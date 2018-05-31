فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 2

فلفل اسود ،ملح، نصف ملعقة صغيرة كمون ،نصف ملعقة صغيرة كبّابة​

في قدر نضع كل الخضر المغسولة و المقشرة و المقطعة​

نضيف الفاصوليا ،العدس،الكرافص، البقدونس و القليل من الكزبرة الخضراء ثم نضيف الماء و القليل من الماء و نترك الكل لينضج​

في قدر اخر نضع الدجاجة او اللحم و نضيف كل من البصل الثوم المهروسين الطماطم البهارات و الحمص

(اذا استعملتم اللحم بدل الدجاج يجب ان ننتظر حتى ينضج اللحم قليلا ،في هذه الأثناء نستطيع اضافة الطماطم لانها تجعل اللحم قاسي)​

بعد اضافة الطماطم و الكزبرة المتبقية المقطعة نغطي القدر بالماء و نتركه ينضج على نار متوسطة​

بعد ان تنضج مكونات القدر الاول نقوم بهرس المكونات في الخلاط و نضعها جانبا​

بعد ان ينضج اللحم الموجود في القدر الثاني نستطيع ان نضيف له خليط الخضر و نترك الكل على النار ليتجانس و ينضج قليلا​

اذا حضرتك الطبق بالدجاج فقط تستطيعون ان تنزعو الدجاج بعد النضج و تقومون بتفتيته قم ترجعونه الى القدر وهذه طريقة اسهل للاستهلاك و انا لا أحب ان أغطس يداي في المرق​

قدموا الطبق مزينا بالكزبرة الخضراء المقطعة​