نتائج الاسبوع الاول من مسابقة أجمل مائدة رمضانية

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 14,666
- الإعجابات
- 41,810
- النقاط
- 1,251
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك طرحنـــــا لكم [مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية ]
حيث كان من المفترض ان نكون على موعد مع الإبداع والفن والتميز مع
ألذ وأشهى وأطيب الأطبااق الرمضانية من موائد عضواتنا الكريمات و اعضائنا الكرام
لكن المسابقة لم تشهد سوى مشاركة واحدة و مشاركتين رمزيتين من مشرفات الطبخ
و على هذا فالفائز معنا في مسابقة اجمل مائدة رمضانية :
هو الاخ @رؤوف المستقبل ب في مشياركته الوحيدة في المسابقة
مشاركتي في أفضل مائدة رمضانية
و سىيتحصل على وسام + 1000 نقطة تميز
مع تمنياتنا أن تحظى المسابقة في الاسبوع الثاني لها بمزيد من المشاركات و التفاعل
فلا تبخلوا علينا بمشاركاتكم و لكل فائز نصيب
و بالتوفيق للجميع
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا
المسابقة تحت إشراف :
الحلم الوردي
@أشــواق 19
سكون الفجر
عآشقة الجنـة
أم ياسمينdz