مسابقة أجمل مائدة رمضانية الأسبوعية نجو نفطرو عندكم ؟

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 45,689
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية ]
حيث سنكون هنا على موعد مع
ألذ وأشهى وأطيب الأطبااق الرمضانية من موائد عضواتنا وأعضانا
المطلوب من المنافسين تصوير كل طبق لوحده مع تسمية كل صنف + مائدة الفطور
في كل أسبوع نستقبل مشاركاتكم
مدة سير المسابقة 4 أسابيع إبتداءا
ابتداءا من اليوم 06 ماي 2019 مــــــــ
كل أسبوع سيكون لدينا فائز
- يتم تصوير المائدة كاملة
- تصوير كل طبق لوحده مع تسمية كل صنف
- تطرح المشاركة بموضوع مستقل بقسم
وسام للفائز+ 1000 نقطة تميز
ولبقية المشاركين
في انتظار تفاعلكم ومشاركاتكم
المسابقة تحت اشراف :
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@السلطانة