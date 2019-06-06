الاعلان عن نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,617
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
107915


اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة حللتم اهلا ونزلتم سهلا
فقد كان لرمضان اللمة 2019 نُكهة خاصّة هذا العام ...
فقد جمعتنا وإيّاكم مسابقة مشوّقة باسم:
المسابقة الثقافية الرمضانية

التي أسعدنا فيها تواجدكم الرائع وحضوركم المميز، نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من اللذين قبلت اعمالهم
وأن يعيده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم
قدّمتم الأجوبة وتابعتم بجديّة،عشنا معكم أجواء المسابقة التي
شارك فيها مجموعة من الأعضاء والعضوات على مدار 20 يوما من شهر رمضان بمعدل سؤالين كل يوم .


حان القطاف اليوم ..ليأ خذ كل مجتهد نصيبه ..

باسمي وباسم الطاقم الاداري للمة اهنئ متسابقينا الكرام بهذا التألق والتميزالذي لايرقى إليه الا من إعتاد بلوغ أعلى مراتب الرقى

يسرنا أن نزف صادق التبريكات إلى اعضائنا المشاركين في المسابقة الرمضانية الكبرى،لان مشاركتهم تنم عن جوهر سليم مملوء بحب الخير ،ودرب مستقيم ،وتفكير صائب،فبمشاركتهم القيمة يعملون على نشر وفهم المعلومة بطريقة غير مباشرة.

فمبارك لجميع الفائزين .وحظّ أوفر للبقية في المرّات القادمة

فيما يلي الاجوبة النموذجية للمسابقة



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107911

وفيما يلي النتائج والترتيب
107921



حسب الاجابات الصحيحة على كامل الاسئلة + متابعة يومية
+ توضيح الاجوبة وتنسيقها
ولو انو اغلب الاجابات كانت صحيحة
ما عد بعض الاخطاء التي بما لم ينتبه لها المتنافسون
اعتمدنا على تفاصيل صغيرة شكلت الفارق بين المتنافسين

المركز الاول
@*amani*

تتحصل على وسام +500 نقطة شرفية

107917

المركز الثاني
@ام أمينة
تتحصل على وسام + 350 نقطة شرفية

107918

المركز الثالث
@ناصر dz
يتحصل على وسام +250 نقطة شرفية

107919

المركز الرابع
أعضاء اجاباتهم صحيحة
اعتمدنا في تصنيفهم على التنسيق
وبعض الفوارق البسيطة جدا
@Autumn leaves
@NAPOLA
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
يتحصلون على وسام +100 نقطة شرفيه

107920


المركز الثالث
الاعضاء اللذين لم يكملوا المسابقة

وهم

@جليلوس
@فتى من الغد

يتحصلون على 50 نقطة شرفية


بارك الله فيكم جميعا وجعل تفاعلكم في ميزان حسناتكم
مبارك لمن فاز ومبارك لمن لم يفز
في الاخير الكل فائز
الوسام يبقى وسام والنقاط تبقى ارقام
اما المعلومة تبقى على الدوام




لجنة التحكيم
@السلطانة
@sami44
تصميم الاجوبه
@ملكة زوجي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
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طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,653
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبارك للفائزين يستاهلواااا ...............وبارك الله فيك اخي سامي على الجهود المبذولة ان شاء الله في موازين حسناتك
وان شاء الله تكون المسابقة في رمضان القادم بحول الله اروع واكثر تفاعل
دمتم
 
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