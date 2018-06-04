فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 5

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في أول موضوع لنا في سلسلة فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات متنَوعَة -
التي اتمنى ان تنال اعجابكم
اول طبق لليوم هو :
حريرة الشعيرية المغربية
تحضير الحريرة يكون على مرحلتين: النصيب و التدويرة
لذا فالمقادير أيضا ستكون مقسمة إلى مجموعتين
مقاديــــــــر النصيب
ـ 6 حبات متوسطه من الطماطم
ـ بصلة كبيرة
ـ 2 كوب من الحمص (المنقوع ليلة قبل) و منزوع القشرة
و لا أنصحكم باستخدام الحمص المعلب
ـ كوب عدس
ـ كوب كزبرة و بقدونس مفرومين
ـ 1/2 كوب كرفس مفروم
ـ 4 ملاعق صغيرة مركز الطماطم
ـ 3 ملاعق كبيرة زيت الذرة
التوابل
ـ مكعب مرق البقر
ـ ملعقه صغيرة مملوءه فلفل أبيض أو أسود
ـ ملعقه صغيرة و نصف زنجبيل
ـ ملعقه صغيرة و نصف كركم
ـ ملعقه صغيرة و نصف فلفل أحمر حلو
ـ ملح
التحضيــــــــــــــــــــر
في الخلاط الكهربائي نفرم البصله و الطماطم المقشرة +كأس صغير ماء
ثم نصب الخليط في طنجرة الضغط و نضيف باقي المقادير و التوابل
نضيف لتر و نصف ماء بارد و نغلق الطنجرة و نضعها فوق نار قوية
و نتركها تطبخ نصف ساعه بعد دوران الصفاره
بعد نصف ساعه نفتح الطنجرة و نتأكد من نضج حبات الحمص
ثم نضيف 2 لتر ماء و نضع الطنجرة مرة أخرى على نار متوسطه
مقادير التدويــــــــــــرة
ـ 3/4 كوب شعريه متوسطة
ـ 4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض
ـ 1/2 كوب بقدونس و كزبرة مفرومين
ـ ملعقه كبيرة سمن
ـ بيضة
بمجرد أن تبدأ الطنجرة بالغليان نضيف الشعريه شيئا فشيئا
مع التحريك
نخلط الدقيق بنصف كأس ماء حتى نحصل على خليط ناعم و خال من التكثلات
هذا الخليط سيعمل على جعل الحساء كثيفا
ثم نضيفه إلى الطنجرة مع التحريك المتواصل و الحرص على أن لا يتكثل الدقيق و نترك الحريرة تطبخ مدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر
ثم نضيف الكزبرة و البقدونس و السمن و الملح إذا لزم الأمر
و نخفق البيضة و نصبها في الطنجرة و نحرك بسرعة حتى تتوزع جيدا
و نزيل الطنجرة من على النار
هنا أصبحت الحريرة جاهزة للتقديم
صحـــا فطوركم