مسابقة ملابسكِ ليوم العيد! {شاركينا}

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,297
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة
نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة



مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة
2022

الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة ترغب بالمشاركة أن تقوم ب :

فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2022]
تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض


المسابقة تنطلق من يوم

16 أفريل وتنتهي بعد العيد ان شاءالله



جوائز المسابقة

أوسمة

وسام-مسابقة-العيد.gif


وسام-الحضور-المميز.gif



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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,297
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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