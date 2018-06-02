نتــآئج الاسبُـوع الثَـآني من مسآبقة أجمل مائدة رمضانية ~

عضواتنا وزوارنا الكرام

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك طرحنـــــا لكم [مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية ]

حيث كان من المفترض ان نكون على موعد مع الإبداع والفن والتميز مع

ألذ وأشهى وأطيب الأطبااق الرمضانية من موائد عضواتنا الكريمات و اعضائنا الكرام

لكن المسابقة لم تشهد سوى مشاركة واحدة للاسبوع الثاني و مشاركتين رمزيتين من مشرفات الطبخ

و على هذا فالفائز معنا في مسابقة اجمل مائدة رمضانية للاسبوع الثاني :

هي الاخت @faith8 في مشاركتها الوحيدة في المسابقة

و سىتتحصل على وسام + 1000 نقطة تميز

و فليكسي 500 دج

نتائج الاسبوع الاول

مع تمنياتنا أن تحظى المسابقة في الاسبوع الثاني لها بمزيد من المشاركات و التفاعل

فلا تبخلوا علينا بمشاركاتكم و لكل فائز نصيب

و بالتوفيق للجميع

آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا