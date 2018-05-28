تحلية خفيفة ظريفة

عجبتني هاد التحلية حبيت ننقلها لكن

طريقة التحضر : كاس سكر+ كاس حليب+ كاس زيت .+2 علب فلان فاني 50غ نظربهم با لخلاط ونحتفظ با كاس من هاد الخليط نخليه با جيه

بقية الخليط نزيد معاه 4 بيض 2خميرة حلوة .2 كيسان فرينة .نخلط اكل ونفرغوا في صنبة الفرن تكون مدهونة ومرشوشة با لفرينة .نحطها طيب على نار قليلة نكون سخنت الفرن من قبل

لما طبيب وتبدر تماما هداك الكاس لي خليتوا من قبل نزيد معاه 2 علب كريم ديسير فاني ونخلطهم با لخلاط ونفرغ فوق الكيك وهي فسنيوا ونزينها با خطوط با شكولا .ونحطها في ثلاجة 4 سا ومن الأحسن نخليها تبات هاداك الخليط لي ملفوق يتشرب شوية

ملاحظة .أنا في كل مرة نبدل الذوق لما ندرها chocó نخلط مع الخليط الأول 2 علب فلان شكولا وكاس لي نخليه نخلط معاه 2 علب كريم ديسار chocó

ولما نستعملها fraise نخلط 2 علب فلان ذوق فرولة .ولكاس لي نخليه نخلط معاه 2 علب yaourt ( ممزوج ) ذوق فرولة.

منقوول​