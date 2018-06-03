فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 4 -

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم

اول طبق لليوم هو :
حريرة بالديك الرومي



المكوّنات


  1. 1 فخذ ديك رومي​
  2. 1 بصل​
  3. 3 طماطم متوسطة​
  4. 0.5 كأس عدس​
  5. 0.5 ملعقة صغيرة فلفل أسود​
  6. 0.5 ملعقة كبيرة كزبرة​
  7. 0.5 ملعقة كبيرة كروية​
  8. قليل من الزعفران​
  9. قليل من الزنجبيل​
  10. الملح حسب الرغبة​
  11. ملعقة كبيرة ونصف فلفل أحمر​
  12. 2 سنات ثوم​
  13. الكرافس​
  14. حشيش​
  15. العقدة :​
  16. كأس ونصف ماء​
  17. 2 ملعقة فرينة​

طريقة التحضير



  1.
    في قدر نضع ملعقة زيت نضع فخذ الديك الرومي ونقطع البصل ونضيف العدس والطماطم والثوم نتركها تتقلى​

  2.
    نضيف التوابل الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكسبرة والزعفران والكروية وفلفل الأحمر​

  3.
    ثم نضيف الحشيش والكرافس​

  4.
    ثم نمرق ونغلق القدر مدة 25 دقيقة​
  5. بعد 25 دقيقة نحي الديك الرومي والكرافس ونرحيها ب bra​


و الطبق الثاني لليوم هو :
بطاطس مشرملة





طبق بسيط لكن لذيذ جدا و بنكهه مميزة

يمكن أن نرافق به أسماك مقليه أو أنواع المشاوي



المقاديــــــــــــــــــر

ـ 500غ بطاطس مقطعه مكعبات و مطبوخه على البخار

ـ 3 قرون فلفل أخضر حار

ـ 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ـ 2 ضروس ثوم أو مكعب ثوم :ضويمة

ـ 1/4 ملعقه من كل من : كمون / بابريكا / ملح

ـ ملعقه كبيرة بقدونس مفروم

التحضيـــــــــــــــــــر

في مقلاة نحمر الثوم و الفلفل الحار في زيت الزيتون

نضيف البطاطس و التوابل و البقدونس

نحرك برفق و على نار هادئة حتى تتشرب قطع البطاطس خليط الشرموله

يقدم هذا الطبق ساخنا أو باردا

نزين حسب الذوق






هنا زينت الطبق بحبات من الزيتون الأسود و ب دبس الفلفل الأحمر الحلو

و هذه اقتراحات أخرى لتقديم هذا الطبق


























 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
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أزمير
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#2
و كمعجنة اخترت لكم :

شوصون مورقين بالزبدة بحشوة البطاطس و التونة






المقاديــــــــــــــــر:

العجينة:

ـ 3 كؤوس من الحليب الدافىء
ـ 1 كأس من الزيت
ـ 1 ملعقة كبيرة من خميرة الخبز
ـ ملح
ـ 2 ملعقة كبيرة من السكر
ـ الدقيق حسب الخليط (ما بين 6 إلى 7 كؤوس )
الحشوة:
- بصلة صغيرة مفرومة
- فص ثوم مفروم
- 1 حبة بطاطس كبيرة مقطعه مكعبات صغيرة جدا
- علبة تونه متوسطة
- 1 حبة جزر مبشورة
- بقدونس مفروم
- 2 ملاعق كبيرة من المايونيز او الجبن السائل
- ملح فلفل
التوريق :
- 180 غ زبدة لينة
التحضيــــــــــــــــر:
العجينة: تذاب الخميرة وملعقة واحدة من السكر في ربع كاس صغير من الحليب الدافىء تترك جانبا تتفاعل مدة 5 دقائق أو أكثر
في وعاء العجانه او إناء عادي يوضع باقي مقدار الحليب و الزيت و باقي السكر و الملح ثم تضاف الخميرة بعد ان تفاعلت تخلط جميع العناصر و يضاف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس ثم يعجن جيدا حتى الحصول على عجينة لينة و ملساء و لا تلتصق باليد
تقسم العجينة إلى ثلاث كرات و تغطى بالبلاستيك الغذائي و تترك تختمر في مكان دافىء حتى يتضاعف حجمها


في انتظار ان تختمر العجينه تحضر الحشوة :في مقلاة يقلب البصل و الثوم في ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ثم تضاف مكعبات البطاطس و 3 أو 4 ملاعق كبيرة من الماء و الملح و الفلفل تغطى المقلاة و تترك تنضج على نار هادئة جدا
ثم يفرغ خليط البطاطس و البصل و الثوم في إناء واسع كي تنخفض حرارته ثم يضاف البقدونس و الجزر المبشور و التونه المصفاة و المايونيز او الجبن السائل تخلط الحشوة و تترك جانبا
بعد أن تختمر العجينة نأخذ كرة واحده منها و تمدد و تدهن بثلث مقدار زبدة التوريق أي 60غ (انا استعملت زبدة مذابة و لكن من الأفضل أن تكون لينة أسهل في العمل ) و تطوى حتى نحصل على مربع كما هو موضح في الصور التاليه :











توضع جانبا و تحضر باقي كرات العجينه بنفس الطريقة
ثم نأخد أول مربع تم تحضيره من العجين و يمدد و يقسم الى مجموعه من المربعات يوضع في طرف كل واحد مقدار من الحشوة و تدهن الاطراف بصفار البيض و تغلق
الصور تشرح المراحل :







ثم ترص الفطائر في صفيحة فرن و تدهن بصفار البيض المخلوط بقليل م الحليب و ترش بالسمسم و حبة البركة ثم تخبز في فرن محمي من قبل على درجة حرارة متوسطة








 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
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#3
إنضم
27 جويلية 2014
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#3
و كنوع من المقبلات اخترت لكم
الشكشوكة التركية: الخضر المقلية بالصلصلة

























المقاديــــــــــــــــر :


مقادير هذه الوصفة حسب الحاجة


ـ بطاطس


ـ قرع أخضر


ـ باذنجان


ـ طماطم


ـ ملعقة صغيرة من مركز الطماطم


ـ ملعقة صغيرة من دبس الفلفل الأحمر الحلو


ـ 2 فص ثوم مفروم


ـ ملح / فلفل احمر حلو / قليل من الكمون / قليل من الزنجبيل


ـ 1/2 ملعقة صغيرة من السكر





التحضيـــــــــــــر:


تقطع كل الخضر الى مكعبات و تقلى بالترتيب التالي: البطاطس اولا ثم القرع الاخضر و أخيرا الباذنجان ثم توضع فوق الورق الماص


تقشر الطماطم و تقطع إلى شرائح متوسطة


و في مقلاة تسخن ملعقتين كبيرتين من الزيت ثم يضاف الثوم و شرائح الطماطم تقلى من الجهتين و يضاف مركز الطماطم و دبس الفلفل و الملح و التوابل و السكر تقلب العناصر فوق نار متوسطة حتى الحصول على صلصة سميكة




















في طبق التقديم ترص الخضر على شكل طبقات و بشكل هرمي و تفرغ الصلصة فوق آخر طبقة من الخضر و يزين الطبق بالبقدونس


قدمت الشكشوكة مصحوبة بنقانق ستراسبورغ مقلية و الجبن





 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,195
الإعجابات
42,594
النقاط
12,501
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أزمير
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#4
و من التحليات اخترت لكم :
تشيز كيك رخامي بالفرولة :



المقاديـــــــر:

بالنسبة لقاعدة التشيز كيك مقاديرها و طريقة تحضيرها موضحه في هذا الرابط :​


  • 300غ جبن​
  • 350غ (زبادي) ياغورت​
  • 250ملل كريم فريش أو كريمة الخفق​
  • ملعقه صغيرة فانيلا​
  • 150 غ من السكر (أقل أو أكثر حسب الذوق)​
  • 1 كوب من صلصة الفراولة
  • 6 ورقات من الجيلاتين الحلال​
  • كمية إضافية من صلصة الفراولة للتزيين​

التحضيـــــــر:




1ـ في إناء نضع الياغورت و الجبن و الفانيلا و السكر و نمزج قليلا بالملعقة الخشبيه

2ـ ثم نخفق مدة دقيقه أو أكثر بالخفاقه الكهربائيه حتى نحصل على خليط ناعم

3ـ ثم نضيف الكريمة و نواصل الخفق لدقيقتين

4ـ تعصر أوراق الجيلاتين من الماء (تنقع فيه مدة 5 د أو أكثر لتليينها) ثم يسخن قليل من الماء (4او5 ملاعق كبيرة) و توضع فيه اوراق الجيلاتين لتذويبها

يوزع خليط الجبن و الكريمة على إناءين بنسبة الثلث في إناء و الثلثين في إناء آخر

نضيف كوب صلصة الفراولة و قطرات من الملون الأحمر و نصف كمية الجيلاتين المذابه في الإناء الأول الذي يحتوي على ثلث الخليط

و يضاف ما تبقى من كمية الجيلاتين المذابه في الإناء الثاني

4ـ و 5ـ ثم نبدأ بتوزيع نوعي الخليط الأبيض و الملون فوق قاعدة التشيز كيك المحضرة من قبل :ملعقه من الخليط الأبيض ثم أخرى من الخليط الملون ثم نبدأ بعكس الألوان يعني نضع ملعقه من الخليط الملون فوق الخليط الأبيض و العكس ...و هكذا حتى تنتهي الكميه (الصور تشرح )




1ـ ثم نحرك بواسطة عود شواء حتى نحصل على الشكل الرخامي

2ـ توضع قطرات من صلصة الفراوله فوق السطح

3ـ نحرك برفق مرة أخرى بواسطة عود خشبي للحصول على تموجات خفيفه

توضع في الثلاجه ليلة كامله



















في أمان الله


 
*amani*

*amani*

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#6
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جيجل
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#6
وعليكم السلام
هههه خطير تاع الصح
كل سلسلة اخطر من الثانية
منهدروش على الجوع اللي حكمني🙄🙄
سلمت اناملك وشكرا
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
27 جويلية 2014
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42,594
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أزمير
الجنس
أنثى
#8
قال *amani*:
وعليكم السلام
هههه خطير تاع الصح
كل سلسلة اخطر من الثانية
منهدروش على الجوع اللي حكمني🙄🙄
سلمت اناملك وشكرا
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هههه انا قتلك نتي جيتي وحدك
اسمحيلي ايلا جوعناك حبيت نفيدكم برك هههه
الله يسلمك حبيبتي
العفو
منورة ^^
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
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النقاط
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العمر
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الإقامة
ميلة
الجنس
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#9
السلااام عليكم
بوووركت أسمااء
يمممم أنا من كي دخل رمضان وأنا نتشهى فالأكل الي نشوفها نديرها:LOL:
أول رمضان فوتو وأنا صديقة الكوزينة:rolleyes: ,, بصح هاد ليام مع الإمتحانات صرت ندير الشربة وحاجة معاها وصاي
بيسك باقي الوقت دراسة :cry:
 
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