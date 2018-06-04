فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 5 -

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم

اول طبق لليوم هو :
حريرة الشعيرية المغربية




تحضير الحريرة يكون على مرحلتين: النصيب و التدويرة
لذا فالمقادير أيضا ستكون مقسمة إلى مجموعتين

مقاديــــــــر النصيب


ـ 6 حبات متوسطه من الطماطم

ـ بصلة كبيرة

ـ 2 كوب من الحمص (المنقوع ليلة قبل) و منزوع القشرة

و لا أنصحكم باستخدام الحمص المعلب

ـ كوب عدس

ـ كوب كزبرة و بقدونس مفرومين

ـ 1/2 كوب كرفس مفروم

ـ 4 ملاعق صغيرة مركز الطماطم

ـ 3 ملاعق كبيرة زيت الذرة

التوابل

ـ مكعب مرق البقر

ـ ملعقه صغيرة مملوءه فلفل أبيض أو أسود

ـ ملعقه صغيرة و نصف زنجبيل

ـ ملعقه صغيرة و نصف كركم

ـ ملعقه صغيرة و نصف فلفل أحمر حلو

ـ ملح


التحضيــــــــــــــــــــر





في الخلاط الكهربائي نفرم البصله و الطماطم المقشرة +كأس صغير ماء


ثم نصب الخليط في طنجرة الضغط و نضيف باقي المقادير و التوابل

نضيف لتر و نصف ماء بارد و نغلق الطنجرة و نضعها فوق نار قوية
و نتركها تطبخ نصف ساعه بعد دوران الصفاره


بعد نصف ساعه نفتح الطنجرة و نتأكد من نضج حبات الحمص

ثم نضيف 2 لتر ماء و نضع الطنجرة مرة أخرى على نار متوسطه

مقادير التدويــــــــــــرة
ـ 3/4 كوب شعريه متوسطة

ـ 4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

ـ 1/2 كوب بقدونس و كزبرة مفرومين

ـ ملعقه كبيرة سمن

ـ بيضة




بمجرد أن تبدأ الطنجرة بالغليان نضيف الشعريه شيئا فشيئا

مع التحريك


نخلط الدقيق بنصف كأس ماء حتى نحصل على خليط ناعم و خال من التكثلات

هذا الخليط سيعمل على جعل الحساء كثيفا
ثم نضيفه إلى الطنجرة مع التحريك المتواصل و الحرص على أن لا يتكثل الدقيق و نترك الحريرة تطبخ مدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر

ثم نضيف الكزبرة و البقدونس و السمن و الملح إذا لزم الأمر

و نخفق البيضة و نصبها في الطنجرة و نحرك بسرعة حتى تتوزع جيدا

و نزيل الطنجرة من على النار

هنا أصبحت الحريرة جاهزة للتقديم


تقدم الحريرة في زلافة (طبق عميق) مصحوبة بقطع من الليمون الحامض و التمر و الشباكية​





صحـــا فطوركم

 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
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#2

و الطبق الثاني اخترت لكم :
فلفل محشي مع كرات السردين




المقاديــــــــــــر:

كفتة السردين:

  • 1 كيلو من السردين تم تنظيفه و أزيل منه الشوك و الحواف و تم غسله و تقطيره جيدا​
  • 4 فصوص ثوم مدقوقة​
  • 1 حبة بطاطس متوسطة مبشورة​
  • 1 حبة جزر صغيرة مبشورة​
  • 2 ملعقة كبيرة من البقدونس و الكزبرة المفرومين​
  • 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون​
  • ملح​
  • 3/4 ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل الكمون الكزبرة الناشفة الكركم​
  • 3/4 ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو​
  • 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود​
  • فلفل أحمر حار حسب الرغبة (بالنسبة لي ربع ملعقة صغيره )​

الفلفل المحشي :

  • 6 حبات فلفل أخضر حلو (العدد حسب الحاجة)​
  • 250غ من الأرز الأبيض قصير الحبة مسلوق و مقطر جيدا​
  • 1 حبة فلفل أحمر حلو أو حبة طماطم​
  • بصلة متوسطة مفرومة​
  • قرن فلفل حار مفروم​
  • 3 فصوص ثوم مدقوقة​
  • 1 مكعب مرق سمك​
  • 3 ملاعق كبيرة من البقدونس و الكزبرة المفرومين​
  • 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي​
  • ملح​
  • 3/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود​
  • 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة​
  • 3/4 ملعقة صغيرة زنجبيل​

الصلصة :

  • 4 فصوص ثوم مدقوقة​
  • 1/2 حبة فلفل أحمر حلو مفرومه​
  • 1 ملعقة كبيرة من مركز الطماطم​
  • 3 حبات طماطم محكوكة​
  • 4 ورقات سيدنا موسى(الرند)​
  • ملح و فلفل أحمر حلو و زنجبيل و كركم و فلفل أسود​
  • 4 ملاعق من زيت الزيتون​

التحضيـــــــــر:

تحضير الفلفل :




في مقلاة نضع مقدار زيت الزيتون و نتركها على نار متوسطة حتى تسخن ثم نضيف الثوم و البصل و قرن الفلفل المفروم و نقلبهم في الزيت مدة 5 د أو أكثر بعد ذلك نضيف مكعب المرق و الملح و التوابل نواصل التقليب قليلا حتى يذبل البصل و الفلفل ثم نرفع المقلاة عن النار

ثم نخلط الأرز بخلطة البصل و الكزبرة و البقدونس المفرومين​
تحشى حبات الفلفل بخلطة الأرز




تسد كل حبة فلفل بقطعة فلفل أحمر و لو لم تتوفر تعوض بقطعة طماطم ثن تترك جانبا ريثما يتم تحضير كرات السردين


تحضير كفتة السردين :




يطحن السردين و يخلط بالبطاطس و الجزرة المبشورين و الثوم و الكزبرة و البقدونس و الزيت و الملح و باقي البهارات

تخلط كل العناصر جيدا مع بعضها حتى تتجانس ثم تشكل منها كرات أو كبيبات و تترك جانبا حتى يتم تحضير الصلصه




في طنجرة يوضع الزيت و الثوم و مكعبات الفلفل الأحمر و أوراق الرند و مركز الطماطم تقلب كل العناصر دقيقتين




ثم يضاف عصير الطماطم و الملح و البهارات ثم يغطى المرق بمقدار كافي من الماء




بمجرد أن يغلي المرق ترص حبات الفلفل المحشية أولا ثم توزع فوقها كبيبات كفتة السردين ثم تغطى الطنجرة و تترك تنضج على نار متوسطة حتى تتخثر الصلصة








 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
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أزمير
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#3
و كنوع من الكعجنات اخترت لكم :
مستطيلات بالتونة و الجبن






وصفة اليوم هي عباره عن فطائر مستطيلة بحشوة بسيطة لكن لذيذه جدا


استخدمت كما العاده عجينتي السحريه المعتمده


بعد العجن نشكل منها كرتين متساويتين ثم نتركها تختمر


ثم نحضر الحشوة


ـ بصلة كبيرة مفرومه

ـ حبة فلفل أخضر مقطعه مكعبات صغيره

ـ 2 علب تونه مصفاة

ـ 100 غ زيتون أخضر بدون عظم مفروم

ـ 2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

ـ ملح /فلفل

ـ 2 ملاعق كبيرة زيت ذرة

في مقلاة نحمر البصل + الفلفل في ملعقتي الزيت

بعد ان يذبل البصل و الفلفل نزيلهما من على النار ثم نضيف إليهما التونه المفتته و الزيتون و البقدونس و الملح و الفلفل و نترك الحشوة جانبا حتى تبرد تماما




نأخذ كرة من العجين و نمددها فوق سطح مرشوش بالدقيق

و نحاول جهد المستطاع إعطاءها شكل مربع أو مستطيل

ندهن وجه المربع بالمايونيز أو الجبن السائل

ثم نضع الحشوة وسط المربع و نرش طبقه من الجبن المبشور


نطوي العجينة من أحد الجوانب بحيث تغطي الحشوة تماما و نرش الجبن


ثم نطويها من الجانب الثاني و نقطعها إلى مستطيلات


ندهن المستطيلات بصفار بيضة مخلوط بنصف ملعقه صغيره خل
و نرش بحبات السمسم




نخبزها في فرن متوسط حتى يتحمر وجه الفطائر

 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,238
الإعجابات
42,684
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12,501
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أزمير
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#4
و من التحليات اخترت لكم :
كيكة قدرة قادر
















من الوصفات التي لاقت أيضا إعجابا منقطع النظير في منتدى الجمال المغربي وصفة قدرة قادر

و الحمد لله أن الغالبية العظمى من العضوات اللواتي جربنها نجحت معهن مائة بالمائة

و قد قررت إعادة تنزيلها هنا على مدونتي لأني توصلت بصور تطبيقات من بعض الأخوات لهاته الوصفه و لا يمكنني أن أدرجها دون أن أضع الوصفه أولا

مقادير و تحضيرالكريمة:





  • 4 بيضات كبيرة (أو 5 صغيرة)​
  • 1/2 كوب حليب مركز محلى(120 ملل)​
  • 3 أكواب حليب سائل كامل الدسم (تقريبا 750ملل)​
  • 1/2 كوب حليب بودرة(50غ تقريبا أو 4 ملاعق كبيرة)​
  • ملعقه صغيرة فانيليا​
  • قشرة ليمونة حامضة مبشورة​

نحضر أولا الكراميل :نذيب كأس كبير من السكر على نار هادئة دون تحريك حتى يأخذ لونا بنيا فاتحا

ثم نصبه في القالب الذي سنخبز فيه الكاتو و نتركه جانبا كي يبرد و نحضر الكريمة






في كاس الخلاط نضع البيض و الحليب بودرة و الفانيليا و بشر الليمون الحامضة و الحليب المركز المحلى (لا حاجة لإضافة السكر لأن الحليب المركز محلى بما فيه الكفاية) ثم نخلط جيدا مدة نصف دقيقه






ثم نفتح الكاس و نضيف مقدار الحليب السائل كاملا و نخلط جيدا










ثم نصب خليط الكريمة في القالب فوق طبقة الكراميل و نتضع القالب جانبا ريثما نحضر الكيك







مقادير و طريقة الكيك :







  • 3 بيضات​
  • 1/2 كوب سكر(100غ)​
  • 1/2 كوب زيت (120ملل)​
  • 1/2 كوب حليب سائل(120ملل)​
  • ملعقه صغيرة فانيليا​
  • قشرة ليمونه حامضة أو برتقالة مبشورة​
  • ملعقه صغير نيسكافي​
  • 3 ملاعق كبيرة بودرة كاكاو (الكاكاو المر= سادة)​
  • 1.5 ملعقه صغيرة خميرة كيماوية (بيكنج باودر)​
  • 1 كوب و ربع دقيق (175غ)​






أولا نضع الحليب يغلي و نضيف إليه النيسكافي و نتركه جانبا حتى تنخفض حرارته






نخفق البيض و الفانيليا و بشر الحامض او البرتقال و السكر حتى يبيض الخليط و يتضاعف حجمه






نضيف الزيت و نكمل الخفق بالمضرب السلك






نضيف خليط الحليب و النيسكافي






نضيف خليط الدقيق و الكاكاو و الخميرة الكيماويه بالتدريج




ثم نصب خليط الكيك في القالب فوق خليط الكريمة مع الحرص أن نصب من الوسط

ثم نضع القالب وسط قالب آخر أكبر حجما مملوء حتى الثلثين بماء مغلي و نخبزه في فرن ساخن على درجة °180 مدة 45 إلى 55 د

احرصوا على أن يكون القالب الذي يوضع فيه خليط الكيك و الكريمة عميقا كي تتجنبو أن يغمر الماء المغلي خليط الكيك و بالتالي يفسد

كما يوضع القالب في الرف السفلي للفرن و لاختبار مدى نضج الكاتو ندخل عود شواء وسطه إذا أخرجناه جافا فهذا يدل على ان الكاتو قد نضج و طبعا لا نبدأ اختبارات النضج إلا بعد مرور 45 د (و حاولو الا تفتحو الفرن قبل هذه المدة)









بعد مرور المدة اللازمه للخَبز نخرج القالب من الفرن و نتركه يبرد في درجة حرارة المطبخ و بعد ذلك ندخله الثلاجه كي يبرد (دون أن نزيله من القالب) لمدة 4 إلى 6 ساعات

و قبل التقديم مباشرة نقلبه في صينية و نقطعه كما في الصورة و نقدمه في أكواب ورقية أو أطباق فردية و في الحالة الأخيرة نسقيه بفائض الكراميل


 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
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أزمير
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#5
و من السلطات اخترت لكم :
سلطة الخضر البسيطة











هذه السلطه من السلطات المفضلة عندنا لدرجة اننا نقوم بتحضيرها و خصوصا في شهر رمضان الأبرك بشكل شبه يومي فهي بالنسبة لنا ضرورية على مائدة الإفطار و تشكل مرافقا جميلا لأطباق السمك و المشويات و يمكنكم التفنن في تزيينها حسب ذوقكم و رغبتكم​

طبعا الوصفه بسيطه جدا و لا تحتاج شرحا مفصلا المهم فيها هي الصلصة فهي تعطيها طعما مميزا و لذيذا ..​






بالنسبة للمقادير فهي عبارة عن بطاطس و جزر مكعبات و فاصوليا تطبخ هذه الخضر على البخار و تترك تبرد​


ثم تحضر الصلصة:

  • 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون​
  • 2 فص ثوم مدقوق​
  • ملح و فلفل أسود و رشة كمون​
  • 1.5 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض​
  • 3 أو 4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم​




تخلط مقادير الصلصة و تتبل بها الخضر قبل التقديم بربع ساعة تقريبا





ثم ترتب الخضر في الطبق و تزين حسب الرغبة













 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#8
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#8
وعليكم السلام
كالعادة ابداع وتميز وجوع ههه
ركزيلي على هذوك المستطيلات والتحلية 😍😍😣
سلمت اناملك اسماء وصح فطوركم
 
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