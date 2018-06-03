مسابقة ملابس عيد الفطر 2018



أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة



نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة





مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة



2018





الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة أن تقوم ب :





فتح موضوع تحت عنوان : [مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2018]



تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض



يجب أن تكون الصور حصرية و خاصة بالآخوات آي غير منقولة



كتابة إسم عضوية الآخت حفاظا على الحقوق



رفع الصور بموقع رفع اللمة لضمان عدم ضياعها



المشاركة تكون بموضوع واحد و لباس واحد و فقط



المسابقة تنطلق من يوم



5 جوان 2017 الى



وتنتهي في16جوان 2017















جوائز المسابقة







الفائزة الآولى تتحصل على :

وسام



+200 نقطة شرفية









الفائزة الثانية

وسام



+150 نقطة شرفية









و لكل المشاركات +200 نقطة شرفيةوسام+150 نقطة شرفية