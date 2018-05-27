المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الحادي عشر (11)

رؤوف المستقبل ب
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
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- النقاط
- 721
- العمر
- 17
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الثامن من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الثامن من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها
نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة
من بعد العصر إلى قبل المغرب
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100 دج للفائز الأول / يوميًا
تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00
بالتوفيق للجميع