ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة التاسعة

faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#1
PuzWOa03031401.gif
مشاهدة المرفق 86726

ترشيحات كتب دينية
****
الحلقة التاسعة


اسم الكتاب: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل
المؤلف: عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني
ذكر فيه المصنف قواعد للتدبر السليم لكتاب الله و ضرب علي كل قاعده امثلة كثيره , بعض هذه القواعد قواعد لغويه وبعضها قواعد منطقيه و اصوليه و بعضها قواعد فكريه و قد بني المصنف رحمه الله قواعده عن طريق استقراء الكتاب العزيز و التدقيق العميق لما استقرأه مع الاستفاده بجهود المفسرين الاوائل مع عدم التقليد الاعمي لهم في كل ما ذهبوا اليه بل صوب خطأهم في بعض المواضع ف ضرب حسن المثل في الاستفاده من الماضي و البناء عليه و حقق التكامل المعرفي في صورة سامية .
احسب ان هذا المؤلف لم يؤلف مثله من حيث الشمول و الجمع و الاستيعاب و من حيث ما ابتكره الكاتب و ابدعه من فنون التدبر و استغرب حقا كيف يكون هذا الكتاب مغمورا .
3383alsh3er.gif
ملحوظه : يجب ان يكون القاريء ملما ببعض علوم الغه العربيه ليستفيد من الكتاب اقصي استفاد.
pic_2009-08-27_153404.gif
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
تنويه: للأمانة العمل من اعداد الأخ احمد حلمي وقد وضعه في أحد الجروبات على فيسبوك وجدته صدفة وأعجبت بالترشيحات كثيرا لذا قررت نقلها ليستفيد منه أناس أكثر
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
كلمة صاحب العمل الأصلي حول السلسلة :
إن الكتب هي ثاني طرق التعلم ، ولذا فقد عني بها العلماء قديماً وحديثاً ، ونظراً لتخبط بعضٍ في أختيار الكتب الشرعية؛نتيجة كثرة التأليف وعدم التخصص فى المجال الشرعي،وجراة الكثير على الحديث فى الدين،فختلط الغث بالسمين،وتواترة الشكوي فى عدم الاستفادة من بعض قراءة الكتب الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله،لذلك كانت هذه الفقرة.
ومعلوم اختيار الكتاب هو اول طريق الاستفادة والعلم،فكلما كان الإختيار صائب والكتاب أجود كانت الفائدة المرجو أقرب إلي القارئ،والقراءة فى الكتب الشرعية من أنفع العلوم بلا شك؛لذلك تاتي هذه الفقرة وهي تعتنى بترشيح الكتب الدينية،ولا شك أننا بحاجة إلى أن نقرأ في هذا الكتب حتى نفقه في دين الله -تبارك وتعالى_ونقرب أكثر من ديننا ونحمل معلومات أكبر عن ديننا؛وهذا يؤدي للعمل الصالح وصلاح المرء فى الدنيا والأخرة.

هذا وسيكون ترشيح الكتب مبني على الأمور التالية:
١_ان اكون قد أتممت قراءة الكتاب بنفسي،ومن ثَم معرفة نقاط الضعف والقوة ومحور وهدف الكتاب.
أو اطلعت عليه مطالعة كاملة للكتاب.
٢_ثناء اهل العلم والفضل على الكتاب.
٣_اغلب الترشيح سيكون لكتب أئمة الإسلام وأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وكذلك المعاصرين سوء عناية او تأليف.
٤_يأصل الكتاب المعلومات والمسائل للمبتدئين والمتوسطين وتذكرة وتثبيت للمنتهي والمتخصص .
٥_الترشيحات ستكون فى مجالات تندرج تحت ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة/او ما لا يسع المسلم جهله
ونسأل الله السداد والتوفيق والإعانة علي هذا العمل
وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي أله وصحبه وسلم​
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,478
الإعجابات
13,824
النقاط
866
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
الحلقات السابقة :
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الأولى
سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الثانية
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثالثة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الرابعة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الخامسة
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السادسة
ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السابعة
ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة الثامنة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.