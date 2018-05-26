المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم العاشر (10)

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,849
الإعجابات
19,448
النقاط
406
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#1

رمضان كريم على الجميع




تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الثامن من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها




تذكير بسير المسابقة:


نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية








ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة



المدة الزمنية للمسابقة:


من بعد العصر إلى قبل المغرب



في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم


+
100 دج للفائز الأول / يوميًا

تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

بالتوفيق للجميع
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,849
الإعجابات
19,448
النقاط
406
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#4
الموضوع ليس للدردشة وزيادة عدد المشاركات
مغلق الى حين دخول منظم المسابقة لنهار اليوم
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#6
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,285
الإعجابات
5,865
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#6
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#8
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,285
الإعجابات
5,865
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#8
قال 4algeria.com:
اسامة جهز الاسئلة باش 5 دقائق اذا لم يدخل الاخ حمزة تنشطها انت و اذا ماراكش موجد الاسئلة نبداها انا.
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ابدأ انت اخي خلي نشوفوا تنشيطك
 
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