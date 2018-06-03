فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 4

شوصون مورقين بالزبدة بحشوة البطاطس و التونة

المقاديــــــــــــــــر:

العجينة:

الحشوة:

التوريق :

التحضيــــــــــــــــر:

و كمعجنة اخترت لكم :ـ 3 كؤوس من الحليب الدافىءـ 1 كأس من الزيتـ 1 ملعقة كبيرة من خميرة الخبزـ ملحـ 2 ملعقة كبيرة من السكرـ الدقيق حسب الخليط (ما بين 6 إلى 7 كؤوس )- بصلة صغيرة مفرومة- فص ثوم مفروم- 1 حبة بطاطس كبيرة مقطعه مكعبات صغيرة جدا- علبة تونه متوسطة- 1 حبة جزر مبشورة- بقدونس مفروم- 2 ملاعق كبيرة من المايونيز او الجبن السائل- ملح فلفل- 180 غ زبدة لينةالعجينة: تذاب الخميرة وملعقة واحدة من السكر في ربع كاس صغير من الحليب الدافىء تترك جانبا تتفاعل مدة 5 دقائق أو أكثرفي وعاء العجانه او إناء عادي يوضع باقي مقدار الحليب و الزيت و باقي السكر و الملح ثم تضاف الخميرة بعد ان تفاعلت تخلط جميع العناصر و يضاف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس ثم يعجن جيدا حتى الحصول على عجينة لينة و ملساء و لا تلتصق باليدتقسم العجينة إلى ثلاث كرات و تغطى بالبلاستيك الغذائي و تترك تختمر في مكان دافىء حتى يتضاعف حجمهافي انتظار ان تختمر العجينه تحضر الحشوة :في مقلاة يقلب البصل و الثوم في ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ثم تضاف مكعبات البطاطس و 3 أو 4 ملاعق كبيرة من الماء و الملح و الفلفل تغطى المقلاة و تترك تنضج على نار هادئة جداثم يفرغ خليط البطاطس و البصل و الثوم في إناء واسع كي تنخفض حرارته ثم يضاف البقدونس و الجزر المبشور و التونه المصفاة و المايونيز او الجبن السائل تخلط الحشوة و تترك جانبابعد أن تختمر العجينة نأخذ كرة واحده منها و تمدد و تدهن بثلث مقدار زبدة التوريق أي 60غ (انا استعملت زبدة مذابة و لكن من الأفضل أن تكون لينة أسهل في العمل ) و تطوى حتى نحصل على مربع كما هو موضح في الصور التاليه :توضع جانبا و تحضر باقي كرات العجينه بنفس الطريقةثم نأخد أول مربع تم تحضيره من العجين و يمدد و يقسم الى مجموعه من المربعات يوضع في طرف كل واحد مقدار من الحشوة و تدهن الاطراف بصفار البيض و تغلقالصور تشرح المراحل :ثم ترص الفطائر في صفيحة فرن و تدهن بصفار البيض المخلوط بقليل م الحليب و ترش بالسمسم و حبة البركة ثم تخبز في فرن محمي من قبل على درجة حرارة متوسطة