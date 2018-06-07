برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الحادية عشرة- شوربة عدس

أهلاً وسهلاً بكم من جديد في برنامج

أعتذر منكم على تأخير الحلقة فالأمر خارج عن إرادتي

أرجوا المعذرة وبارك الله فيكم على التفهم

تجدون الحلقات الماضية من هذا البرنامج هنا ..

برن

وصفتنا لهذا اليوم شهية ولذيذة وبسيطة في الآن نفسه

طبقنا لهذا اليوم ..

- شوربة العدس -

1 كوب عدس أحمر

1 حبة بصل صغيرة

1 ملعقة صغيرة كركم

2 مكعب مرق الدجاج

قمت بغسل العدس وتركه جانباً وبنفس الوقت كنت قد قطعت البصل بشكل صغير

ثم في قدر على النار اضفت القليل من الزيت وبدأت بتقليب البصل إلى أن يذبل

ثم أضفت العدس وقلبته لمدة دقيقتين ثم أضفت مقدار كوب ماء

أو مقدار يكفي لغمر العدس فقط وتركته على نار متوسطة إلى أن يبدأ بالغليان

وتبدأ الماء بالجفاف

تابعوا معي

وهنا قمت بتقليب العدس وإضافة نصف كوب من الماء وتركته إلى أن يغلي مرة أخرى

وقلبته لكن هذه المرة لم أستخدم الملعقة بل الخفّاقة اليدوية

وبعد أن جفت المياه مرة أخرى أضفت نصف كوب آخر

هل لاحظتم؟ لقد تغير لون العدس وبدأت الحبات بالذوبان في هذه اللحظة

مر على هذه العملية من 20-25 دقيقة

وهنا حان دور مكعبات مرق الدجاج والكركم

هنا أصبحت الشوربة أكثر صفرة من قبل والسبب هو الكركم

وبعد أن إنتهينا من صنع الشوربة يبقى الأمر عائد إليكم إما أن تضيفو كوب من الماء أو نصف كوب

فأنا مثلاً أحبها ثقيلة وأختي تحبها سائلة بعض الشيء

أرجوا أن تكون وصفتي واضحة وأعجبتكم

وهذا هو الشكل النهائي للشوربة الشهية