فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 2

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم
اول طبق لليوم هو :
الحريرة الجزائرية بالخضار
المقادير :
- دجاجة كاملة كما يمكن اضافة اللحم
- حبة جزر
- حبة بطاطا
- حبة كوسة
- نصف كراث (البورو)
- حبة لفت
- عرق كرافس او يمكن استعمال الاوراق
- حفنة من الحمص المنقوع
- حفنة من الفاصوليا البيضاء المنقوعة مسبقا
- حفنة من العدس
- باقة بقدونس
- باقة كزبرة حشيش
- ملعقة طعام طماطم مصبرة
- بصلة و راس ثوم
- فلفل اسود ،ملح، نصف ملعقة صغيرة كمون ،نصف ملعقة صغيرة كبّابة
- زيت
- في قدر نضع كل الخضر المغسولة و المقشرة و المقطعة
- نضيف الفاصوليا ،العدس،الكرافص، البقدونس و القليل من الكزبرة الخضراء ثم نضيف الماء و القليل من الماء و نترك الكل لينضج
- في قدر اخر نضع الدجاجة او اللحم و نضيف كل من البصل الثوم المهروسين الطماطم البهارات و الحمص
(اذا استعملتم اللحم بدل الدجاج يجب ان ننتظر حتى ينضج اللحم قليلا ،في هذه الأثناء نستطيع اضافة الطماطم لانها تجعل اللحم قاسي)
- بعد اضافة الطماطم و الكزبرة المتبقية المقطعة نغطي القدر بالماء و نتركه ينضج على نار متوسطة
- بعد ان تنضج مكونات القدر الاول نقوم بهرس المكونات في الخلاط و نضعها جانبا
- بعد ان ينضج اللحم الموجود في القدر الثاني نستطيع ان نضيف له خليط الخضر و نترك الكل على النار ليتجانس و ينضج قليلا
- اذا حضرتك الطبق بالدجاج فقط تستطيعون ان تنزعو الدجاج بعد النضج و تقومون بتفتيته قم ترجعونه الى القدر وهذه طريقة اسهل للاستهلاك و انا لا أحب ان أغطس يداي في المرق
- قدموا الطبق مزينا بالكزبرة الخضراء المقطعة
- يمكنكم أيضاً التحكم في كثافة المرق و خفته حسب اختياركم عن طريق تحكمكم في كمية الخضر
الطبق الثاني اخترت لكم :
الدولمة
المقادير
كيلو لحم مفروم
دجاج
بطاطا
قرعه
قرنون
حبه بصل صغيره
نص حبه طماطم
حمص
مقدونس
ملح
فلفل اسود
بهارات مشكله
حبه بيض
3 فصات ثوم
التحضير
اولا قومي بنزع لب القرعه والبطاطا والقرنون بها الشكل سوي فتحه
اللحم المفروم ضيفي له المقدونس مقطع والثوم والبيض وملح والبهارات المشكله وقومي بخلطهم مع بعض
المرق
ابشري البصل وحطي شوي زيت او مرغرين على حسب ماتبي وحطي الدجاج والطماطم نص حبه
ضيفي شوي ملح وبهارات وفلفل اسود
والحمص
خليهم على نار هاديه
اما الخضار نقوم بحشوهم ط¨ط§ظ„ظ„طظ… المفروم
بعد ماتمرقي المرق بالماء حطي الخضار
وممكن تعملي شوي من اللحم المفروم دوائر صغيره
وخليها اطيب
بعدين قدميها في طبق وبالعافيه عليكم