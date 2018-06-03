فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 4

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم
اول طبق لليوم هو :
حريرة بالديك الرومي
المكوّنات
- 1 فخذ ديك رومي
- 1 بصل
- 3 طماطم متوسطة
- 0.5 كأس عدس
- 0.5 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 0.5 ملعقة كبيرة كزبرة
- 0.5 ملعقة كبيرة كروية
- قليل من الزعفران
- قليل من الزنجبيل
- الملح حسب الرغبة
- ملعقة كبيرة ونصف فلفل أحمر
- 2 سنات ثوم
- الكرافس
- حشيش
- العقدة :
- كأس ونصف ماء
- 2 ملعقة فرينة
طريقة التحضير
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في قدر نضع ملعقة زيت نضع فخذ الديك الرومي ونقطع البصل ونضيف العدس والطماطم والثوم نتركها تتقلى
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نضيف التوابل الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكسبرة والزعفران والكروية وفلفل الأحمر
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ثم نضيف الحشيش والكرافس
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ثم نمرق ونغلق القدر مدة 25 دقيقة
- بعد 25 دقيقة نحي الديك الرومي والكرافس ونرحيها ب bra
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و الطبق الثاني لليوم هو :
بطاطس مشرملة
طبق بسيط لكن لذيذ جدا و بنكهه مميزة
يمكن أن نرافق به أسماك مقليه أو أنواع المشاوي
المقاديــــــــــــــــــر
ـ 500غ بطاطس مقطعه مكعبات و مطبوخه على البخار
ـ 3 قرون فلفل أخضر حار
ـ 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ـ 2 ضروس ثوم أو مكعب ثوم :ضويمة
ـ 1/4 ملعقه من كل من : كمون / بابريكا / ملح
ـ ملعقه كبيرة بقدونس مفروم
التحضيـــــــــــــــــــر
في مقلاة نحمر الثوم و الفلفل الحار في زيت الزيتون
نضيف البطاطس و التوابل و البقدونس
نحرك برفق و على نار هادئة حتى تتشرب قطع البطاطس خليط الشرموله
يقدم هذا الطبق ساخنا أو باردا
نزين حسب الذوق
هنا زينت الطبق بحبات من الزيتون الأسود و ب دبس الفلفل الأحمر الحلو
و هذه اقتراحات أخرى لتقديم هذا الطبق