الاعلان عن مسابقة { قهوتكم عندي لعيد الفطر }

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نبارك لكم عيد سعيد للجميع
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة [ قهوتكم عندي لعيد الفطر (خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر) ] ]
الى اعضائنا و عضواتنا الكريمات كما عودناكم في الاعوام الماضية كل عيد فطر نضع بين ايديكم مسابقة
و هذا العام كذلك ستكون هناك مسابقة خاصة بحلويات و قهوة عيد الفطر المبارك
فكونوا في الموعد و جهزوا ما لذ و طاب من التحليات و الحلويات للمشاركة معنا
و لكل فائز نصيب
مدة سير المسابقة :
سيتم الاعلان عنها لاحقـــــــا
المطلوب من المتنافسات تصوير كل طبق لحلوى العيد لوحده مع تسمية كل صنف + مائدة العيد كاملة
تحت عنوان :
[مشــاركتي في مسابقة قهوتكم عندي لعيد الفطر (خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر)]
الجوائز سيتم الاعلان عنهم لاحقــــــــــــا ايضا
تمنياتنا لجميع المشتركات بالتوفيق
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا
المسابقة تحت إشراف
لجنة التحكيم:
@سكون الفجر
@عـآشقة الجنة
@اشــواق 19
أم ياسمينdz