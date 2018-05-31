فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 2 -

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم

اول طبق لليوم هو :
الحريرة الجزائرية بالخضار






المقادير :
  • دجاجة كاملة كما يمكن اضافة اللحم​
  • حبة جزر​
  • حبة بطاطا​
  • حبة كوسة​
  • نصف كراث (البورو)​
  • حبة لفت​
  • عرق كرافس او يمكن استعمال الاوراق​
  • حفنة من الحمص المنقوع​
  • حفنة من الفاصوليا البيضاء المنقوعة مسبقا​
  • حفنة من العدس​
  • باقة بقدونس​
  • باقة كزبرة حشيش​
  • ملعقة طعام طماطم مصبرة​
  • بصلة و راس ثوم​
  • فلفل اسود ،ملح، نصف ملعقة صغيرة كمون ،نصف ملعقة صغيرة كبّابة​
  • زيت​


كيفية التحضير
  1. في قدر نضع كل الخضر المغسولة و المقشرة و المقطعة​
  2. نضيف الفاصوليا ،العدس،الكرافص، البقدونس و القليل من الكزبرة الخضراء ثم نضيف الماء و القليل من الماء و نترك الكل لينضج​
  3. في قدر اخر نضع الدجاجة او اللحم و نضيف كل من البصل الثوم المهروسين الطماطم البهارات و الحمص
    (اذا استعملتم اللحم بدل الدجاج يجب ان ننتظر حتى ينضج اللحم قليلا ،في هذه الأثناء نستطيع اضافة الطماطم لانها تجعل اللحم قاسي)​
  4. بعد اضافة الطماطم و الكزبرة المتبقية المقطعة نغطي القدر بالماء و نتركه ينضج على نار متوسطة​
  5. بعد ان تنضج مكونات القدر الاول نقوم بهرس المكونات في الخلاط و نضعها جانبا​
  6. بعد ان ينضج اللحم الموجود في القدر الثاني نستطيع ان نضيف له خليط الخضر و نترك الكل على النار ليتجانس و ينضج قليلا​
  7. اذا حضرتك الطبق بالدجاج فقط تستطيعون ان تنزعو الدجاج بعد النضج و تقومون بتفتيته قم ترجعونه الى القدر وهذه طريقة اسهل للاستهلاك و انا لا أحب ان أغطس يداي في المرق​
  8. قدموا الطبق مزينا بالكزبرة الخضراء المقطعة​
  9. يمكنكم أيضاً التحكم في كثافة المرق و خفته حسب اختياركم عن طريق تحكمكم في كمية الخضر​

الطبق الثاني اخترت لكم :
الدولمة


المقادير
كيلو لحم مفروم
دجاج
بطاطا
قرعه
قرنون
حبه بصل صغيره
نص حبه طماطم
حمص
مقدونس
ملح
فلفل اسود
بهارات مشكله
حبه بيض
3 فصات ثوم

التحضير

اولا قومي بنزع لب القرعه والبطاطا والقرنون بها الشكل سوي فتحه



اللحم المفروم ضيفي له المقدونس مقطع والثوم والبيض وملح والبهارات المشكله وقومي بخلطهم مع بعض



المرق

ابشري البصل وحطي شوي زيت او مرغرين على حسب ماتبي وحطي الدجاج والطماطم نص حبه

ضيفي شوي ملح وبهارات وفلفل اسود
والحمص
خليهم على نار هاديه


اما الخضار نقوم بحشوهم ط¨ط§ظ„ظ„طظ… المفروم


بعد ماتمرقي المرق بالماء حطي الخضار


وممكن تعملي شوي من اللحم المفروم دوائر صغيره

وخليها اطيب




بعدين قدميها في طبق وبالعافيه عليكم
















 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
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أزمير
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#2
و من المعجنات اخترت لكم :
شوصون سوفلي شكل جديد بعجينة خفيفة و حشوة رائعة


العجينة
كاس ماء
ربع كاس زيت
2 ملاعق كبيرة حليب بودرة
ملعقة سكر
ملح
ملعقة خميرة الخبز
كاس دقيق ابيض
ملعقة خميرة

تحضير العجينة
نخلط المقادير و نتركها ترتاح 10 دقائق بهد ذلك نضيف كاس دقيق ابيض او حسب الحاجة الى ان نحصل على عجين رخو نتركها تختمر نصف ساعة
تحضير الشوصون
نرقق العجينة التي اختمرت و نشكلها كما في الصور و تحشى حسب الرغبة

هنا وضعت بصل و فلفل اخضر و احمر حلو و حار حتى تذبل قليلا و نضيف اللحم المفروم و نتركها تكمل النضج على نار هادئة و عندما تبرد نحشو بها العجينة و نزينها بالزبتون و بالجبن المحكوك بعد الطهي



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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
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27 جويلية 2014
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14,995
الإعجابات
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12,106
الإقامة
أزمير
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أنثى
#3
و كمقبلة لليوم اخترت لكم :
الحميس





المقادير
فلفل حلو 3حبات
فلفل حار حسب الرغبة انا نعمله حااااار
حبة طماطم تكون متماسكة وماتكونش حمراء بزاف
زوج سنات ثوم
ملح
كروية
زيت الزيتون
الطريقة
نغسل الفلفل ونقيه من الزريعة ونحط يتشوى فوق طاجين الطين فوق الطابونة من الاحسن نستعمل طاجين قديم ونخليه فقط لشوي الخضار
نضيف الطماطم وسنينات الثوم






نشوي المكونات جيدا من كل الجهتين




نضعهم في كيس ونغلق عليهم لتسهيل تقشيرهم
بعد ما نقشرهم
ناخذ حبة الطماطم نعصرها من الماء لي فيها ونرحيها ونحطها مع شوية زيت زيتون ونرجعها على النار مع سنينات الثوم لي نكون رحتيهم

من بعد نرحي الفلفل




نضيف مع الطماطم نضيف الملح والكروية نحرك كل المكونات ثم نطفي عليه

ونقدمة مزين ببيض مغلي وتونة وزيتون واكيييد نحط فوقه زيت الزيتون



الصراحة ان ذوقه راااائع خاصة مع المطلوع اممممم




الاخوات لي مايحبوشس الحار يمكن ينقصه الكمية لكن البنة كامل كي يكون حاااار



 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,995
الإعجابات
42,293
النقاط
12,106
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أزمير
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#4
و كتحلية لليوم اخترت لكم :
محلبي بالفرولة



حلا لطيف و بسيط جدا و يمكننا تحضيره كتنويع للمهلبيه العاديه

مقاديـــــــــــــر و طريقة تحضير المهلبيه العاديه



ـ 750 ملل حليب

ـ 3 ملاعق كبيرة و نصف نشا أو أكثر حسب درجة الكثافه المرغوبه

ـ السكر حسب الذوق

ـ 2 ملاعق صغيرة فانيليا
ـ 200 ملل قشده طرية أو كريمة الخفق السائله

نذيب مقدار النشا في الحليب البارد ثم نضيف السكر و الفانيليا
و نضع الخليط على نار متوسطه و نحرك بشكل متواصل حين يوشك الخليط على الغليان نضيف الكريمة و نواصل التحريك دون توقف حتى تثخن المهلبيه








نملأ الكاسات إلى الثلثين بالمهلبية و نتركها جانبا تبرد
ثم نحضر طبقة الفراوله


مقادير و طريقة طبقة الفراولة

ـ 500 غ فراولة منظفه جيدا

ـ عصير نصف ليمونه حامضة

ـ 2 ملاعق كبيرة نشا

ـ 2 ملاعق كبيرة ماء

ـ السكر حسب الذوق




نطحن الفراوله جيدا + عصير الليمون و السكر و ملعقتين كبيرتين ماء

ثم نذيب النشا في الخليط

و نضعه فوق نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى يثخن الخليط



ثم نصب الخليط في الكاسات فوق طبقة المهلبيه

ثم نضعها في الثلاجه حتى تبرد جيدا



قبل التقديم نزين الكاسات بالشانتيي و الشوكولا فرمسيل أو جوز الهند


في أمان الله
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
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أزمير
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#6
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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#8
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#8
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#9
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من الشرق
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#9
وصفات شهية
الحريرة تشبه لحساء الخضر
كاش مرة نجربها كي يخرج رمضان
وبقية الاطباق يممم خاصة التقديم هبال
مشكورة حبيبتي
 
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