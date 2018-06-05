الاعلان عن مسابقة { قهوتكم عندي لعيد الفطر }

عضواتنا وزوارنا الكرام

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نبارك لكم عيد سعيد للجميع

ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة [ قهوتكم عندي لعيد الفطر (خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر) ] ]

الى اعضائنا و عضواتنا الكريمات كما عودناكم في الاعوام الماضية كل عيد فطر نضع بين ايديكم مسابقة

و هذا العام كذلك ستكون هناك مسابقة خاصة بحلويات و قهوة عيد الفطر المبارك

فكونوا في الموعد و جهزوا ما لذ و طاب من التحليات و الحلويات للمشاركة معنا

و لكل فائز نصيب

مدة سير المسابقة :

سيتم الاعلان عنها لاحقـــــــا

المطلوب من المتنافسات تصوير كل طبق لحلوى العيد لوحده مع تسمية كل صنف + مائدة العيد كاملة

تحت عنوان :

[مشــاركتي في مسابقة قهوتكم عندي لعيد الفطر (خاصة بقهوة وحلويات عيد الفطر)]



الجوائز سيتم الاعلان عنهم لاحقــــــــــــا ايضا



تمنياتنا لجميع المشتركات بالتوفيق

آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا