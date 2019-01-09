4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسؤال: هل أنت مع رفع سقف الموضوع البيع؟ [تصويت]
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة
[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (03)
بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة
ها نحن اليوم نعود بتحديث جديد
هذا التحديث يخص:
>>منتدى تجارة العملات<<
* - * - * - * - *
----تصويت (1)----
نزولا عند رغبة الباعة و تسهيلا للمعاملات وضعنا لكم تصويت في اعلى هذا الموضوع لا تنسى التصويت لما تراه مناسب.
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة
[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (03)
بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة
ها نحن اليوم نعود بتحديث جديد
هذا التحديث يخص:
>>منتدى تجارة العملات<<
* - * - * - * - *
----تصويت (1)----
نزولا عند رغبة الباعة و تسهيلا للمعاملات وضعنا لكم تصويت في اعلى هذا الموضوع لا تنسى التصويت لما تراه مناسب.
- الجواب1: أنا مع رفع عدد مواضيع البائع لـ (3 مواضيع) و رفع سقف الموضوع الواحد لـ (1000$).
- الجواب2: أنا مع رفع عدد مواضيع البائع لـ (4 مواضيع) و إبقاء سقف الموضوع الواحد لـ (500$).
- الجواب3: أنا مع ابقاء السقف الحالي (2 المواضيع) و سقف الموضوع الواحد (500$) .
- الجواب4: أنا غير مهتم.
اخر اجل للتصويت هو 16/01/2019
نقطة تنظيمية: اذا رفعنا السقف لــ1000$ سنضيف بند مهم لعروض البيع التي عليها طلب بكثرة و العرض قليل حيث يقسم العرض بين شخصين على الأقل و تكون الاولوية لصاحب اول حجز...
* - * - * - * - *1- تحديثات تخص الباعة:تلبية طلبات رواد الاقسام التجارية تمت التحديث التالي:
----الجديد (2)----
----الجديد (2)----
- سيتم رفع السقف او بقائه حسب التصويت و بعد المشورة مع الطاقم الاداري.
- تم فتح مجموعة فايسبوك 4algeria Buy & Sell Currency مخصصة لنشر مواضيع البيع الخاصة بالمنتدى فقط (لا يتم لتعامل عبرها. فالتعامل يكون هنا كالعادة...).
- الدعم المستمر للباعة (الرد على كل استفساراتهم و لهم الاولوية في طرح الافكار الجديدة...)
- من الآن يمكن للباعة المعتمدين تبادل العملات داخل قسم تبادل العملات عبر الوسيط دون تدخل الوسيط و لا عمولة الوساطة. (تعامل مباشر لتبادل العملات الالكترونية فقط... اما شراء العملات بالدينار يكون عبر الوسيط...)
2- خطط الاشتراك لبيع العملات تحت صنف "بائع معتمد"
- الخطة: MC-1 --> المدة: (1 شهر) --> المبلغ: 1500دج
- الخطة: MC-3 --> المدة: (3 شهر) --> المبلغ: 4500دج - 3900دج --> (خصم ≈ 13%)
- الخطة: MC-6 --> المدة: (6 شهر) --> المبلغ: 9000دج - 6600دج --> (خصم ≈ 26%)
- الخطة: MC-12 --> المدة: (12 شهر) --> المبلغ: 18000دج - 10800دج --> (خصم ≈ 40%)
ملاحظة:
*التخفيضات متواصلة لأجل غير مسمى...
*هذه الخطط سارية المفعول من تاريخ الاعلان عن هذا التحديث و تشمل جميع الباعة.
*كل بائع حالي عندما تنتهي مدة اشتراكه يختار الخطة التي تناسبه.
*رسوم الاشتراك غير قابلة للاسترداد. (عند دفع الاشتراك و تفعيل عضوية البائع لا يمكن المطالبة بإسترجاع رسوم الاشتراك)
قريبا...
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- اضافة حقل الرصيد الباقي في موضوع البيع، يمكن للبائع تحديثه بعد كل صفقة
- شريط تجاري متحرك أعلى المنتدى لوضع أهم العروض. (الأرخص أو الأكثر طلبا و الأقل توفرا...)
- تخصيص فضاء مخصص للباعة. يضع فيه الاشراف ملاحظات او توضيحات للباعة حول موضوع او معاملة... و لمعالجة مشاكل البنوك و مساعدة بعضهم البعض. و يمنع الدردشة او التطرق لأمور الاشرافية و التنظيمية للقسم. (موضوع مخفي يراه فقط مجموعة الباعة). (بعد ما نضيف المنتج الذي تكلما عنه)
- تحديثات بيع الخدمات...
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سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
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من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.
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التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
[ تحديثات 2019 ] (2) منتدى العملات الإلكترونية - فرز المواضيع حسب البنوك
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شكرًا لكم
شكر خاص للأستاد @Fethi.dz الذي سهرناه معنا
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
- - - - - - - - - - - - -
من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.
- - - - - - - - - - - - -
التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
[ تحديثات 2019 ] (2) منتدى العملات الإلكترونية - فرز المواضيع حسب البنوك
- - - - - - - - - - - - -
شكرًا لكم
شكر خاص للأستاد @Fethi.dz الذي سهرناه معنا
مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com