قسم اللمة الدراسي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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نتخيلو أعضاء اللمة يدرسون في قسم واحد
المدير هو @الامين محمد جاي شوي عاقل ههههبصح يخافوه
الأستاذة @Rayhan تحب تلاميذها ويحبوها
بصح وقت الجد متعرف حد هههه
أستاذ الفرنسية @جليلوس غير يشوفوه التلاميذ جاي يعم السكوووووت
المراقبة:
@سكون الفجر
منضبطة كتييير اللي يشاغب تقصلو جناحاتو
الآن نعرفكم على التلاميذ:
الطاولة الاولى:
@Soumia hadj mohammed و
@خديجة ph
زعم الخباشات تاع القسم خخخ
مجتهدات القسم. وهوما لي يقولو استاذ راك عطيتلنا الواجب البارح هههه
الطاولة الثانية:
@إلياس و
@ناصر dz
الاجتهاد والانضباط لكن مرة شدتهم الاستاذة ياكلو في الكسرة بالسكر ههههه
ناضو خبوها في المقلمة
استدعات المدير عطاهم الحس
الطاولة الثالثة:
@بنت الشمال و
@ℓσɴєℓу GĪяℓ
يحبو يقراو مبصح يحبو يرقدو في القسم هههههه مرة اكتشفت المعلمة انهم جابو مخدة عوض الكراسات
نادت المراقبة @سكون الفجر
قالتلهم:شو يعني عم بتنامو في الصف
أولي عليكم راح فرجيكن تعو لهون
الطاولة الرابعة:
مشاغبين القسم ههه
@Andy_Delort و
@Golden Man
الاستاذة تشرح فالدرس وهوما يخدمو فالطوايش هههه
مهمتهم تقنيص البنات بالتيب نتاع القلم لي يعمروه اوراق ويقنصو هههههه
يدو المخبط حتان يشبعو ووالو هههه منفع فيهم عصا المعلمة ولا المراقبة ولا المدير ههههه
الطاولة الخامسة:
@ظل سريالية و
@randa.hac
لقراية والانضباط مبصح يضلو فحرب مع @Andy_Delort و @Golden Man
هههههه لانهم مخلاولهم حتى قلم مخربوهش وكيما تعرفو لبنات يشرو الاقلام الكيوت الغووووز
اشششششت سيلوووونس دخل استاذ الفرنسية @جليلوس
بووون جوووغ ميزاموووغ
بووونوجوووغ موسييييوووو
شكون يقرالي لالفابي
الطاولة السادسة:
@Skor m@k واش راه يقول يا @Hakan
@Hakan ياودي واقيلا قالك اغلق النافذة
الأستاذ :ألوووغ
راك ديييت 0000000
سيد سكر
الطاولة السابعة:
@ڪبہريﮩأء أنﹻثىأنﹻثى
وقتاه برك يدق الجرس باه نروح نتفرج ماروكو يا @*amani* تقول راكي فاهمة الفرنسية خير مني تضلي تديري فلي كور من ورايا ياوحد المجرمة
الطاولة الثامنة:
@الوهم و
@sanaya
يحبو يخرجو يكتبو على السبورة
استاذة استاذة تقريب يعموهافي عينيها ههههه
الطاولة التاسعة:
@aljentel
و
no happy@
غالبا مايحدقان بحيطان القسم وخلف النوافذ ويدققان في تفاصيل السماء
يعني شاعرا القسم بامتياز هههه
الطاولة العاشرة:
@سَجَى
و
@زخرف حرف
تمتازان بالحكمة هههه
حكيمتا القسم بامتياز
نلتقي مع مواضيع اخرى ان شاءالله