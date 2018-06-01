سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الرابعة

faith8

faith8

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سلسلة ترشيحات كتب دينية




لمن فاتته الحلقات السابقة فليتفضل مشكورا:
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الأولى
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الثانية
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثالثة




الحلقة الرابعة:




اسم الكتاب: تأويل مشكل القرآن
المؤلف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة

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كتاب يبحث في علم من علوم القرآن الكريم وهو علم مشكل القرآن اي الامور التي تظهر للناس او العامة اشكاليتها الا انها في الحقيقة محكمة وحكمها الذي اقتضته لا ريب فيها، واورد في البداية ابوابا" في ذلك كالرد على من ادعى اللحن او من ادعى التناقض في القرآن، ثم اورد ابوابا" في بلاغة القرآن وما فيه من انواع البلاغة كالاستعارة والتشبيه والمجاز ثم اورد سور القرآن وبيّن الآيات التي يظهر فيها الاشكال وقام بإزالة الاشكال ورفع الإلتباس وكشف الغموض.
إن القرآن الكريم كتاب الله تعالى بالحق أنزله وبالحق نزل، معجزة الإسلام الخالدة، يقول تعالى: (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد )) منبع الهداية ومعلم الرشاد، أخرج البشرية من ظلمات الحيرة والجهل إلى نور العلم والهداية، وحفظ الأمة من الضياع، وأثبت هويتها، وحفظ دوامها وبقائها.
ومن هنا فلا عجب أن يكون هذا الكتاب موضع العناية والرعاية الربانية، بالحفظ من كل تحريف وتزييف، قال تعالى: (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ))
ولهذا فقد عكف العلماء على دراسته وتفسيره، حتى بلغوا شأنا عظيما في فهمه واستخراج كنوزه، وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وأفنوا أعمارهم في سبيل هذه الغاية العظيمة.
فكان من الواجب علينا أن نحفظ هذا الميراث عنهم، ولا يكون ذلك إلا بفهم مناهجهم، ومعرفة أساليبهم التي اتبعوها، وكما هو معلوم أن لكل منهم أسلوبه ومنهجه الخاص به، على ضوئه يفهم كلامه، ويعرف مقصده ومراده، وعلى الضد من ذلك فإن عدم فهمه أدى إلى خطأ كثير من الناس، حتى عابوا عليهم ما ليس يعيبهم، كيف وهم لا يفهمون المنهج.

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وهذا ابن قتيبة أحد كبار العلماء المعروفين الذين سجل التاريخ الإسلامي أسمائهم، قد جمع من كل علم قدرا كبيرا، جعله مرجعا للدارسين والباحثين ممن جاؤوا بعده، حتى قيل فيه: إنه خير من مثل ثقافة القرن الثالث الهجري، بكل ما فيها من أطياف المعرفة، فهو الإمام المفسر الذي حاز أهلية التفسير وجمع أطرافه، وتقدم في علومه المختلفة من لغة وقراءات وأسباب نزول فكان بحق مصدرا من مصادر التفسير لكل من جاء بعده.
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تنويه: للأمانة العمل من اعداد الأخ احمد حلمي وقد وضعه في أحد الجروبات على فيسبوك وجدته صدفة وأعجبت بالترشيحات كثيرا لذا قررت نقلها ليستفيد منه أناس أكثر


ღ في رعاية الرحمنღ
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