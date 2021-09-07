قسم اللمة الدراسي

السلام عليكم

هههههههههه

الله يعطيك الخير و الربح ههههههه

قتلتيني في نص الليالي ههههه

في لمسيد صح كنت المشاغب وغير الطاولات الاخيرة لي نريح ههه‍ههه

ايه كيما سمية توالمها الطابلا الاولى راهي باين خباشة من هذوك لي يديرو نواظر ههههه

خديجة تانيت خباشة بصح تبع في سمية برك قعدتها الاولى زكارة في الغيارين ههههه

جاليلوس الله غالب يا خويا حطوك في اسوء أستاذ هه‍ههه

الاساتذة تاع الفرنسية لازم يكونو نساء رجال ديما سامطين ومزيرين هه‍هههه

سكون الفجر صح مزيرة وواعرا بصح قلبها بيض مع الاطفال ههههه

ونسيتي روحك يا السلطانة هههههانت توالمي المفتشة تاع الاساتذة كي تبداي تعيطي عليهم حنا نفرحو ههه‍ههه

والله جا على قلبي هذا الموضوع ضحكتيني الله يسعدك

موضوع هايل





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