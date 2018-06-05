ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السابعة

faith8

faith8

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#1
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ترشيحات كتب دينية

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الحلقة السابعة
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تأويل مختلف الحديث
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المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـ)

بن قتيبة الدينوري هو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء وأجودهم تصنيفاً، وهو من المنتصرين لمذهب السنة المشهورة وله في ذلك مصنفات متعددة ومن أشهرها هذا الكتاب الذي نقلب صفحاته والذي يردّ فيه على كل من طعن بأهل الحديث ورجالاته. حيث جمع فيه أخبارهم التي ادعوا عليها التناقض والاختلاف، مجيباً عما أوردوه من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة او المشكلة بادئ الرأي مقدماً قبل ذكر الأحاديث وكشف معانيها وصف لأصحاب الكلام وأصحاب الحديث وبما عرف به كل فريق.
فالكتاب يبحث في علم من علوم الحديث الشريف وهو علم تأويل مختلف او مشكل الحديث حيث أورد فيه المصنف جملة من الاحاديث التي يظهر للوهلة الاولى انها مخالفة لنصوص حديثية اخرى او قرآنية وهي في الحقيقة غير مخالفة او معارضة، ثم يورد الإشكال الذي اطلق حولها ثم يزيل هذا الإشكال ويكشف عن الالتباس الحاصل حول هذه الاحاديث، وللمصنف كتاب آخر في تأويل مشكل القرآن
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,409
الإعجابات
13,748
النقاط
666
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,409
الإعجابات
13,748
النقاط
666
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
تنويه: للأمانة العمل من اعداد الأخ احمد حلمي وقد وضعه في أحد الجروبات على فيسبوك وجدته صدفة وأعجبت بالترشيحات كثيرا لذا قررت نقلها ليستفيد منه أناس أكثر
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,409
الإعجابات
13,748
النقاط
666
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
كلمة صاحب العمل الأصلي حول السلسلة :
إن الكتب هي ثاني طرق التعلم ، ولذا فقد عني بها العلماء قديماً وحديثاً ، ونظراً لتخبط بعضٍ في أختيار الكتب الشرعية؛نتيجة كثرة التأليف وعدم التخصص فى المجال الشرعي،وجراة الكثير على الحديث فى الدين،فختلط الغث بالسمين،وتواترة الشكوي فى عدم الاستفادة من بعض قراءة الكتب الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله،لذلك كانت هذه الفقرة.
ومعلوم اختيار الكتاب هو اول طريق الاستفادة والعلم،فكلما كان الإختيار صائب والكتاب أجود كانت الفائدة المرجو أقرب إلي القارئ،والقراءة فى الكتب الشرعية من أنفع العلوم بلا شك؛لذلك تاتي هذه الفقرة وهي تعتنى بترشيح الكتب الدينية،ولا شك أننا بحاجة إلى أن نقرأ في هذا الكتب حتى نفقه في دين الله -تبارك وتعالى_ونقرب أكثر من ديننا ونحمل معلومات أكبر عن ديننا؛وهذا يؤدي للعمل الصالح وصلاح المرء فى الدنيا والأخرة.

هذا وسيكون ترشيح الكتب مبني على الأمور التالية:
١_ان اكون قد أتممت قراءة الكتاب بنفسي،ومن ثَم معرفة نقاط الضعف والقوة ومحور وهدف الكتاب.
أو اطلعت عليه مطالعة كاملة للكتاب.
٢_ثناء اهل العلم والفضل على الكتاب.
٣_اغلب الترشيح سيكون لكتب أئمة الإسلام وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وكذلك المعاصرين سوء عناية او تأليف.
٤_يأصل الكتاب المعلومات والمسائل للمبتدئين والمتوسطين وتذكرة وتثبيت للمنتهي والمتخصص .
٥_الترشيحات ستكون فى مجالات تندرج تحت ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة/او ما لا يسع المسلم جهله
ونسأل الله السداد والتوفيق والإعانة علي هذا العمل
وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي أله وصحبه وسلم​
 
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