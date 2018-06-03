مسابقة ملابس عيد الفطر 2018

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,175
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- 42,541
- النقاط
- 12,501
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة
نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة
مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة
2018
الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة أن تقوم ب :
فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2018]
تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض
يجب أن تكون الصور حصرية و خاصة بالآخوات آي غير منقولة
كتابة إسم عضوية الآخت حفاظا على الحقوق
رفع الصور بموقع رفع اللمة لضمان عدم ضياعها
المشاركة تكون بموضوع واحد و لباس واحد و فقط
المسابقة تنطلق من يوم
5 جوان 2017 الى
وتنتهي في16جوان 2017
جوائز المسابقة
الفائزة الآولى تتحصل على :
وسام
+200 نقطة شرفية
الفائزة الثانية
وسام
+150 نقطة شرفية
و لكل المشاركات
+ 100 نقطة شرفية
مع تحيات مشرفات القسم
صحــــــآ عيدكـــم
في انتظار التفاعل
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