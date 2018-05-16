مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
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عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية ]




حيث سنكون هنا على موعد مع الإبداع والفن والتميز مع

ألذ وأشهى وأطيب الأطبااق الرمضانية من موائد عضواتنا الكريمات



المطلوب من المنافسين تصوير كل طبق لوحده مع تسمية كل صنف + مائدة الفطور

مدة سير المسابقة 3 أسابيع إبتداءا من12-06- 2016 إلى غاية26-06-2016




- يتم تصوير المائدة كاملة
- تصوير كل طبق لوحده مع تسمية كل صنف
- تطرح المشاركة بموضوع مستقل بقسم ركن مسابقات وفعاليات المطبخ الجزائري
- أي مائدة مشكوك فيهآ لا تستقبل
- كتابة إسم العضو مع اسم المنتدى
- الصور يكون حجمها معقول و مقبول . ليس صغيرا ولا كبير


وسام + 1000 نقطة تميز






تمنياتنا لجميع المشتركات بالتوفيق
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا

المسابقة تحت إشراف :
الحلم الوردي
@أشــواق 19
سكون الفجر
عآشقة الجنـة
أم ياسمينdz


 
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