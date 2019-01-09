

زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة



[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (03)



بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية

و بحلول السنة الجديدة [2019]

و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة



ها نحن اليوم نعود بتحديث جديد



هذا التحديث يخص:

>>منتدى تجارة العملات<<

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---- تصويت (1)----

نزولا عند رغبة الباعة و تسهيلا للمعاملات وضعنا لكم تصويت في اعلى هذا الموضوع لا تنسى التصويت لما تراه مناسب.

​ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهزوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبةبمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائريةو بحلول السنة الجديدة [2019]و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارةهذا التحديث يخص:

السؤال:

هل أنت مع رفع سقف الموضوع البيع؟ [تصويت]

الجواب1: أنا مع رفع عدد مواضيع البائع لـ ( 3 مواضيع) و رفع سقف الموضوع الواحد لـ ( 1000$ ).

أنا مع رفع عدد مواضيع البائع لـ ( مواضيع) و رفع سقف الموضوع الواحد لـ ( ). الجواب2: أنا مع رفع عدد مواضيع البائع لـ ( 4 مواضيع) و إبقاء سقف الموضوع الواحد لـ ( 500$ ).

أنا مع رفع عدد مواضيع البائع لـ ( مواضيع) و إبقاء سقف الموضوع الواحد لـ ( ). الجواب3: أنا مع ابقاء السقف الحالي ( 2 المواضيع) و سقف الموضوع الواحد ( 500$ ) .

أنا مع ابقاء السقف الحالي ( المواضيع) و سقف الموضوع الواحد ( ) . الجواب4: أنا غير مهتم.

يرجى اختيار التحديث الذي يناسبك

اخر اجل للتصويت هو 16/01/2019

نقطة تنظيمية: اذا رفعنا السقف لــ1000$ سنضيف بند مهم لعروض البيع التي عليها طلب بكثرة و العرض قليل حيث يقسم العرض بين شخصين على الأقل و تكون الاولوية لصاحب اول حجز... إضغط للتوسيع...

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----الجديد (2)---- ​

1- تحديثات تخص الباعة: تلبية طلبات رواد الاقسام التجارية تمت التحديث التالي:

(لا يتم لتعامل عبرها. فالتعامل يكون هنا كالعادة...).

قسم تبادل العملات عبر الوسيط

(تعامل مباشر لتبادل العملات الالكترونية فقط... اما شراء العملات بالدينار يكون عبر الوسيط...)

2- خطط الاشتراك لبيع العملات تحت صنف

"بائع معتمد"

4500دج

3900دج

خصم ≈ 13%

9000دج

6600دج

خصم ≈ 26%

18000دج

10800دج

خصم ≈ 40%

ملاحظة:

*التخفيضات متواصلة لأجل غير مسمى...

*هذه الخطط سارية المفعول من تاريخ الاعلان عن هذا التحديث و تشمل جميع الباعة.

*كل بائع حالي عندما تنتهي مدة اشتراكه يختار الخطة التي تناسبه.

*رسوم الاشتراك غير قابلة للاسترداد. (عند دفع الاشتراك و تفعيل عضوية البائع لا يمكن المطالبة بإ سترجاع رسوم الاشتراك)



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قريبا...

يضع فيه الاشراف ملاحظات او توضيحات للباعة حول موضوع او معاملة...

(موضوع مخفي يراه فقط مجموعة الباعة). (بعد ما نضيف المنتج الذي تكلما عنه)

- سيتم رفع السقف او بقائه حسب التصويت و بعد المشورة مع الطاقم الاداري.- تم فتح مجموعة فايسبوكمخصصة لنشر مواضيع البيع الخاصة بالمنتدى فقط- الدعم المستمر للباعة (الرد على كل استفساراتهم و لهم الاولوية في طرح الافكار الجديدة...)- من الآن يمكن للباعة المعتمدينداخلدون تدخل الوسيط و لا عمولة الوساطة.- الخطة:--> المدة:--> المبلغ: 1500دج- الخطة:--> المدة:--> المبلغ:-->- الخطة:--> المدة:--> المبلغ:-->- الخطة:--> المدة:--> المبلغ:-->- اضافةفي موضوع البيع، يمكن للبائع تحديثه بعد كل صفقة- شريط تجاري متحرك أعلى المنتدى لوضع أهم العروض. (الأرخص أو الأكثر طلبا و الأقل توفرا...)- تخصيص فضاء مخصص للباعة.و لمعالجة مشاكل البنوك و مساعدة بعضهم البعض. و يمنع الدردشة او التطرق لأمور الاشرافية و التنظيمية للقسم.- تحديثات بيع الخدمات...