مسابقة ملابسكِ ليوم العيد! {شاركينا}

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,297
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا بكنّ أخواتنا في اللمة
نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة
مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة
2022
الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة ترغب بالمشاركة أن تقوم ب :
فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2022]
تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض
المسابقة تنطلق من يوم
16 أفريل وتنتهي بعد العيد ان شاءالله
جوائز المسابقة
أوسمة
نرحب بكن مجددا في منتدى عالم المرأة
مع مسابقة ملابس عيد الفطر لبنات اللمة
2022
الفكرة هي أن تشاركنا العضوات بالملابس التي اشترتها و ذلك من أجل معرفة ذوق كل واحدة منّا فعلى كل واحدة ترغب بالمشاركة أن تقوم ب :
فتح موضوع تحت عنوان :[مشاركة في مسابقة ملابس العيد 2022]
تصوير كل قطعة لوحدها ثم تصوير كل القطع مع بعض
المسابقة تنطلق من يوم
16 أفريل وتنتهي بعد العيد ان شاءالله
جوائز المسابقة
أوسمة