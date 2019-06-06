الاعلان عن نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية

اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة حللتم اهلا ونزلتم سهلا

فقد كان لرمضان اللمة 2019 نُكهة خاصّة هذا العام ...

فقد جمعتنا وإيّاكم مسابقة مشوّقة باسم:

المسابقة الثقافية الرمضانية



التي أسعدنا فيها تواجدكم الرائع وحضوركم المميز، نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من اللذين قبلت اعمالهم

وأن يعيده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم

قدّمتم الأجوبة وتابعتم بجديّة،عشنا معكم أجواء المسابقة التي

شارك فيها مجموعة من الأعضاء والعضوات على مدار 20 يوما من شهر رمضان بمعدل سؤالين كل يوم .





حان القطاف اليوم ..ليأ خذ كل مجتهد نصيبه ..



باسمي وباسم الطاقم الاداري للمة اهنئ متسابقينا الكرام بهذا التألق والتميزالذي لايرقى إليه الا من إعتاد بلوغ أعلى مراتب الرقى



يسرنا أن نزف صادق التبريكات إلى اعضائنا المشاركين في المسابقة الرمضانية الكبرى،لان مشاركتهم تنم عن جوهر سليم مملوء بحب الخير ،ودرب مستقيم ،وتفكير صائب،فبمشاركتهم القيمة يعملون على نشر وفهم المعلومة بطريقة غير مباشرة.



فمبارك لجميع الفائزين .وحظّ أوفر للبقية في المرّات القادمة



فيما يلي الاجوبة النموذجية للمسابقة

وفيما يلي النتائج والترتيب

حسب الاجابات الصحيحة على كامل الاسئلة + متابعة يومية

+ توضيح الاجوبة وتنسيقها

ولو انو اغلب الاجابات كانت صحيحة

ما عد بعض الاخطاء التي بما لم ينتبه لها المتنافسون

اعتمدنا على تفاصيل صغيرة شكلت الفارق بين المتنافسين



المركز الاول

@*amani*



تتحصل على وسام + 500 نقطة شرفية







المركز الثاني

تتحصل على وسام + 350 نقطة شرفية







المركز الثالث

@ناصر dz

يتحصل على وسام + يتحصل على وسام + 250 نقطة شرفية







المركز الرابع



اعتمدنا في تصنيفهم على التنسيق

وبعض الفوارق البسيطة جدا

@Autumn leaves

@NAPOLA

@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

يتحصلون على وسام + أعضاء اجاباتهم صحيحةاعتمدنا في تصنيفهم على التنسيقوبعض الفوارق البسيطة جدايتحصلون على وسام + 100 نقطة شرفيه









المركز الثالث





وهم



@جليلوس

@فتى من الغد



يتحصلون على الاعضاء اللذين لم يكملوا المسابقةوهميتحصلون على 50 نقطة شرفية





بارك الله فيكم جميعا وجعل تفاعلكم في ميزان حسناتكم

مبارك لمن فاز ومبارك لمن لم يفز

في الاخير الكل فائز

الوسام يبقى وسام والنقاط تبقى ارقام