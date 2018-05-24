نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الاول

وهي للأخ الفائز لهذا الاسبوع وهو

وهي للأخ الفائز لهذا الاسبوع وهو

مبارك لكم الفوز

وبالتوفيق لبقية المتسابقين في الاسابيع القادمة .

من حق وواجب المؤمن على اخيه المؤمن تهنئته لهذا لا تدخل وتخرج دون مباركة بكلمة .

كل الشكر للجنة المشرفة على المسابقة :