ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثامنة

faith8
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ترشيحات كتب دينية
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الحلقة الثامنة
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مُخْتََصَرُ مِنْهَاجِ القَاصِدِينْ
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المؤلف: نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي (المتوفى: 689هـ)
كتاب في الوعظ والإرشاد والأخلاق الإسلامية وأسرار الأحكام، وهو مختصر لكتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي الذي هو بدوره اختصر بكتابه هذا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فجاء كتابنا هذا مختصرا للمختصر، وقد حوى دروسا رائعة في الأخلاق والمقتبسة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسر الإنتفاع بها لكل مسلم فهو على صغر حجمه جاء غزير النفع عظيم الفائدة.
ملخص عن الكتاب:
يوضح الكتاب منهاج القاصدين إلى الله تعالى في جميع شئون حياتهم، وخاصة الشئون الخفية والأعمال القلبية، وقسم المؤلف الكتاب إلى أربعة أرباع، ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. وبدأ بربع العبادات حيث كتاب العلم وفضله وما يتعلق به، وثنى بربع العادات حيث استفتح بآداب في الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك، وثلث بالربع الثالث حيث ربع المهلكات مستفتحًا بشرح عجائب القلوب، وأخيرًا الربع الرابع من الكتاب وهو ربع المنجيات، حيث كتاب التوبة وشروطها وأركانها وما يتعلق بذلك. والكتاب تلخيص لكتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي الذي هو تلخيص لكتاب الإحياء للغزالي.
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