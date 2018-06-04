مهاجم نيجيريا الإصابة تُبعده عن المونديال

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم اليوم الاثنين أن مهاجمه موسيس سيمون سيغيب عن مونديال روسيا بسبب الإصابة.



وسجل موسيس (22 عاما) هدفين مع منتخب نيجيريا خلال تصفيات كأس العالم، وبدا مرشحا للمشاركة مع الفريق تحت قيادة المدرب جيرنوت رو.



ولكن رور أكد أن موسيس سيغيب عن المونديال، موضحا "لسوء الحظ موسيس سيمون لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة".



وأضاف "إنه يوم حزين بالنسبة لنا لكن لا يمكننا أن نفعل شيئا حيال هذا الأمر وعلينا أن ننظر إلى الأمام".



وسجل سيمون ستة أهداف لفريقه جينت خلال الموسم الماضي من الدوري البلجيكي الذي انهاه الفريق في المركز الرابع.



وتلعب نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة للمونديال بجانب كرواتيا وايسلندا والأرجنتين