دج
بقية الأعضاء الذين شاركونا
يتحصلون على 50 نقطة شرفية
@yaso ياسمين
@عآشقة الجنة
@أشــواق 19
@زاد الرحيل
choayb1987@
@وحي القلم
faith8@
@البدر المشرق
@فاعل الخير
@بشرى ملاك
boutheina beto@
wissam 47@
@طيور السلام
@صفاءdz
wushukungfu@
faith8@
@البدر المشرق
@فاعل الخير
@بشرى ملاك
boutheina beto@
wissam 47@
@طيور السلام
@صفاءdz
wushukungfu@
classic girl@
LINA LOLO@
HAMZA USMA@
@hakim story
AmiR@RoRo@
مبارك لكم الفوز
وبالتوفيق لبقية المتسابقين في الاسابيع القادمة .
من حق وواجب المؤمن على اخيه المؤمن تهنئته لهذا لا تدخل وتخرج دون مباركة بكلمة .
كل الشكر للجنة المشرفة على المسابقة :
@الامين محمد
@الحلم الوردي
@أم ياسمينdz
@Fethi.dz
LINA LOLO@
HAMZA USMA@
@hakim story
AmiR@RoRo@
مبارك لكم الفوز
وبالتوفيق لبقية المتسابقين في الاسابيع القادمة .
من حق وواجب المؤمن على اخيه المؤمن تهنئته لهذا لا تدخل وتخرج دون مباركة بكلمة .
كل الشكر للجنة المشرفة على المسابقة :
@الامين محمد
@الحلم الوردي
@أم ياسمينdz
@Fethi.dz
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