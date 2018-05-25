برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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الأعداد السابقة :

1-برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
2-برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
3-برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن

من تقديم :
@سكون الفجر
@أم ياسمينdz

والآن أقدم لكم وصفة سهلة
وهي بطاطا بالجبن في قوالب السيليكون






كمية بطاطا مسلوقة
كسبرة
ملح /فلفل اسود/القليل من القرفة
بيضة
اخلط كل شيء
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احضر مول سيليكون واضع نصف الحشو
2.gif

أضع الجبن
3.gif
أضيف الطبقة الأخيرة واسويها جيدا
4.gif

اتركها في الثلاجة مدة ساعة
حتى تتماسك جيدا
ثم أقلبها واغطسها في البيض والفرينة والشابلير واقليها
يعني طريقة مول السيليكون اسهل من انك تكوريها بايديك
تختصري الوقت
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أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم

في أمان الله





 
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