المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الحادي عشر (11)

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
979
الإعجابات
1,280
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
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تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان
1527436408465.png وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الثامن من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها






تذكير بسير المسابقة:


نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية








ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة


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المدة الزمنية للمسابقة:

من بعد العصر إلى قبل المغرب




في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم


+
100 دج للفائز الأول / يوميًا

تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

بالتوفيق للجميع
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
979
الإعجابات
1,280
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#3
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
979
الإعجابات
1,280
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#3
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#20
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
979
الإعجابات
1,280
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#20
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