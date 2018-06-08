ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة العاشرة

faith8
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ترشيحات كتب دينية
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الحلقة العاشرة
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الكتاب: المقدمات الأساسية في علوم القرآن
المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي
علوم القرآن أولى وأول ما يُشمر له أصحاب الهمم العالية، إذ هي مفاتيح سائر علوم الإسلام، ولا يحسن بالطالب أن يقدم عليها سواها فيشتغل بحديث او فقه او غير ذلك، ولما يأخذ من علوم القرآن قاعدته،
وحيث لا يخفى أن علوم القرآن بمعناها العام لا حصر لها بأنواع معينة، فهو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه : ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89] ، فإن الكلام فيها إنما هو من حيث النظر إلى معرفة مقدمات أساسية ينبغي الإلمام بها لكل راغب في دراسة هذا الكتاب العزيز، توضح مزاياه، وتحقق إسناده، وتهدي إلى معرفته وفهمه.
الكتاب عبارة عن مباحث متعلقة بعلم علوم القرآن،مع تبسيط مسائله وتناول موضوعه بسهولة ليكون يسير على كل مسلم.
هذا البحث متقن فى مادته،وقد قام المؤلف بتناول كل مقدمة من مقدمات الكتاب بدراسة موثوقة كما كما ببعض الترجيحات.
البحث يتناول المقدِّمات التالية : المقدِّمة الأولى : نزول القرآن. المقدِّمة الثانية : حفظ القرآن. المقدِّمة الثالثة : نقل القرآن. المقدِّمة الرابعة : النسخ في القرآن. المقدِّمة الخامسة : تفسير القرآن. المقدِّمة السادسة : أحكام قراءة القرآن.
وربما ادرج المؤلف مباحث أخرى في جملة (علوم القرآن) كالكلام على خصائصه و أسلوبه اللغوي، وأسلوب القصة فيه، وقوانين الجدل والمناظرة، وطريقة وأنواع الأحكام فيه، وشبه ذلك.
فهذا الكتاب قد أت فيه المؤلف على تحرير تلك المقدِّمات، مع التقديم بين يديها بتمهيد لبيان الاعتقاد في القرآن وأسمائه وتعريف السورة والآية، ولبيان ما يعود إليه إعجازه.
الكتاب متميز جداً،إلا انه يبقي النظر فى بعض ترجيحات الشيخ،وبعض اختياراته،لكن هذه مسائل خلافية، لكن هناك مسالة او اكثر رجح الشيخ فيها رغم عدم وجود من قال من الأئمة بالجواز مثل مس الكافر المصحف ...الخ