برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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الأعداد السابقة :
1-برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
2-برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
3-برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
من تقديم :
@سكون الفجر
@أم ياسمينdz
والآن أقدم لكم وصفة سهلة
وهي بطاطا بالجبن في قوالب السيليكون
كمية بطاطا مسلوقة
كسبرة
ملح /فلفل اسود/القليل من القرفة
بيضة
اخلط كل شيء
احضر مول سيليكون واضع نصف الحشو
أضع الجبن
أضيف الطبقة الأخيرة واسويها جيدا
اتركها في الثلاجة مدة ساعة
حتى تتماسك جيدا
ثم أقلبها واغطسها في البيض والفرينة والشابلير واقليها
يعني طريقة مول السيليكون اسهل من انك تكوريها بايديك
تختصري الوقت
أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم
في أمان الله
1-برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
2-برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
3-برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
من تقديم :
@سكون الفجر
@أم ياسمينdz
والآن أقدم لكم وصفة سهلة
وهي بطاطا بالجبن في قوالب السيليكون
كمية بطاطا مسلوقة
كسبرة
ملح /فلفل اسود/القليل من القرفة
بيضة
اخلط كل شيء
احضر مول سيليكون واضع نصف الحشو
أضع الجبن
أضيف الطبقة الأخيرة واسويها جيدا
اتركها في الثلاجة مدة ساعة
حتى تتماسك جيدا
ثم أقلبها واغطسها في البيض والفرينة والشابلير واقليها
يعني طريقة مول السيليكون اسهل من انك تكوريها بايديك
تختصري الوقت
أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم
في أمان الله