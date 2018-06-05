ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السابعة

faith8
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الحلقة السابعة
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تأويل مختلف الحديث
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المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـ)
بن قتيبة الدينوري هو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء وأجودهم تصنيفاً، وهو من المنتصرين لمذهب السنة المشهورة وله في ذلك مصنفات متعددة ومن أشهرها هذا الكتاب الذي نقلب صفحاته والذي يردّ فيه على كل من طعن بأهل الحديث ورجالاته. حيث جمع فيه أخبارهم التي ادعوا عليها التناقض والاختلاف، مجيباً عما أوردوه من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة او المشكلة بادئ الرأي مقدماً قبل ذكر الأحاديث وكشف معانيها وصف لأصحاب الكلام وأصحاب الحديث وبما عرف به كل فريق.
فالكتاب يبحث في علم من علوم الحديث الشريف وهو علم تأويل مختلف او مشكل الحديث حيث أورد فيه المصنف جملة من الاحاديث التي يظهر للوهلة الاولى انها مخالفة لنصوص حديثية اخرى او قرآنية وهي في الحقيقة غير مخالفة او معارضة، ثم يورد الإشكال الذي اطلق حولها ثم يزيل هذا الإشكال ويكشف عن الالتباس الحاصل حول هذه الاحاديث، وللمصنف كتاب آخر في تأويل مشكل القرآن