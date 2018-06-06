السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مستعملي الأقسام التجارية

بريد الجزائر يفتح ليلا

نريد اعلامكم أن بريد الجزائر هذه الايام في العشر الأواخر من رمضان يعمل ليلا

من الساعة 21:00 الى منصف الليل 00:00

هذا البرنامج لا يشمل كل مكاتب البريد و إنما كل ولاية لها قائمة مكاتب تعمل ليلا

عزيزي مستعمل الاقسام التجارية يمكنك التقرب من احد مراكز البريد او البريد المركزي للاستفسار عن مكتب البريد الأقرب منك

اعلان مهم



* نريد أعلامكم أنه نحن بصدد الإعلان في اليومين القادمين عن قوانين جديدة للمعاملات داخل قسم العملات و شروط اعتماد جديدة

و يجب على جميع الباعة تجديد ملفاتهم بعد الاعلان التعديلات الجديدة.



كونها من اقدم و اعرق المنتديات الجزائرية و حتى العربية كما انه بعد قدومنا للمة رأينا انه منتديات اللمة الجزائرية يجب أن تتم فيها تطويرات تليق بمقامهاكونها من اقدم و اعرق المنتديات الجزائرية و حتى العربية

لذلك قسم العملات وحده اخذ منا مدة ما تقارب او اكثر من شهر لدراسته جيدا و التعديل على بعض قوانينه و وضعنا لكم مواضيع بها شرحات مفصلة للزوار الجدد

و ايضا موضوع للأسئلة التي تتكرر كثيرا و تم الاجابة عنها بالتفصيل و قد تكون بها اسئلة و اجوبة اخرى. . .



و نشكر كل كل من قدم لنا يد المساعدة و لو بتفهم قرارات الادارة و العمل على الإتزام بقوانين القسم حتى قبل الاعلان عنها نشكر الاخ الاداري @Fethi.dz على جهوده لانجاح هذا المنتدى العريقو نشكر كل كل من قدم لنا يد المساعدة و لو بتفهم قرارات الادارة و العمل على الإتزام بقوانين القسم حتى قبل الاعلان عنها

مع تحيات إدارة اللمة الجزائرية

صح رمضانكم و صح فطوركم و صح سحوركم

و صح عيدكم

كما ستكون اقسام جديدة كما صرحنا من قبل لكن دراسة كل قسم يتطلب بعض الوقتنحن نبذل كل جهدنا انا و الادارة كلها للاعلان عن الجديد قريبا