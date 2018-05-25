المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم 09

















تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم



والحمد لله الذي بلغنا رمضان







وأهلا وسهلا بالجميع في العدد التاسع من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها















تذكير بسير المسابقة:





نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،

العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية





























ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...



أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة

















المدة الزمنية للمسابقة:





من بعد العصر إلى قبل المغرب







في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم