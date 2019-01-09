معلومات [ تحديثات 2019 ] (3) منتدى العملات الإلكترونية - رفع السقف/الاعتماد [تصويت...]

هل أنت مع رفع سقف موضوع البيع للباعة المعتدين؟

  • نعم، مع رفع عدد المواضيع لـ (3) و رفع سقف كل موضوع لـ (1000$)

  • نعم، مع رفع عدد المواضيع لـ (4) و إبقاء سقف كل موضوع بـ (500$)

  • لا، مع إبقاء عدد المواضيع بـ (2) و إبقاء سقف كل موضوع بـ (500$)

  • لست مهتم

النتائج قابلة للعرض بعد التصويت فقط.
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,359
الإعجابات
3,256
النقاط
171
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوارنا وأعضائنا الكرام، تحية طيبة

[ تحديثات 2019 ] التحديث رقم (03)

بمناسبة الذكرى(13) لتأسيس اللمة الجزائرية
و بحلول السنة الجديدة [2019]
و بعد أشهر من التخطيط و العمل بمعية طاقم الادارة

ها نحن اليوم نعود بتحديث جديد

هذا التحديث يخص:
>>منتدى تجارة العملات<<
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----تصويت (1)----
نزولا عند رغبة الباعة و تسهيلا للمعاملات وضعنا لكم تصويت في اعلى هذا الموضوع لا تنسى التصويت لما تراه مناسب.
السؤال: هل أنت مع رفع سقف الموضوع البيع؟ [تصويت]
  • الجواب1: أنا مع رفع عدد مواضيع البائع لـ (3 مواضيع) و رفع سقف الموضوع الواحد لـ (1000$).
  • الجواب2: أنا مع رفع عدد مواضيع البائع لـ (4 مواضيع) و إبقاء سقف الموضوع الواحد لـ (500$).
  • الجواب3: أنا مع ابقاء السقف الحالي (2 المواضيع) و سقف الموضوع الواحد (500$) .
  • الجواب4: أنا غير مهتم.
يرجى اختيار التحديث الذي يناسبك
اخر اجل للتصويت هو 16/01/2019
نقطة تنظيمية: اذا رفعنا السقف لــ1000$ سنضيف بند مهم لعروض البيع التي عليها طلب بكثرة و العرض قليل حيث يقسم العرض بين شخصين على الأقل و تكون الاولوية لصاحب اول حجز...
إضغط للتوسيع...
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----الجديد (2)----
1- تحديثات تخص الباعة:تلبية طلبات رواد الاقسام التجارية تمت التحديث التالي:
- سيتم رفع السقف او بقائه حسب التصويت و بعد المشورة مع الطاقم الاداري.
- تم فتح مجموعة فايسبوك 4algeria Buy & Sell Currency مخصصة لنشر مواضيع البيع الخاصة بالمنتدى فقط (لا يتم لتعامل عبرها. فالتعامل يكون هنا كالعادة...).
- الدعم المستمر للباعة (الرد على كل استفساراتهم و لهم الاولوية في طرح الافكار الجديدة...)
- من الآن يمكن للباعة المعتمدين تبادل العملات داخل قسم تبادل العملات عبر الوسيط دون تدخل الوسيط و لا عمولة الوساطة. (تعامل مباشر لتبادل العملات الالكترونية فقط... اما شراء العملات بالدينار يكون عبر الوسيط...)

2- خطط الاشتراك لبيع العملات تحت صنف "بائع معتمد"
- الخطة: MC-1 --> المدة: (1 شهر) --> المبلغ: 1500دج
- الخطة: MC-3 --> المدة: (3 شهر) --> المبلغ: 4500دج - 3900دج --> (خصم ≈ 13%)
- الخطة: MC-6 --> المدة: (6 شهر) --> المبلغ: 9000دج - 6600دج --> (خصم ≈ 26%)
- الخطة: MC-12 --> المدة: (12 شهر) --> المبلغ: 18000دج - 10800دج --> (خصم ≈ 40%)
ملاحظة:
*التخفيضات متواصلة لأجل غير مسمى...
*هذه الخطط سارية المفعول من تاريخ الاعلان عن هذا التحديث و تشمل جميع الباعة.
*كل بائع حالي عندما تنتهي مدة اشتراكه يختار الخطة التي تناسبه.
*رسوم الاشتراك غير قابلة للاسترداد. (عند دفع الاشتراك و تفعيل عضوية البائع لا يمكن المطالبة بإسترجاع رسوم الاشتراك)

* - * - * - * - *
قريبا...
- اضافة حقل الرصيد الباقي في موضوع البيع، يمكن للبائع تحديثه بعد كل صفقة
- شريط تجاري متحرك أعلى المنتدى لوضع أهم العروض. (الأرخص أو الأكثر طلبا و الأقل توفرا...)
- تخصيص فضاء مخصص للباعة. يضع فيه الاشراف ملاحظات او توضيحات للباعة حول موضوع او معاملة... و لمعالجة مشاكل البنوك و مساعدة بعضهم البعض. و يمنع الدردشة او التطرق لأمور الاشرافية و التنظيمية للقسم. (موضوع مخفي يراه فقط مجموعة الباعة). (بعد ما نضيف المنتج الذي تكلما عنه)
- تحديثات بيع الخدمات...


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سنعود لكم قريبا مع تحديث جديد...
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من لديه أفكار جديدة يتواصل مع الادارة
في الاخير نود الإطلاع على ارائكم الشخصية من خلال المشاركات.
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التحديثات السابقة
[ تحديثات 2019 ] (1) عودة المجلات اللماوية
[ تحديثات 2019 ] (2) منتدى العملات الإلكترونية - فرز المواضيع حسب البنوك
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شكرًا لكم
شكر خاص للأستاد @Fethi.dz الذي سهرناه معنا

مع تحيات الادارة
@Fethi.dz
@السلطانة
@الورد الأحمر
@4algeria.com
 
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,359
الإعجابات
3,256
النقاط
171
الجنس
ذكر
#3
مرحبا بكم اخي البائع
رسوم الاشتراك هي بمثابة ترقية العضوية من عضو لبائع
كما نحيطكم علما ان الاسعار تمت دراستها جيدا قبل الاعلان عنها
لمزيد من الاستفسارات او الانتقادات حول الاسعار يمكنكم مراسلتنا لفتح محادثة مع الامين المالي و يوضح لكم بعض التفاصيل

تحيات الادارة
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
750
الإعجابات
369
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#5
اهلا
بالنسبة لمن دفع الاشتراك سابقا سيبقى ساري مفعوله حتى عندما يريد تجديد هناك يتم يبدأ سريان قانون الجديد الخاص بكم
و بالنسبة لتصويت سوف يتم الان ان شاء الله
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,359
الإعجابات
3,256
النقاط
171
الجنس
ذكر
#6
نعم سيدي اعتمادك يبقى لغاية انتهائه و بعدها لك حرية الاختيار اما تجديده او الغائه
======
نعلم الاخوة الذين طرحو طلبات اعتماد جديدة و الاخوة الذين ينتظرون فتح الاعتماد انه سنفتح الاعتماد قريبا اذا كان نقص في العروض
شكرا
 
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