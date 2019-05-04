المسابقة الدينية الكبرى بحلتها الجديدة

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,356
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
105846
تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك
وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..

يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى

و من صور التنافس هته المسابقات التي نسعى دائما الى تحسينها و تطويرها

هته السنة سنقدم لكم مسابقة دينية تعليمية هادفة و تثقيفية
بأسلوب جديد و خفيف تحت عنوان

سنقوم بطرح سؤال يومي
و على المشاركين فتح موضوع في صندوق الاجوبة يضعون الاجابات تواليا فيه تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الدينية الكبرى
بمعنى موضوع واحد لكل عضو يضع فيه الاجابات عن الاسئلة التي ستطرح يوميا

و في آخر رمضان سيتم اختيار الفائزين على عدة اسس اهمها الاجابة الصحيحة و التنسيق و التنظيم
و الانضباط

لنختار ثلاثة فائزين تمنح لهم اوسمة و عدد من النقاط اما الذين شاركوا ستمنح لهم نقاطا
اي بمعنى الكل فائز مافيش خاسر لمجرد مشاركتك تضمن نقاطا شرفية

اما الجوائز

الفائز الأول
وسام
105847

و على
105855
نقطة شرفية

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الفائز الثاني
وسام
105850

و على
105854
نقطة شرفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفائز الثالث
وسام
105849

و على
105853
نقطة شرفية

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بقية المشاركين الكل سيتحصل على
105852
نقطة شرفية

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و الآن إليكم نموذج عن الاسئلة
105851

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المسابقة تحت اشراف
الااخت الاستاذة @السلطانة
و الأخت @سكون الفجر
و الاخ @الامين محمد

رمضان مبارك و كل عام و انتم بخير
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,356
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
كوبي كولي و الدعوة عامة

@السلطانة
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