المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الحادي عشر (11)





والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الثامن من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريموالحمد لله الذي بلغنا رمضان

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تذكير بسير المسابقة:

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نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،

العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية ​

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ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...



أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة





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