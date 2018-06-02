نتــآئج الاسبُـوع الثَـآني من مسآبقة أجمل مائدة رمضانية ~

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك طرحنـــــا لكم [مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية ]
حيث كان من المفترض ان نكون على موعد مع الإبداع والفن والتميز مع
ألذ وأشهى وأطيب الأطبااق الرمضانية من موائد عضواتنا الكريمات و اعضائنا الكرام
لكن المسابقة لم تشهد سوى مشاركة واحدة للاسبوع الثاني و مشاركتين رمزيتين من مشرفات الطبخ
و على هذا فالفائز معنا في مسابقة اجمل مائدة رمضانية للاسبوع الثاني :
هي الاخت @faith8 في مشاركتها الوحيدة في المسابقة
مشاركتي في مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية الأسوع الثاني ~ ♥faith8♥
و سىتتحصل على وسام + 1000 نقطة تميز
و فليكسي 500 دج
نتائج الاسبوع الاول
نتائج الاسبوع الاول من مسابقة أجمل مائدة رمضانية
مع تمنياتنا أن تحظى المسابقة في الاسبوع الثاني لها بمزيد من المشاركات و التفاعل
فلا تبخلوا علينا بمشاركاتكم و لكل فائز نصيب
و بالتوفيق للجميع
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا
المسابقة تحت إشراف :
الحلم الوردي
@أشــواق 19
سكون الفجر
عآشقة الجنـة
أم ياسمينdz