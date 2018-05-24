نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الاول

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,483
الإعجابات
59,640
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1



بعد مرور أسبوع من انطلاق المسابقة الدينية التي تم الاعلان عنها على هذا الرابط
المسابقة الدينية الأسبوعية
ووضع أسئلة الأسبوع الأول على هذا الرابط
أسئلة الأسبوع الأول المسابقة الدينية

تلقينا 22 اجابة
ماشاءالله :)
وهذه اجوبة المسابقة :

اسئلة-المسابقة-الدينية-الاسبوع-الاول-مع-الاجوبة.gif
من بين هذه الأجوبة
هناك الناقصة طبعا بسبب الصيام o_O
ولكن أغلبها كانت صحيحة
وعليه قامت اللجنة المشرفة على المسابقة
بالاطلاع على جميع الأجوبة بتمعن وتركيز
واختيار أفضل اجابة صحيحة
+أسرع اجابة منذ وضع الأسئلة
وهي للأخ الفائز لهذا الاسبوع وهو

@ناصرdz

يتحصل على الوسام

100 نقطة شرفية





+فليكسي 500 دج


بقية الأعضاء الذين شاركونا
يتحصلون على 50 نقطة شرفية
@yaso ياسمين
@عآشقة الجنة
@أشــواق 19
@زاد الرحيل
choayb1987@


classic girl@
LINA LOLO@
HAMZA USMA@
@hakim story
AmiR@RoRo@



مبارك لكم الفوز
وبالتوفيق لبقية المتسابقين في الاسابيع القادمة .

من حق وواجب المؤمن على اخيه المؤمن تهنئته لهذا لا تدخل وتخرج دون مباركة بكلمة .


كل الشكر للجنة المشرفة على المسابقة :

@الامين محمد
@الحلم الوردي
@أم ياسمينdz
@Fethi.dz



 
آخر تعديل:
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,048
الإعجابات
5,663
النقاط
1,541
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
قال أم ياسمينdz:



بعد مرور أسبوع من انطلاق المسابقة الدينية التي تم الاعلان عنها على هذا الرابط
المسابقة الدينية الأسبوعية
ووضع أسئلة الأسبوع الأول على هذا الرابط
أسئلة الأسبوع الأول المسابقة الدينية

تلقينا 22 اجابة
ماشاءالله :)

من بين هذه الأجوبة
هناك الناقصة طبعا بسبب الصيام o_O
ولكن أغلبها كانت صحيحة
وعليه قامت اللجنة المشرفة على المسابقة
بالاطلاع على جميع الأجوبة بتمعن وتركيز
واختيار أفضل اجابة صحيحة
+أسرع اجابة منذ وضع الأسئلة
وهي للأخ الفائز لهذا الاسبوع وهو

@ناصرdz

يتحصل على الوسام

100 نقطة شرفية





+فليكسي 500 دج


بقية الأعضاء الذين شاركونا
يتحصلون على 50 نقطة شرفية
@yaso ياسمين
@عآشقة الجنة
@أشــواق 19
@زاد الرحيل
choayb1987@



classic girl@
LINA LOLO@
HAMZA USMA@
@hakim story
AmiR@RoRo@



مبارك لكم الفوز
وبالتوفيق لبقية المتسابقين في الاسابيع القادمة .

من حق وواجب المؤمن على اخيه المؤمن تهنئته لهذا لا تدخل وتخرج دون مباركة بكلمة .


كل الشكر للجنة المشرفة على المسابقة :

@الامين محمد
@الحلم الوردي
@أم ياسمينdz
@Fethi.dz



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الف مبرووك له ننتظر اسبوع ثاني
اعطوهالي فلكسي هو راه من خارج بلادنا خخخ:cry::cry:
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,748
الإعجابات
6,445
النقاط
121
الإقامة
واقع كأنه حلم
الجنس
أنثى
#5
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