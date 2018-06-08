ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة العاشرة

faith8

faith8

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#1
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#1


ترشيحات كتب دينية
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الحلقة العاشرة
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الكتاب: المقدمات الأساسية في علوم القرآن
المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي


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علوم القرآن أولى وأول ما يُشمر له أصحاب الهمم العالية، إذ هي مفاتيح سائر علوم الإسلام، ولا يحسن بالطالب أن يقدم عليها سواها فيشتغل بحديث او فقه او غير ذلك، ولما يأخذ من علوم القرآن قاعدته،
وحيث لا يخفى أن علوم القرآن بمعناها العام لا حصر لها بأنواع معينة، فهو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه : ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89] ، فإن الكلام فيها إنما هو من حيث النظر إلى معرفة مقدمات أساسية ينبغي الإلمام بها لكل راغب في دراسة هذا الكتاب العزيز، توضح مزاياه، وتحقق إسناده، وتهدي إلى معرفته وفهمه.
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الكتاب عبارة عن مباحث متعلقة بعلم علوم القرآن،مع تبسيط مسائله وتناول موضوعه بسهولة ليكون يسير على كل مسلم.
هذا البحث متقن فى مادته،وقد قام المؤلف بتناول كل مقدمة من مقدمات الكتاب بدراسة موثوقة كما كما ببعض الترجيحات.
البحث يتناول المقدِّمات التالية : المقدِّمة الأولى : نزول القرآن. المقدِّمة الثانية : حفظ القرآن. المقدِّمة الثالثة : نقل القرآن. المقدِّمة الرابعة : النسخ في القرآن. المقدِّمة الخامسة : تفسير القرآن. المقدِّمة السادسة : أحكام قراءة القرآن.
وربما ادرج المؤلف مباحث أخرى في جملة (علوم القرآن) كالكلام على خصائصه و أسلوبه اللغوي، وأسلوب القصة فيه، وقوانين الجدل والمناظرة، وطريقة وأنواع الأحكام فيه، وشبه ذلك.
فهذا الكتاب قد أت فيه المؤلف على تحرير تلك المقدِّمات، مع التقديم بين يديها بتمهيد لبيان الاعتقاد في القرآن وأسمائه وتعريف السورة والآية، ولبيان ما يعود إليه إعجازه.
الكتاب متميز جداً،إلا انه يبقي النظر فى بعض ترجيحات الشيخ،وبعض اختياراته،لكن هذه مسائل خلافية، لكن هناك مسالة او اكثر رجح الشيخ فيها رغم عدم وجود من قال من الأئمة بالجواز مثل مس الكافر المصحف ...الخ
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faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
تنويه: للأمانة العمل من اعداد الأخ احمد حلمي وقد وضعه في أحد الجروبات على فيسبوك وجدته صدفة وأعجبت بالترشيحات كثيرا لذا قررت نقلها ليستفيد منه أناس أكثر
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
كلمة صاحب العمل الأصلي حول السلسلة :
إن الكتب هي ثاني طرق التعلم ، ولذا فقد عني بها العلماء قديماً وحديثاً ، ونظراً لتخبط بعضٍ في أختيار الكتب الشرعية؛نتيجة كثرة التأليف وعدم التخصص فى المجال الشرعي،وجراة الكثير على الحديث فى الدين،فختلط الغث بالسمين،وتواترة الشكوي فى عدم الاستفادة من بعض قراءة الكتب الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله،لذلك كانت هذه الفقرة.
ومعلوم اختيار الكتاب هو اول طريق الاستفادة والعلم،فكلما كان الإختيار صائب والكتاب أجود كانت الفائدة المرجو أقرب إلي القارئ،والقراءة فى الكتب الشرعية من أنفع العلوم بلا شك؛لذلك تاتي هذه الفقرة وهي تعتنى بترشيح الكتب الدينية،ولا شك أننا بحاجة إلى أن نقرأ في هذا الكتب حتى نفقه في دين الله -تبارك وتعالى_ونقرب أكثر من ديننا ونحمل معلومات أكبر عن ديننا؛وهذا يؤدي للعمل الصالح وصلاح المرء فى الدنيا والأخرة.

هذا وسيكون ترشيح الكتب مبني على الأمور التالية:
١_ان اكون قد أتممت قراءة الكتاب بنفسي،ومن ثَم معرفة نقاط الضعف والقوة ومحور وهدف الكتاب.
أو اطلعت عليه مطالعة كاملة للكتاب.
٢_ثناء اهل العلم والفضل على الكتاب.
٣_اغلب الترشيح سيكون لكتب أئمة الإسلام وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وكذلك المعاصرين سوء عناية او تأليف.
٤_يأصل الكتاب المعلومات والمسائل للمبتدئين والمتوسطين وتذكرة وتثبيت للمنتهي والمتخصص .
٥_الترشيحات ستكون فى مجالات تندرج تحت ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة/او ما لا يسع المسلم جهله
ونسأل الله السداد والتوفيق والإعانة علي هذا العمل
وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي أله وصحبه وسلم​
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الأولى
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الثانية
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثالثة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الرابعة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الخامسة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السادسة
ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السابعة
ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثامنة
ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة التاسعة
 
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