المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الرابع عشر (14)

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,500
الإعجابات
6,102
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1







تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الرابع عشر من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها







تذكير بسير المسابقة:


نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية




















ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة








المدة الزمنية للمسابقة:


من بعد العصر إلى قبل المغرب





في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم



+
100 دج للفائز الأول / يوميًا


تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

بالتوفيق للجميع
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#5
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,500
الإعجابات
6,102
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#5
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#9
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,500
الإعجابات
6,102
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#9
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#13
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,108
الإعجابات
13,426
النقاط
516
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#13
قال عآشقة الجنـة:
ايمان بنتي واش جابك روحي ديري شليطة روحي ههههه
إضغط للتوسيع...
واش حسبتلك نطيبو غير شليطة هههه فطوري راه واجد حبيبة
جيت نلعب عندي شحال ما شاركتش
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#17
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,500
الإعجابات
6,102
النقاط
1,591
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#17
الـسؤال الأول :

عدد اللترات التي يحتاجها الدماغ البشري من الدماء يوميا لكي يعمل؟
 
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