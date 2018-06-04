فطُــورك عندِي سيدَتي - وصفات اليوم 5

نحضر أولا الكراميل :نذيب كأس كبير من السكر على نار هادئة دون تحريك حتى يأخذ لونا بنيا فاتحاثم نصبه في القالب الذي سنخبز فيه الكاتو و نتركه جانبا كي يبرد و نحضر الكريمةفي كاس الخلاط نضع البيض و الحليب بودرة و الفانيليا و بشر الليمون الحامضة و الحليب المركز المحلى (لا حاجة لإضافة السكر لأن الحليب المركز محلى بما فيه الكفاية) ثم نخلط جيدا مدة نصف دقيقهثم نفتح الكاس و نضيف مقدار الحليب السائل كاملا و نخلط جيداثم نصب خليط الكريمة في القالب فوق طبقة الكراميل و نتضع القالب جانبا ريثما نحضر الكيك

أولا نضع الحليب يغلي و نضيف إليه النيسكافي و نتركه جانبا حتى تنخفض حرارتهنخفق البيض و الفانيليا و بشر الحامض او البرتقال و السكر حتى يبيض الخليط و يتضاعف حجمهنضيف الزيت و نكمل الخفق بالمضرب السلكنضيف خليط الحليب و النيسكافينضيف خليط الدقيق و الكاكاو و الخميرة الكيماويه بالتدريجثم نصب خليط الكيك في القالب فوق خليط الكريمة مع الحرص أن نصب من الوسطثم نضع القالب وسط قالب آخر أكبر حجما مملوء حتى الثلثين بماء مغلي و نخبزه في فرن ساخن على درجة °180 مدة 45 إلى 55 داحرصوا على أن يكون القالب الذي يوضع فيه خليط الكيك و الكريمة عميقا كي تتجنبو أن يغمر الماء المغلي خليط الكيك و بالتالي يفسدكما يوضع القالب في الرف السفلي للفرن و لاختبار مدى نضج الكاتو ندخل عود شواء وسطه إذا أخرجناه جافا فهذا يدل على ان الكاتو قد نضج و طبعا لا نبدأ اختبارات النضج إلا بعد مرور 45 د (و حاولو الا تفتحو الفرن قبل هذه المدة)بعد مرور المدة اللازمه للخَبز نخرج القالب من الفرن و نتركه يبرد في درجة حرارة المطبخ و بعد ذلك ندخله الثلاجه كي يبرد (دون أن نزيله من القالب) لمدة 4 إلى 6 ساعاتو قبل التقديم مباشرة نقلبه في صينية و نقطعه كما في الصورة و نقدمه في أكواب ورقية أو أطباق فردية و في الحالة الأخيرة نسقيه بفائض الكراميل