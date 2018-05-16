المسابقة الدينية الأسبوعية

الحلم الوردي

الحلم الوردي

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#1
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الحمد لله تعالى الذي زيّن الشهور برمضان وأودع فيه عظيم كرمه وواسع الغفران واخّص عباده المؤمنين بليلة القدر من سائر الازمان، وأصلّي وأسلّم على النبي العدنان وعلى آله وصحبه وتابعيهم في الهدى والفرقان .
لقد تعانقت قلوبنا حبّاً وإكراماً لتصل الى معارج السماء صدقا ً ووفاءً تماسكاً يداً بيد منذ نشأة هذا الصرح القائم نجاحه بتواصلكم لنجتمع هذه الايام على شهر رمضان الكريم العطر بأيامه المباركة .

خلال هذا الشهر المبارك يعلن منتدى اللمة الجزائرية عن انطلاق المسابقة الدينية الأسبوعية

فكرة المسابقة وشروطها :

-هي مسابقة أسبوعية

-كل أسبوع يتم وضع 5 أسئلة من طرف القائمين عليها

-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية

-ويضع اجاباته فيه.

-كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .

الجوائز:

الفائز يتحصل على وسام +100 نقطة شرفية



شاركوا لتستفيدوا



مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها




 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
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من الشرق
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#6
فاعل الخير

فاعل الخير

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#7
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#7
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#9
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غليزان
#9

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسابقة جميلة وبإذن الله أكون من المشاركين فيها
وبارك الله في القائمين على هذه المسابقة المباركة
وفقكم الله
تحياتي
 
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