جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات دور نصف النهائي لمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والقنوات الناقلة في الشرق الأوسط..







يتزايد حماس عشاق كرة القدم في كافة الأرجاء لبطولة كأس العالم 2022، وهي النسخة التي حملت في طياتها حتى الآن الكثير من الإثارة والحماس.





ومع اقترابنا من خط النهاية للمونديال، تزداد الإثارة في الأمتار الأخيرة من الماراثون الكروي، بوصولنا إلى نصف النهائي، فقط أربعة منتخبات واحد منهم سيعانق الذهب في النهاية ويصبح بطل العالم لأربع سنوات.



ومع نهاية دور ربع النهائي، ارتفع التنافس في البطولة بمباريات من العيار الثقيل، ليستمر المشوار حتى النهاية ومعانقة اللقب الغالي.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف النهائي من كأس العالم 2022؟