نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ألف مبروك للفائزة و لجميع المشتركين

أختي لدي استفسار

لقد شاركت في هذه المسابقة في الاسبوع الاول والثاني وهنا لم يذكر اسمي هل لأنني وضعت الاجوبة في نفس الموضوع ؟

وبالنسبة للأسبوع اللثالث هل يجب فتح موضوع جديد للمشاركة؟

شكرا جزيلا