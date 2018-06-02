نتــآئج الاسبُـوع الثَـآني من مسآبقة أجمل مائدة رمضانية ~

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,130
الإعجابات
42,492
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1


عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك طرحنـــــا لكم [مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية ]




حيث كان من المفترض ان نكون على موعد مع الإبداع والفن والتميز مع
ألذ وأشهى وأطيب الأطبااق الرمضانية من موائد عضواتنا الكريمات و اعضائنا الكرام

لكن المسابقة لم تشهد سوى مشاركة واحدة للاسبوع الثاني و مشاركتين رمزيتين من مشرفات الطبخ
و على هذا فالفائز معنا في مسابقة اجمل مائدة رمضانية للاسبوع الثاني :

هي الاخت @faith8 في مشاركتها الوحيدة في المسابقة
مشاركتي في مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية الأسوع الثاني ~ ♥faith8♥





و سىتتحصل على وسام + 1000 نقطة تميز
و فليكسي 500 دج









نتائج الاسبوع الاول

نتائج الاسبوع الاول من مسابقة أجمل مائدة رمضانية

مع تمنياتنا أن تحظى المسابقة في الاسبوع الثاني لها بمزيد من المشاركات و التفاعل
فلا تبخلوا علينا بمشاركاتكم و لكل فائز نصيب

و بالتوفيق للجميع
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا

المسابقة تحت إشراف :
الحلم الوردي
@أشــواق 19
سكون الفجر
عآشقة الجنـة
أم ياسمينdz

 
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