ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثامنة

faith8

faith8

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#1
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ترشيحات كتب دينية
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الحلقة الثامنة
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مُخْتََصَرُ مِنْهَاجِ القَاصِدِينْ
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المؤلف: نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي (المتوفى: 689هـ)
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كتاب في الوعظ والإرشاد والأخلاق الإسلامية وأسرار الأحكام، وهو مختصر لكتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي الذي هو بدوره اختصر بكتابه هذا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فجاء كتابنا هذا مختصرا للمختصر، وقد حوى دروسا رائعة في الأخلاق والمقتبسة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسر الإنتفاع بها لكل مسلم فهو على صغر حجمه جاء غزير النفع عظيم الفائدة.

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ملخص عن الكتاب:

يوضح الكتاب منهاج القاصدين إلى الله تعالى في جميع شئون حياتهم، وخاصة الشئون الخفية والأعمال القلبية، وقسم المؤلف الكتاب إلى أربعة أرباع، ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. وبدأ بربع العبادات حيث كتاب العلم وفضله وما يتعلق به، وثنى بربع العادات حيث استفتح بآداب في الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك، وثلث بالربع الثالث حيث ربع المهلكات مستفتحًا بشرح عجائب القلوب، وأخيرًا الربع الرابع من الكتاب وهو ربع المنجيات، حيث كتاب التوبة وشروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. والكتاب تلخيص لكتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي الذي هو تلخيص لكتاب الإحياء للغزالي.
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المرفقات

faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2

تنويه: للأمانة العمل من اعداد الأخ احمد حلمي وقد وضعه في أحد الجروبات على فيسبوك وجدته صدفة وأعجبت بالترشيحات كثيرا لذا قررت نقلها ليستفيد منه أناس أكثر
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
كلمة صاحب العمل الأصلي حول السلسلة :
إن الكتب هي ثاني طرق التعلم ، ولذا فقد عني بها العلماء قديماً وحديثاً ، ونظراً لتخبط بعضٍ في أختيار الكتب الشرعية؛نتيجة كثرة التأليف وعدم التخصص فى المجال الشرعي،وجراة الكثير على الحديث فى الدين،فختلط الغث بالسمين،وتواترة الشكوي فى عدم الاستفادة من بعض قراءة الكتب الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله،لذلك كانت هذه الفقرة.
ومعلوم اختيار الكتاب هو اول طريق الاستفادة والعلم،فكلما كان الإختيار صائب والكتاب أجود كانت الفائدة المرجو أقرب إلي القارئ،والقراءة فى الكتب الشرعية من أنفع العلوم بلا شك؛لذلك تاتي هذه الفقرة وهي تعتنى بترشيح الكتب الدينية،ولا شك أننا بحاجة إلى أن نقرأ في هذا الكتب حتى نفقه في دين الله -تبارك وتعالى_ونقرب أكثر من ديننا ونحمل معلومات أكبر عن ديننا؛وهذا يؤدي للعمل الصالح وصلاح المرء فى الدنيا والأخرة.

هذا وسيكون ترشيح الكتب مبني على الأمور التالية:
١_ان اكون قد أتممت قراءة الكتاب بنفسي،ومن ثَم معرفة نقاط الضعف والقوة ومحور وهدف الكتاب.
أو اطلعت عليه مطالعة كاملة للكتاب.
٢_ثناء اهل العلم والفضل على الكتاب.
٣_اغلب الترشيح سيكون لكتب أئمة الإسلام وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وكذلك المعاصرين سوء عناية او تأليف.
٤_يأصل الكتاب المعلومات والمسائل للمبتدئين والمتوسطين وتذكرة وتثبيت للمنتهي والمتخصص .
٥_الترشيحات ستكون فى مجالات تندرج تحت ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة/او ما لا يسع المسلم جهله
ونسأل الله السداد والتوفيق والإعانة علي هذا العمل
وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي أله وصحبه وسلم​
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
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أنثى
#5
الحلقات السابقة :
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الأولى
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الثانية
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثالثة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الرابعة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الخامسة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السادسة
ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السابعة
 
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