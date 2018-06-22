نتائج مسابقة "خفيف ظريف " السلسلة "2"

أهلا بأعضاء ومتتبعي ركن الخيمة الرمضانية



فبالأمس كنا ننتظر رمضان وها نحن الآن نودعه وهكذا تمضي الأعمال, وإنّما العبد جملة من أيّام كلما ذهب يوم ذهب بعضه. هذا رمضان يمضي, كما كان بالأمس يأتي,

فسبحان من قلب الليل والنهار, وأجرى الدهور والأعوام, وفي ذلك معتبر للمعتبرين, وموعظة للمتقين

فيا معشر التائبين

: لا ترجعوا إلى المعصية بعد رمضان واصبروا على لذة الهوى بحلاوة الإيمان, اصبروا لله تعالى يعوضكم خيراً

{ إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [ الأنفال:70 ] .



أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ولكم خطايانا و ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله



و قبل أن نعلن عن نتائج مسابقة خفيف ظريف لهاته السنة أتقدم بالشكر للأخ الفاضل @hakim story على إحيائه لهاته الفكرة المميزة وقيامه عليها طيلة الفترة الرمضانية



كما أعتذر عن غيابي في رمضان وعدم مشاركتي اياكم نشاطاتكم المميزة فقد كنت أمر بفترة امتحانات وانشغالات عديدة



وبعد قراءة مشااركاتكم و التمعن فيها من نواحي عديدة أهمها :



-طريقة الطرح والتنسيق

-اللغة والتعبير الجميل

-الالتزام بقوانين المسابقة



تم الإعلان عن الفائزين معنا في المسابقة وهم :





الفائزة الأولى هي الأخت



@عآشقة الجنـة



تتحصل معنا على

500 نقطة شرفية

الفائز الثاني هو الأخ



@HAMZA USMA



يتحصل معنا على

300 نقطة شرفية

الفائزة الثالثة هي الأخت



@لؤلؤة قسنطينة



وتتحصل على

200 نقطة شرفية





الفائز الرابع هو الأخ



@فريد أبوفيصل



والذي يتحصل معنا على

100 نقطة شرفية





نشكر جميع المشاركين معنا على مواضيعهم القيمة ، أكيد قد كان الإختيار صعبا لأن مواضيعكم كانت قيمة للغاية و جميعكم فائزين لكن هاته هي قوانين المسابقة لا بد من فائزين

فبورك فيكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



