قسم اللمة الدراسي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,607
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نتخيلو أعضاء اللمة يدرسون في قسم واحد

المدير هو @الامين محمد جاي شوي عاقل هههه👴بصح يخافوه

الأستاذة @Rayhan تحب تلاميذها ويحبوها
بصح وقت الجد متعرف حد هههه👌👌

أستاذ الفرنسية @جليلوس غير يشوفوه التلاميذ جاي يعم السكوووووت 🧔🧔

المراقبة:
@سكون الفجر
منضبطة كتييير اللي يشاغب تقصلو جناحاتو 👊

الآن نعرفكم على التلاميذ:



الطاولة الاولى:
@Soumia hadj mohammed و
@خديجة ph
زعم الخباشات تاع القسم خخخ
مجتهدات القسم. وهوما لي يقولو استاذ راك عطيتلنا الواجب البارح هههه


الطاولة الثانية:
@إلياس و
@ناصر dz
الاجتهاد والانضباط لكن مرة شدتهم الاستاذة ياكلو في الكسرة بالسكر ههههه
ناضو خبوها في المقلمة
استدعات المدير عطاهم الحس
🤣🤣🤣

الطاولة الثالثة:

@بنت الشمال و
@ℓσɴєℓу GĪяℓ

يحبو يقراو مبصح يحبو يرقدو في القسم هههههه مرة اكتشفت المعلمة انهم جابو مخدة عوض الكراسات 😂😂😂
نادت المراقبة @سكون الفجر
قالتلهم:شو يعني عم بتنامو في الصف
أولي عليكم راح فرجيكن تعو لهون
😅

الطاولة الرابعة:

مشاغبين القسم ههه

@Andy_Delort و
@Golden Man
الاستاذة تشرح فالدرس وهوما يخدمو فالطوايش هههه
مهمتهم تقنيص البنات بالتيب نتاع القلم لي يعمروه اوراق ويقنصو هههههه

يدو المخبط حتان يشبعو ووالو هههه منفع فيهم عصا المعلمة ولا المراقبة ولا المدير ههههه

الطاولة الخامسة:

@ظل سريالية و
@randa.hac
لقراية والانضباط مبصح يضلو فحرب مع @Andy_Delort و @Golden Man
هههههه لانهم مخلاولهم حتى قلم مخربوهش وكيما تعرفو لبنات يشرو الاقلام الكيوت الغووووز

اشششششت سيلوووونس دخل استاذ الفرنسية @جليلوس 🤩🤩

بووون جوووغ ميزاموووغ
بووونوجوووغ موسييييوووو

شكون يقرالي لالفابي
🤔😒🤔😒
الطاولة السادسة:
@Skor m@k واش راه يقول يا @Hakan
@Hakan ياودي واقيلا قالك اغلق النافذة
😏😏
الأستاذ :ألوووغ
راك ديييت 0000000
😎😎😎😎😎😎سيد سكر

الطاولة السابعة:

@ڪبہريﮩأء أنﹻثىأنﹻثى
وقتاه برك يدق الجرس باه نروح نتفرج ماروكو يا @*amani* تقول راكي فاهمة الفرنسية خير مني تضلي تديري فلي كور من ورايا ياوحد المجرمة
😱😱

الطاولة الثامنة:

@الوهم و
@sanaya
يحبو يخرجو يكتبو على السبورة
استاذة استاذة تقريب يعموهافي عينيها ههههه

الطاولة التاسعة:
@aljentel
و
no happy@

غالبا مايحدقان بحيطان القسم وخلف النوافذ ويدققان في تفاصيل السماء
يعني شاعرا القسم بامتياز هههه


الطاولة العاشرة:

@سَجَى
و
@زخرف حرف

تمتازان بالحكمة هههه

حكيمتا القسم بامتياز


قسم رسمته في مخيلتي


نلتقي مع مواضيع اخرى ان شاءالله

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Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,495
النقاط
2,901
السلام عليكم
هههههههههه
الله يعطيك الخير و الربح ههههههه
قتلتيني في نص الليالي ههههه
في لمسيد صح كنت المشاغب وغير الطاولات الاخيرة لي نريح ههه‍ههه
ايه كيما سمية توالمها الطابلا الاولى راهي باين خباشة من هذوك لي يديرو نواظر ههههه
خديجة تانيت خباشة بصح تبع في سمية برك قعدتها الاولى زكارة في الغيارين ههههه
جاليلوس الله غالب يا خويا حطوك في اسوء أستاذ هه‍ههه
الاساتذة تاع الفرنسية لازم يكونو نساء رجال ديما سامطين ومزيرين هه‍هههه
سكون الفجر صح مزيرة وواعرا بصح قلبها بيض مع الاطفال ههههه
ونسيتي روحك يا السلطانة هههههانت توالمي المفتشة تاع الاساتذة كي تبداي تعيطي عليهم حنا نفرحو ههه‍ههه
والله جا على قلبي هذا الموضوع ضحكتيني الله يسعدك
موضوع هايل


 
سَجَى

سَجَى

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 سبتمبر 2021
المشاركات
9
النقاط
3
محل الإقامة
.
الجنس
أنثى
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@السلطانة

أنتِ جدًا لطيفة و روحك مرحة
وشكرًا لـ اِسعادنا
رغم أنّي وجدت صعوبة فِي فهم
بعض المصطلحات : (

كوني على الدوَام مُبتسمة
لأني بفضلكِ أبتسمت 🤍
 
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