نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الثاني

الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
21 مارس 2010
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النقاط
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الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#1





بعد مرور أسبوع من انطلاق المسابقة الدينية التي تم الاعلان عنها على هذا الرابط
المسابقة الدينية الأسبوعية
ووضع أسئلة الأسبوع الأول على هذا الرابط
أسئلة الأسبوع الثاني المسابقة الدينية

تلقينا 10 اجابات
ماشاءالله :)
وهذه اجوبة المسابقة :






من بين هذه الأجوبة
هناك الناقصة طبعا بسبب الصيام o_O
ولكن أغلبها كانت صحيحة
وعليه قامت اللجنة المشرفة على المسابقة
بالاطلاع على جميع الأجوبة بتمعن وتركيز
واختيار أفضل اجابة صحيحة
+أسرع اجابة منذ وضع الأسئلة
وهي للأخت الفائزةلهذا الاسبوع وهو

@هدوء المطر



تتحصل على الوسام

100 نقطة شرفية







+فليكسي 500 دج


بقية الأعضاء الذين شاركونا
يتحصلون على 50 نقطة شرفية
@رؤوف المستقبل ب
@وحي القلم
@زينب تانيشا
@جليلوس
HAMZA USMA@
@choayb1987
@طيور السلام
@زاد الرحيل


مبارك لكم الفوز
وبالتوفيق لبقية المتسابقين في الاسابيع القادمة .

من حق وواجب المؤمن على اخيه المؤمن تهنئته لهذا لا تدخل وتخرج دون مباركة بكلمة .


كل الشكر للجنة المشرفة على المسابقة :

@الامين محمد
@الحلم الوردي
@أم ياسمينdz
@Fethi.dz



 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جوان 2013
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النقاط
566
الإقامة
الجزائر العاصمة
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أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف مبروك للفائزة و لجميع المشتركين
أختي لدي استفسار
لقد شاركت في هذه المسابقة في الاسبوع الاول والثاني وهنا لم يذكر اسمي هل لأنني وضعت الاجوبة في نفس الموضوع ؟
وبالنسبة للأسبوع اللثالث هل يجب فتح موضوع جديد للمشاركة؟
شكرا جزيلا
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
42,268
النقاط
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الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
الف مبارك للفائزة و لبقية المشتركين
و حظ اوفر للبقية
 
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