مسابقة ملابس عيد الفطر 2018

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,175
الإعجابات
42,541
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1












أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة

نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة


مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة

2018


الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة أن تقوم ب :


فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2018]

تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض

يجب أن تكون الصور حصرية و خاصة بالآخوات آي غير منقولة

كتابة إسم عضوية الآخت حفاظا على الحقوق

رفع الصور بموقع رفع اللمة لضمان عدم ضياعها

المشاركة تكون بموضوع واحد و لباس واحد و فقط

المسابقة تنطلق من يوم

5 جوان 2017 الى

وتنتهي في16جوان 2017







جوائز المسابقة



الفائزة الآولى تتحصل على :
وسام
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+200 نقطة شرفية




الفائزة الثانية
وسام
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+150 نقطة شرفية




و لكل المشاركات
الوسام-3.gif

+ 100 نقطة شرفية


مع تحيات مشرفات القسم
صحــــــآ عيدكـــم

في انتظار التفاعل




 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,587
الإعجابات
59,960
النقاط
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,598
الإعجابات
10,361
النقاط
1,101
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكممممم

شكراااااا اسوم على احياء مسابقة من جديد
ان شاء الله نكون من مشاركين اذ كنت متواجدة
بالتوفيق
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,175
الإعجابات
42,541
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#6
قال أشرقت نفسي:
سلاام
فكرة راااائعة راح نشارك ان شاء الله
بصح ماتضحكوش على ذوقي ممممم هههه
بوووركت اختي
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و عليكم السلام
تسلمي حبيبتي مرورك الاروع
لالا منضحكوش المهم المشاركة و نفرحو بالعيد مع بعض
و فيك بركة
نورتي ^^
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,175
الإعجابات
42,541
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#7
قال أشــواق 19:
السلام عليكممممم

شكراااااا اسوم على احياء مسابقة من جديد
ان شاء الله نكون من مشاركين اذ كنت متواجدة
بالتوفيق
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و عليكم السلام
العفو حبيبتي اشواق
ان شاء الله رح نستناو المشاركة تاعك
امين
نورتي حبيبتي
 
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