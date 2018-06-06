4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مستعملي الأقسام التجارية
بريد الجزائر يفتح ليلا
نريد اعلامكم أن بريد الجزائر هذه الايام في العشر الأواخر من رمضان يعمل ليلا
من الساعة 21:00 الى منصف الليل 00:00
هذا البرنامج لا يشمل كل مكاتب البريد و إنما كل ولاية لها قائمة مكاتب تعمل ليلا
عزيزي مستعمل الاقسام التجارية يمكنك التقرب من احد مراكز البريد او البريد المركزي للاستفسار عن مكتب البريد الأقرب منك
اعلان مهم
* نريد أعلامكم أنه نحن بصدد الإعلان في اليومين القادمين عن قوانين جديدة للمعاملات داخل قسم العملات و شروط اعتماد جديدة
و يجب على جميع الباعة تجديد ملفاتهم بعد الاعلان التعديلات الجديدة.
كما انه بعد قدومنا للمة رأينا انه منتديات اللمة الجزائرية يجب أن تتم فيها تطويرات تليق بمقامها
كونها من اقدم و اعرق المنتديات الجزائرية و حتى العربية
لذلك قسم العملات وحده اخذ منا مدة ما تقارب او اكثر من شهر لدراسته جيدا و التعديل على بعض قوانينه و وضعنا لكم مواضيع بها شرحات مفصلة للزوار الجدد
و ايضا موضوع للأسئلة التي تتكرر كثيرا و تم الاجابة عنها بالتفصيل و قد تكون بها اسئلة و اجوبة اخرى. . .
كما ستكون اقسام جديدة كما صرحنا من قبل لكن دراسة كل قسم يتطلب بعض الوقت
نحن نبذل كل جهدنا انا و الادارة كلها للاعلان عن الجديد قريبا
نشكر الاخ الاداري @Fethi.dz على جهوده لانجاح هذا المنتدى العريق
و نشكر كل كل من قدم لنا يد المساعدة و لو بتفهم قرارات الادارة و العمل على الإتزام بقوانين القسم حتى قبل الاعلان عنها
مع تحيات إدارة اللمة الجزائرية
صح رمضانكم و صح فطوركم و صح سحوركم
و صح عيدكم
مستعملي الأقسام التجارية
بريد الجزائر يفتح ليلا
نريد اعلامكم أن بريد الجزائر هذه الايام في العشر الأواخر من رمضان يعمل ليلا
من الساعة 21:00 الى منصف الليل 00:00
هذا البرنامج لا يشمل كل مكاتب البريد و إنما كل ولاية لها قائمة مكاتب تعمل ليلا
عزيزي مستعمل الاقسام التجارية يمكنك التقرب من احد مراكز البريد او البريد المركزي للاستفسار عن مكتب البريد الأقرب منك
اعلان مهم
* نريد أعلامكم أنه نحن بصدد الإعلان في اليومين القادمين عن قوانين جديدة للمعاملات داخل قسم العملات و شروط اعتماد جديدة
و يجب على جميع الباعة تجديد ملفاتهم بعد الاعلان التعديلات الجديدة.
كما انه بعد قدومنا للمة رأينا انه منتديات اللمة الجزائرية يجب أن تتم فيها تطويرات تليق بمقامها
كونها من اقدم و اعرق المنتديات الجزائرية و حتى العربية
لذلك قسم العملات وحده اخذ منا مدة ما تقارب او اكثر من شهر لدراسته جيدا و التعديل على بعض قوانينه و وضعنا لكم مواضيع بها شرحات مفصلة للزوار الجدد
و ايضا موضوع للأسئلة التي تتكرر كثيرا و تم الاجابة عنها بالتفصيل و قد تكون بها اسئلة و اجوبة اخرى. . .
كما ستكون اقسام جديدة كما صرحنا من قبل لكن دراسة كل قسم يتطلب بعض الوقت
نحن نبذل كل جهدنا انا و الادارة كلها للاعلان عن الجديد قريبا
نشكر الاخ الاداري @Fethi.dz على جهوده لانجاح هذا المنتدى العريق
و نشكر كل كل من قدم لنا يد المساعدة و لو بتفهم قرارات الادارة و العمل على الإتزام بقوانين القسم حتى قبل الاعلان عنها
مع تحيات إدارة اللمة الجزائرية
صح رمضانكم و صح فطوركم و صح سحوركم
و صح عيدكم