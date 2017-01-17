بسكوي بالفلان روووووعه

ثقتي بنفسي سر سعادتي

ثقتي بنفسي سر سعادتي

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
بسكويت بالفلان
2بيض. 8ملاعق كبيرة سكر. 8ملاعق كبيرة زيت. 8ملاعق كبيرة حليب. 8ملاعق كبيرة فرينة .ملعقة كبيرة كاكاو. 1خميرة حلويات
نخلط بسكوي عادي ونضعه في صنية 35على 30 والى الفرن بعد ما يخرج من الفرن سقيته بملعقتين عسل مخفف في نصف كاس ماء او نصنع الشربات بشرط تكون باردة ونترك البسكويت يبرد جيدا انا وضعته في التلاجة
بعدها حضرت الفلان اي ذوق تفضليه عملت ذوق البنان
2كاس حليب. 6ملاعق كبيرة فلان او كريم كراميل. 3ملاعق كبيرة سكر. ملعقة كبيرة نشا ونخلط الكل جيدا ونضعه على النار لما يتقل الخليط نوضعه على البسكويت ثم نرجعه الي التلاجة حتى يتماسك الخليط
ونقطعه حسب الرغبة
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