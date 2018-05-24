نتائج الاسبوع الاول من مسابقة أجمل مائدة رمضانية

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
41,810
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1



عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك طرحنـــــا لكم [مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية ]




حيث كان من المفترض ان نكون على موعد مع الإبداع والفن والتميز مع
ألذ وأشهى وأطيب الأطبااق الرمضانية من موائد عضواتنا الكريمات و اعضائنا الكرام

لكن المسابقة لم تشهد سوى مشاركة واحدة و مشاركتين رمزيتين من مشرفات الطبخ
و على هذا فالفائز معنا في مسابقة اجمل مائدة رمضانية :

هو الاخ @رؤوف المستقبل ب في مشياركته الوحيدة في المسابقة
مشاركتي في أفضل مائدة رمضانية


و سىيتحصل على وسام + 1000 نقطة تميز








مع تمنياتنا أن تحظى المسابقة في الاسبوع الثاني لها بمزيد من المشاركات و التفاعل
فلا تبخلوا علينا بمشاركاتكم و لكل فائز نصيب

و بالتوفيق للجميع
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا

المسابقة تحت إشراف :
الحلم الوردي
@أشــواق 19
سكون الفجر
عآشقة الجنـة
أم ياسمينdz


 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,408
الإعجابات
27,993
النقاط
401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#4
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