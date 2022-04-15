مسابقة ملابسكِ ليوم العيد! {شاركينا}

أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة

نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة







مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة

2022



الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة ترغب بالمشاركة أن تقوم ب :



فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2022]

تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض





المسابقة تنطلق من يوم

16

أفريل وتنتهي بعد العيد ان شاءالله