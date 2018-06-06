حدثَ في رَمضــــان

هذا المتصفح بإذن الله ، سيجمع أهم الأحداث الإسلامية لهذا الشهر الفضيل ..
نتمنى ان تستفيدوا منها و تأخذوا العبرة
نبدأ على بركة الله بــ
~1 رمضان ~
نزول صحف إبراهيم وقد نزلت في أول ليلة من شهر رمضان .
وجميع الكتب السماوية المعروفة نزلت في هذا الشهر المبارك ..
بدأ نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ففي شهر رمضان المبارك كان مبعث الرسول الأمين محمد، وهو يتحنث في غار حراء حتى جاءه الملك جبريل..
في عام 20 ه وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ وارضاه ،دخل الفتح الإسلامي مصر على يد القائد البطل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأصبحت مصر بلدًا اسلامية.
فتح الأندلس سنة 91 ه على يد موسى بن نصير في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك.
توفي ابن سينا في 1 يوم من شهر رمضان ، سنة 427 ه.
في سنة 2 ه يوم الأحد ،كان أول رمضان يصومهُ المسلمون .
زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنتُ خزيمة.
إتمام الاستعداد لغزو مكة / 1 رمضان
أنهى النبي -ﷺ- كافة الاستعدادات لغزو مكة المكرمة، في أول رمضان، من السنة الثامنة هجرية، وأخفى الأمر، حتى عن أقرب الناس إليه؛ خشية تسرب الأخبار إلى كفار قريش، فيستعدوا لمواجهته -ﷺ-، وبعث أبا قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- على رأس ثمانية نفر، من جملتهم: محلم بن جثامة الليثي، إلى بطن أضم، كل ذلك زيادة في تعتيم الخبر؛ ولكي يتوهم الأعداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يستعد في المدينة لغزو الجهة التي سارت إليها سرية أبي قتادة، وكان في السرية: محلم بن جثامة الليثي، فمرّ عامر بن الأضبط الأشجعي، فسلَّم بتحية الإسلام، فأمسك عنه القوم، وحمل عليه محلم بن جثامة، فقتله، وسلبه متاعه، وبعيره، ووطب لبنٍ كان معه، فلما لحقوا بالنبي -ﷺ- نزل فيهم القرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ[النساء:94]… إلى آخر الآية [عيون الأثر (2/207) وغزوات النبي -ﷺ- (ص:122)].
~ 2 رمضان ~
في مثل هذا اليوم عام 629 ميلادي ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة هو وأصحابه ، وصادف هذا اليوم يوم الأربعاء.
في مثل هذا اليوم من الشهر الفضيل ، سنة 670 م ، شرع في بناء القيروان بإشراف فاتحها عقبة بن نافع رضي الله عنه
وقيروان تشتهر بعلنها وفقهائها ، وفي مقدمتها الفقيه العظيم " عبد الله ابي قيروان ، ومن أهم معالمها ، جامع عقبة بن نافع
عام 132 هِ سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية .
معركة بلاط الشهداء 114 ه /732م بين قوات المسلمين تحت لواء الدولة الأموية ، بقيادة عبد الرحمن الغافقي من جهة ،و قوات الفرنجة وإنسحاب المسلمين بعدما اقتتل قائدهم عبد الرحمن الغافقي.
معركة مرج الصفر وقد قامت هذه المعركة في سهل شقحب جنوب دمشق بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ومغول فارس بقيادة قتلغ شاه نويان (قطلوشاه)
معركة شقحب/2 رمضان
في الثاني من شهر رمضان، عام (702هـ) وقعت معركة شقحب، الفاصلة بين المسلمين والمغول، وكان عدد جند المغول يزيد على المائة ألف، يقودهم قطلوشاه، ونزلوا بضواحي حماة، يوم الجمعة، من (23) شعبان من العام المتقدم، وتقدموا نحو دمشق طمعاً لاحتلال الشام، فخرج السلطان، واجتمع في دمشق جند الشام، وجند مصر، ومعهم الخليفة والسلطان، والأمراء، والعلماء، والمتطوعون، وتقدموا لملاقاة المغول، والتقوا بهم عند قرية شقحب، قريبة من دمشق، من جهة الجنوب، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في جند المسلمين، يقول ابن كثير -رحمه الله-: “أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة الحال، وضيق الأمر، فرأوا من المآذن سواداً وغبرةً، من ناحية العسكر والعدو، فغلب على الظنون أن الوقعة في هذا اليوم، فابتهلوا إلى الله -عز وجل- بالدعاء في الجامع والبلد، وطلع النساء والصغار على الأسطحة، وكشفوا رؤوسهم، وضج البلد ضجة عظيمة، ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير، ثم سكن الناس، فلما كان بعد الظهر قُرئت بطاقة بالجامع، تتضمن: أن في الساعة الثانية من نهار السبت هذا، اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان في مرج الصفر، وفيها طلب الدعاء من الناس، والأمر بحفظ القلعة، والتحرز على الأسوار، فدعا الناس في المآذن والبلد، وانقضى النهار، وكان يوماً مزعجاً هائلاً” [البداية والنهاية ط هجر (18/26) وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (ص: 418)].
~3 رمضان ~ في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك المقابل للثامن والعشرين من شهر فيفري للعام الميلادي624،خرج رسول الله محمد (عليه الصلاة والسلام) من المدينة المنّورة قاصداً موقع بدرا.
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك المقابل للحادي والعشرين من تشرين الثاني للعام 632 تُوفيت السيّدة فاطمة الزهراء {رضي الله عنها} إبنة الرسول الأمين محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام).
في الثالث من شهر رمضان عام 37هـ الموافق 11 فبراير 658م عُقِدَ التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك المصادف للثالث عشر من شهر نيسان للعام الميلادي 685، قٌتل مروان بن الحكم
وفاة فاطمة رضي الله عنها/3 رمضان
تُوفيت فاطمة بنت رسول الله -ﷺ- ليلة الثلاثاء، لثلاث خلون من شهر رمضان، سنة إحدى عشرة، وكانت أول أهله لحوقاً به، وصلى عليها علي بن أبي طالب، وهو الذي غسَّلها، مع أسماء بنت عميس، ولم يخلف رسول الله -ﷺ- من بنيه غيرها. وقيل: تُوفيت فاطمة بعده بخمس وسبعين ليلة، وقيل: بستة أشهر إلا ليلتين؛ وذلك يوم الثلاثاء، لثلاث خلون من شهر رمضان، وغسَّلها زوجها علي -رضي الله عنه-، وكانت أشارت عليه أن يدفنها ليلاً، وقد قيل: إنه صلى عليها العباس بن عبد المطلب، ودخل قبرها هو وعلي والفضل [الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1898) والإصابة في تمييز الصحابة (8/268)].
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك المصادف للحادي عشر من شهر نيسان للعام الميلادي 623، وتحديداً بعد سبعة أشهر، عقد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أوّلَ لواء لحمزة إبن عبد المطلب {سيَّدِ الشهداء} على رأس ثلاثين رجلاً من المهاجرين لاعتراض عير قريش لتي كانت بقيادة أبي جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك الظاهر بيبرس ينتصر على الفرنج في أنطاكية وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكية في مصر بعد مقتل قطز.
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك الموافق للثالث والاعشرين من شهر آب للعام الميلادي 1944 سجّل وفاة الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني آخر خلفاء الدولة العثمانية، في منفاه في باريس عن عمر يناهز 76 عاما، وقد قضى 20 عاما في منفاه بعد إلغاء الخلافة وطرده من تركيا في مارس 1923، ودفن في المدينة المنورة.
سرية سيف البحر/4رمضان
4 رمضان سنة (1هـ) الموافق مارس سنة (623م) أمَّر رسول الله -ﷺ- على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين، يعترض عيراً لقريش، جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل، فبلغوا سيف البحر، من ناحية العيص، فالتقوا، واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفاً للفريقين جميعاً بين هؤلاء وهؤلاء، حتى حجز بينهم، فلم يقتتلوا. وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله -ﷺ-، وكان أبيضَ، وكان حامله أبا مرثد كناز بن حصين الغنوي [الرحيق المختوم (ص:178)].
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك السلطان صلاح الدين الأيوبي يأمر بتعمير الأسطول البحري الإسلامي في الأسكندرية، كانت الأسكندرية محل اهتمام القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي لما كان يربط بأهلها روابط الإعتزاز منذ أن ساندوه وقت حصار الصليبيين قرب نهاية الدولة الفاطمية في مصر.
في 5 رمضان 113هـ الموافق 9 نوفمبر 731م وُلد عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) في دمشق، وهو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس.
في5 من رمضان 1367هـ الموافق 11 من يوليو 1948م: وحدة كوماندوز صهيونية بقيادة "موشيه ديان" ترتكب مجزرة في مدينة اللد بفلسطين، حيث اقتحمت المدينة وقت المساء تحت وابل من القذائف المدفعية، واحتمى المواطنون من الهجوم في مسجد دهمش، وقتل في الهجوم 426 فلسطينيا .
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك نجاح المسلمين بقيادة بيبرس في استرداد مدينة إنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت أسيرة في أيديهم 170 عامًا، وكان لوقوعها صدى كبير، فقد كانت ثاني إمارة بعد الرها يؤسسها الصليبيون في الشرق سنة 491هـ = 1097م.
عبور موسى بن نصير إلى الأندلس/5رمضان
في الخامس من شهر رمضان المبارك، عام (93 هـ) الموافق (14- يونيو – 712م) عبر موسى بن نصير مضيق جبل طارق إلى أسبانيا، على رأس جيشٍ، قوامه (18 ألف مجاهد) معظمهم من العرب لاستكمال فتح الأندلس، الذي بدأه طارق بن زياد، بتكليف من قائده موسى بن نصير، حيث قاد اثني عشر ألفاً، معظمهم من البربر، وتمكن من الوصول إلى العاصمة طليطلة، بعد سلسلة من المعارك، كان أولها وأشدها معركة (وادي لكه) استمرت ثمانية أيام، حيث بدأت في (28) رمضان (92 هـ) وانتهت في (6) شوال من العام نفسه، بانتصار ساحق للمسلمين على القوط، الذي بلغ عددهم مائة ألف مقاتل، حسب إحدى الروايات، يقودهم ملك أسبانيا لذريق [التاريخ الأندلسي، للحجي (ص:69) والحلة السيراء، لابن الأبار (2/333)].
في مثل هذا اليوم أنزلت التوراة على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لستٍّ مضين من رمضان.
في 6 رمضان 223هـ الموافق 31 يوليو 838م لبَّى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية وفتحها.
في السادس من شهر رمضان عام 532هـ الموافق 17 مايو 1138م، حدث أول نصر للمسلمين على الصليبيين بقيادة عماد الدين زنكي شمال الشام بحلب.
في 6 رمضان 63هـ الموافق 14 مايو 682م انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.
فتح عَمُّورية / 6رمضان
في السادس من رمضان سنة (223هـ)، كان فتح المسلمين لعمورية، وسبب هذا الفتح وصول خبر إلى الخليفة العباسي، يُفيد بأن مائة ألف رومي، يقودهم الملك الروماني (توفيل) قد غزوا حصن زبطرة المسلم، وقتلوا رجاله، ونهبوا أمواله، وسبوا النساء والذرية، وأن امرأة هاشمية مأسورة في يد ملك الروم صاحب عمورية صاحت: “وامعتصماه” فقال لها ملك الروم ساخراً: “لا يأتي المعتصم لخلاصك إلا على أبلق” فبلغ ذلك المعتصم، فأعد العدة، وتجهز تجهزاً لم يتجهز بمثله خليفة، فلما اجتمعت عساكره، وتوجّه المعتصم إليها، وجمع عساكره عليها، وحاصرها، ثم فتحها، ودخل إليها، وقَتَلَ فيها، وسبى وأسر [الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (ص: 227)]. وفي هذه الحادثة جملة من الفوائد، منها: أن القيادة والولاية ليست للمتعة بالزعامة والملك، وتحقيق المكاسب الخاصة، وإنما هي الشعور بالمسؤولية، والتضحية بالوقت والجهد والنفس والمال، من أجل إسعاد الرعية، ورفع الظلم عنهم. القائد الحقيقي لا يرتضي المنكر والخطأ والظلم، فيتحرك على الفور لإصلاحه، أو تغييره دون تأجيل.
في السابع من رمضان عام 361هـ الموافق 971م أُقيمت الصلاة لأول مرة في الجامع الأزهر بالقاهرة، وهكذا صار الأزهر جامعًا وجامعة، جامعًا للعبادة، وجامعةً للعلم.
في اليوم السابع من رمضان عام 632هـ، أصبحت (القاهرة)، حاضرة الدولة الفاطمية حيث أعلن الخليفة المعز (القاهرة) عاصمة لدولته بعد أن كانت مدينة (المهدية) هي حاضرة الدولة الفاطمية
فتح بلاد السند / 7 رمضان
في اليوم السابع من رمضان المبارك لعام (93هـ) تم فتح بلاد السند، ورفرفت راية التوحيد في ربوعها، وسبب فتحها أن قراصنة استولوا على سفينة، كانت تحمل نساء مسلمات، أرسلهن ملك جزيرة الياقوت، هدية إلى الحجاج بن يوسف، فصاحت امرأة من تلك النسوة، وكانت من يربوع: يا حجاج، وبلغ الحجاج ذلك، فقال: يا لبيك، فأرسل إلى (داهر) ملك السند، يسأله الإفراج عن النسوة، فقال: أخذهن لصوص، لا أقدر عليهم، فأرسل الحجاج عبيد الله بن نبهان إلى الديبل (كراتشي) فقُتل، فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي، وهو بعمان، يأمره أن يسير إلى (الديبل) لكن الهنود استطاعوا محاصرته وقتله أيضاً، فأدرك الحجاج أن فتح السند، وتحرير الأسيرات المسلمات يحتاج إلى قائد فذ شجاع، وجيش كبير، ذي قوة وحنكة وشدة، فاختار محمد بن القاسم، الذي لم يتجاوز عمره وقتئذٍ سبعة عشر عاماً، ثم بعد ذلك أتم الله لهم فتحها، وغنموا أموالاً كثيرة. ونظر الحجاج فإذا هو قد أنفق على محمد بن القاسم ستين ألف ألف، ووجد ما حُمل إليه عشرين ومائة ألف ألف، فقال: شفينا غيظنا، وأدركنا ثأرنا، وازددنا ستين ألف ألف درهم، ورأس داهر [فتوح البلدان (ص: 419-423)، والعبر، لابن خلدون (3/77)].
~8 رمضان ~
في الثامن من شهر رمضان 9هـ الموافق 18ديسمبر 630م كانت غزوة تبوك، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في الشهر نفسه بعد أن أيده الله تعالى فيها تأييدًا كبيرًا.
وفاة السلطان طغرل بك / 8 رمضان
في الثامن من رمضان، عام (455هـ) تُوفي السلطان طغرل بك، وتولّى حكم الدولة السلجوقية بعده ابن أخيه محمد، الملقب بألب أرسلان، وكان عهده عهد عز ونصر للإسلام والمسلمين، حيث وَضَعَ نصب عينه هدفاً كبيراً، وهو طرد الفاطميين الشيعة من بلاد الشام، وإسقاط الخلافة الفاطمية العبيدية في مصر، وتوحيد العالم الإسلامي، تحت راية الخلافة العباسية [البداية والنهاية (15/ 792-793)، ووفيات الأعيان (5/ 67)].
~ 9 رمضان ~
في التاسع من شهر رمضان عام 93هـ الموافق 18 يونيو 712م، قام القائد المسلم موسى بن نصير بحملة لاستكمال غزو الأندلس، وتم فتح إشبيلية وطليطلة.
في التاسع من شهر رمضان 114هـ الموافق أكتوبر 732م حدثت وقعة بلاط الشهداء في (تور – بواتيه) بين شارل مارتل قائد الفرنجة وبين عبد الرحمن الغافقي، وفي هذه الواقعة هزم العرب وقتل الغافقي، وتعرف لدى الفرنجة بموقعة (تور) أو (بواتييه).
في 9 رمضان 212هـ الموافق 1 ديسمبر 827م نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها، وتم فتح صقلية على يد زياد بن الأغلب.
في التاسع من شهر رمضان عام 1213هـ الموافق 18 فبراير 1899م وصلت إلى ميناء (القصير) في مصر فيالق المجاهدين الحجازيين للمشاركة في الجهاد إلى جانب إخوانهم المصريين ضد الصليبية الفرنسية..
معركة بلاط الشهداء / 9 رمضان
في التاسع من شهر رمضان المبارك من العام (114هـ) انتهت معركة بلاط الشهداء، التي وقعت في الأراضي الفرنسية، بين مدينتي تور وبواتييه، وكانت بقيادة عبد الرحمن الغافقي، وقائد جيش الفرنجي شارل مارتل، واضطر المسلمون فيها للانسحاب دون أن يحققوا النصر، بعد أن فقدوا عددًا من الشهداء، قال صاحب نفح الطيب: “غزا -أي عبد الرحمن الغافقي- الإفرنجة، وكانت له فيهم وقائع، وأصيب عسكره في رمضان سنة أربع عشرة، في موضع يُعرف ببلاط الشهداء، وبه عُرفت الغزوة” [نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ت: إحسان عباس (1/236)].
~ 10 رمضان ~ في 10 من رمضان 8هـ الموافق 1 من يناير 630م: قام الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالتحرك لفتح مكة في العام الثامن من الهجرة، الذي سُمي بعام الفتح، وكان هذا الفتح تتويجًا لجهود النبي –صلى الله عليه وسلم- في الدعوة، وإيذانًا بسيادة الإسلام في شبه الجزيرة العربية.
في 10 رمضان بعد عشر سنين من البعثة النبوية (3 ق. هـ) الموافق 620م توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم.
في العاشر من شهر رمضان عام 132هـ الموافق 21 إبريل 750 م قتل الخليفة الأموي الوليد بن معاوية.
في 10 رمضان 648هـ الموافق 1250م انتصرت شجرة الدر ( زوجة الملك الصالح) في معركة المنصورة على لويس التاسع حيث أسر هو وقتل عدد كبير من جنوده.
في 10 رمضان 1393هـ الموافق 6 أكتوبر 1973م انتصر القوات المصرية (خير أجناد الأرض) على اليهود في معركة العبور، بعد سلسلة من الهزائم التي مُني بها العرب في حروبهم مع اليهود.
وفاة الوزير نظام الملك / 10 رمضان
في العاشر من شهر رمضان المبارك عام (485هـ) فقدت الأمة رجلاً عظيماً، إنه الوزير نظام الملك، الوزير أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطّوسي، قوام الدّين، كان من جلّة الوزراء. ذكره ابن السمعاني، فقال: كعبة المجد، ومنبع الجود، وكان مجلسه عامراً بالقرّاء والفقهاء، أنشأ المدارس بالأمصار، ورغَّب في العلم، وأملى وحدَّث، وعاش ثماني وسبعين سنة، أتاه شاب صوفي الشكل من الباطنية، ليلة عاشر رمضان، فناوله قصّة، ثم ضربه بسكين في صدره، فقضى عليه، فيقال: إن ملكشاه دسَّ عليه هذا، والله أعلم [شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ 362)].