الاعلان عن مسابقة { قهوتكم عندي لعيد الفطر }

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,272
الإعجابات
42,766
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1


عضواتنا وزوارنا الكرام

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نبارك لكم عيد سعيد للجميع

ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة [ قهوتكم عندي لعيد الفطر (خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر) ] ]












الى اعضائنا و عضواتنا الكريمات كما عودناكم في الاعوام الماضية كل عيد فطر نضع بين ايديكم مسابقة
و هذا العام كذلك ستكون هناك مسابقة خاصة بحلويات و قهوة عيد الفطر المبارك
فكونوا في الموعد و جهزوا ما لذ و طاب من التحليات و الحلويات للمشاركة معنا
و لكل فائز نصيب



مدة سير المسابقة :

سيتم الاعلان عنها لاحقـــــــا







المطلوب من المتنافسات تصوير كل طبق لحلوى العيد لوحده مع تسمية كل صنف + مائدة العيد كاملة

تحت عنوان :
[مشــاركتي في مسابقة قهوتكم عندي لعيد الفطر (خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر)]


الجوائز سيتم الاعلان عنهم لاحقــــــــــــا ايضا


تمنياتنا لجميع المشتركات بالتوفيق
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا


المسابقة تحت إشراف

لجنة التحكيم:
@سكون الفجر
@عـآشقة الجنة
@اشــواق 19
أم ياسمينdz



 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,901
الإعجابات
6,405
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
سلام عليكم ورحمة الله تعالى
توحشنا بنة عيد ولمة تاعو وقاطوات تاعو
راه قرب عيد لاز نبداو نوجدوا للمسابقة وللعيد
راح نشارك اختي وبالتوفيق للجميع
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
16,804
الإعجابات
956
النقاط
651
الإقامة
الغرب
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم
فكرة زينة ما شاء الله
بعد الموائد الرمضانية جاء الدور على أطبقاء العيد و تحلياته. ربي يوفقكم نساء اللمة راكم قايمين بالدور تاعكم على أكمل وجه.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.