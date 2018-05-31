نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الثاني

الحلم الوردي
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 21 مارس 2010
- المشاركات
- 44,505
- الإعجابات
- 68,007
- النقاط
- 671
- الإقامة
- عالم النسيان
- الجنس
- أنثى
بعد مرور أسبوع من انطلاق المسابقة الدينية التي تم الاعلان عنها على هذا الرابط
المسابقة الدينية الأسبوعية
ووضع أسئلة الأسبوع الأول على هذا الرابط
أسئلة الأسبوع الثاني المسابقة الدينية
تلقينا 10 اجابات
ماشاءالله
وهذه اجوبة المسابقة :
من بين هذه الأجوبة
هناك الناقصة طبعا بسبب الصيام
ولكن أغلبها كانت صحيحة
وعليه قامت اللجنة المشرفة على المسابقة
بالاطلاع على جميع الأجوبة بتمعن وتركيز
واختيار أفضل اجابة صحيحة
+أسرع اجابة منذ وضع الأسئلة
وهي للأخت الفائزةلهذا الاسبوع وهو
@هدوء المطر
تتحصل على الوسام
100 نقطة شرفية
+فليكسي 500 دج
بقية الأعضاء الذين شاركونا
يتحصلون على 50 نقطة شرفية
@رؤوف المستقبل ب
@وحي القلم
@زينب تانيشا
@جليلوس
HAMZA USMA@
@choayb1987
@طيور السلام
@زاد الرحيل
مبارك لكم الفوز
وبالتوفيق لبقية المتسابقين في الاسابيع القادمة .
من حق وواجب المؤمن على اخيه المؤمن تهنئته لهذا لا تدخل وتخرج دون مباركة بكلمة .
كل الشكر للجنة المشرفة على المسابقة :
@الامين محمد
@الحلم الوردي
@أم ياسمينdz
@Fethi.dz