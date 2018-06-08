ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة التاسعة

faith8
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الحلقة التاسعة
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اسم الكتاب: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل
المؤلف: عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني
ذكر فيه المصنف قواعد للتدبر السليم لكتاب الله و ضرب علي كل قاعده امثلة كثيره , بعض هذه القواعد قواعد لغويه وبعضها قواعد منطقيه و اصوليه و بعضها قواعد فكريه و قد بني المصنف رحمه الله قواعده عن طريق استقراء الكتاب العزيز و التدقيق العميق لما استقرأه مع الاستفاده بجهود المفسرين الاوائل مع عدم التقليد الاعمي لهم في كل ما ذهبوا اليه بل صوب خطأهم في بعض المواضع ف ضرب حسن المثل في الاستفاده من الماضي و البناء عليه و حقق التكامل المعرفي في صورة سامية .
احسب ان هذا المؤلف لم يؤلف مثله من حيث الشمول و الجمع و الاستيعاب و من حيث ما ابتكره الكاتب و ابدعه من فنون التدبر و استغرب حقا كيف يكون هذا الكتاب مغمورا .
ملحوظه : يجب ان يكون القاريء ملما ببعض علوم الغه العربيه ليستفيد من الكتاب اقصي استفاد.