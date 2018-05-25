المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم 09

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,211
الإعجابات
5,797
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1






رمضان كريم على الجميع





تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان



وأهلا وسهلا بالجميع في العدد التاسع من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها









تذكير بسير المسابقة:




نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية














ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة








المدة الزمنية للمسابقة:




من بعد العصر إلى قبل المغرب



في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم



+
100 دج للفائز الأول / يوميًا

تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

بالتوفيق للجميع

 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,211
الإعجابات
5,797
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#12
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
815
الإعجابات
1,115
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#12
أطلس هو المعروف لدينا بالكتاب الذى يجمع خرائط العالم الجغرافية و سبب تسميته بهذا الإسم يرجع إلى الأساطير الإغريقية ..
 
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