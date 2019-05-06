مسابقة أجمل مائدة رمضانية الأسبوعية نجو نفطرو عندكم ؟

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,689
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى


عضواتنا وزوارنا الكرام

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية ]




حيث سنكون هنا على موعد مع

ألذ وأشهى وأطيب الأطبااق الرمضانية من موائد عضواتنا وأعضانا




المطلوب من المنافسين تصوير كل طبق لوحده مع تسمية كل صنف + مائدة الفطور
في كل أسبوع نستقبل مشاركاتكم

مدة سير المسابقة 4 أسابيع إبتداءا
ابتداءا من اليوم 06 ماي 2019 مــــــــ

كل أسبوع سيكون لدينا فائز




- يتم تصوير المائدة كاملة


- تصوير كل طبق لوحده مع تسمية كل صنف


- تطرح المشاركة بموضوع مستقل بقسم





وسام للفائز+ 1000 نقطة تميز

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ولبقية المشاركين
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في انتظار تفاعلكم ومشاركاتكم


المسابقة تحت اشراف :
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@السلطانة

 
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