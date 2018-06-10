يَوْمِيَّات رَآبح و رآبحة == حَلَقَةٌ خَاصَّةٌ == رَمَــــضَآن ==

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ناس اللمة اهلا و سهلا و مرحبا بكم

في عدد خاص بالشهر الفضيل

من السلسلة الفكاهية

( رابحة في الكوزينة و تخمم للفطور )

رابحة : اممم زيتون اخضر .. بطاطا .. بوراك .. واش تاني واش تاني .. ايه و الكزبر حقا راه لازم‎

وقيلا هكا صايي كملت القايمة تاع المشترايات‎

نروح انوض هذاك الراجل ..

رااابح ااارابح نوض راها 11 و انت مازلت راقد .‎

رابح : ياودي وش تحوسي نتي مع صباح ربي

ها خلي الواحد يرقد يرحم والديك

ها راني رقدت ق مع الفجر وش بينا

.

.. ها راها 11 ياراجل واشمن صباح‎ صباح ربياااا ... ها راها 11 ياراجل واشمن صباح‎

نوض تشريلنا شويا خضرة للفطور .‎

( رابح نعسان و يتكلم )

ياودي ال10 ولا ال11 ها كيف كيف صباح ربي ‎

ها راه رمضان الصباح يقضى مع العصر ‎

وش نشريلك ثاني وش ‎

خلي الورقة مباعد نشالله نشريلك ‎

اااعجبي

.. ها و الفطور وقتاش نطيبو انا .. معا المقرباااا؟‎ العصراااا.. ها و الفطور وقتاش نطيبو انا .. معا المقرباااا؟‎

ياودي ذاك الفطور خاصك ق تكهربي في الجو هاك ‎

ها خلي الواحد يريح ااامخلوقة‎

ولا تحوسي انوض نقلبها عليك والا وش !‎

.. راك حاب تزيد تريح؟ .. ها ريح اسيدي .. بصح هاني نقولك ماشي تجي معا المقرب و تبدا تتشهى راني مانلحقش نطيب .‎ ااااربي صبرني.. راك حاب تزيد تريح؟ .. ها ريح اسيدي .. بصح هاني نقولك ماشي تجي معا المقرب و تبدا تتشهى راني مانلحقش نطيب .‎

( رابح يدور الكلام في راسو و يلقى بلي كـن ما ينوضش الفطور بالعافية هههه و ينوض من رقادو )‎

اااصبري راني نايض اسي ‎

يا بن عمي تسمطو على الواحد النوم يا الله‎

ها اصبري نقسل وجهي و نجيبلك وش تحوسي ‎

ياا سم الله الرحمن الرحيم ‎

)‎ ( رابحة تحكي معا روحها .. ايييه كي تكون على كرشك تنوض يالمكراش)‎

ايييه هكاك سيد الرجال

نوض نوض قبل ماتخلاص الخضرة من السوق .‎

...ياودي الخضرة في السوق راها خيرات ق ما تخافيش ديجا راه لسع الظهر ‎ هاني كملت و ريقلت روحي اسيدي...ياودي الخضرة في السوق راها خيرات ق ما تخافيش ديجا راه لسع الظهر ‎

المهم هاتي ترا الورقة ‎

وش درتي فيها ؟ ‎

ياسيدي جيبلي الديول نديرو بوراك و جيبلي الزيتون لخضر ماشي لسود و جيبلي الكزبر و جيبلي شويا بطاطا هذا ماكان‎

شوية بطاطا و شوية ديول‎

ها زيدي فكري كاشما نسيتي حية‎

راني اذا جيت ما نوليش ‎

هاني قلتلك ‎

و ما نجيب لا شربات لا جي لا حية‎

ها راكي نسيتيهم تقول ولا والو‎

لالا هذا ماكان ندير حريرة و طاجين زيتون معا البوراك ...‎ ممممملالا هذا ماكان ندير حريرة و طاجين زيتون معا البوراك ...‎

و الشاربات ياك نحضرها وحدي حقا راني رابحة و ماندراك 😇

ايا روح روح جيب واش قتلك .‎

ايه علابالي تخدمي الشاربات

ما حبيتش نقولك اخدميها ... على خاطر ذاك النهار كي شربتها ...من كثر ةالحماضة حسيتها هي لي شربتني

امالا ق اكتبيها مع لا ليست خيرلك .‎

هااااااا الشاربات تاعي ماعادتش تعجبكاااااا!!! 😕

.. ماعليش يارابح ماااعليش هاني كتبتها .. بصح انا نشرب صنعة يديا .. تخلاط الناس اشربو وحدك 😠

.‎

تخلاط الناس ايه ... و بركاي ما تطرطقي و تشنفي

على خاطر راني ق نعصرك كي حبة القارس ...

... زيتون ..بطاطا ... ديول ... شربات ... ماكيش شايفة بلي راكي نسيتي حية اخرى ؟ ... المهم... زيتون ..بطاطا ... ديول ... شربات ... ماكيش شايفة بلي راكي نسيتي حية اخرى ؟ ...

ها راكي نسيتي الكورجيت ياك تجي دولما ولا راني قالط ؟ ‎

واااشمن كورجيت و واشمن دولمة 😓

... ها نعيا نميل في راسي و نتصهر بسخانة الكوزينة و مبعد ماتاكل والو 😒 ... اااااارابح ماتبداش تتشهالي كيما كل يوم... ها نعيا نميل في راسي و نتصهر بسخانة الكوزينة و مبعد ماتاكل والو 😒

ياودي مانيش نتشهى راني نقولك وش راني حاب ناكل

والو اليوم ناكل ناكل ق ما تخافيش ... المهم ديري كيما قلتلك وخلاص ...

و كلي راني نشوف بلي ما ذكرتيش السكندرية ولا السفيرية ولا مش عارف اسمها !!

ها ياك تعرفيني نشتي السفيرية

قوليلي وش لازم ليها باه نجيب ‎

تقولي واش حاب تاكلااا 😑

😑

... ياربي الصبر من عندك .. شوف ماتكثرليش شهاويك .. خير يا دولمة يا سفيرية .. راني مانيش غرين دايزر انا .. ها مانبقاش للمقرب و نا نطيب .‎

يا حسراه يا رابحة ... من كنتي على ديدانك

كنتي قاع ما تهدريش هاك الي نقولهالك تحضر

ها بصح وش نقولك ... مزية الي مانيش مخليك مع الفيسبوك ... ولا كن راني نفطر في مطاعم الرحمة يا بن عمي

المهم هاتي الورقة نشوف ... يا سيدي ... يا سيدي .... ها بصح تقول الورقة راها ق صقيرة !!

.

هييييه على ايامات الفيس بوك 😅

ويناها لي صقيرة ياراجل ها روح جيبلي واش قتلك خلي نبدا مابقاش الوقت .. و زيد رانا ق زوج وعلاه هذا الشيء قاع .‎

مليح كي تفكرتي ... و مزية لي نحيتلك الفيسبوك

المهم لا علينا ... هاتي الورقة و نروح نتكل على ربي

( و يروح رابح للمارشي ... )‎

.

(رابحة تدخل للكوزينة و تبدا تحضر و تحكي معا روحها)‎

يااااربي من هذا الراجل .. يبدا ق يتشهى .. طيبيله ديريله صنفيله‎

و مبعد ماياكل والو و تبقا الماكلة هكاك 😣

واش ندير معاه ياربي 😩

‎

.

( رابح يدور في المارشي و الي يشوفها يشريها ) ‎

يا سيدي و هذي ما تعرف والو اصلا ...‎

كتبتلي ق شوية بطاطا و شوية زيتون‎

ضرك تشوفي المصروف تاع الصح‎

شني هذي ! ...‎

الكابوية اايه مليحة مع الطعام تجي سحور‎

و هذيك الحية وشنهي ... ‎

ياو هات برك‎

ندي و خلاص و كي نلحق للدار راني نشوف ‎

المهم هذي هي ... ‎

( رابح يجيب معاه المارشي كامل ..و يدخل للدار )

. ..

سلام عليك ... ااارابحة !!!‎

ارواحي شدي عليا السعفة هذي

.

... عسلامتك ياسيدي ...‎ هااا رابح جيتاااا... عسلامتك ياسيدي ...‎

😵😱

اااااعجبي ياما 😨

رابح وقيلا ماخليت والو للقاشي يشروه في المارشي !!!!!‎

واااش هذا كاامل 😲

.. قالولك المارشي راح يخلى ولا واش !!!!!‎

جبت الصرف تاع شهر وقيلااااا‎

ها راني مانطيب والو من قير طاجين الزيتون و الدولمة 😫

و الباقي نطيبوه النهارات الجايين .‎

( رابح يتقلق و ينوض الموتور ههه ) ‎

شوفي يا رابحة يا مخلوقة ربي‎

راني جبتلك المصروف هذا‎

و الي نقولك طيبيها طيبيها ‎

عند الدولمة و السكندرية اا السفيرية ‎

و عندك البوراك و السوفلي و الكباب‎

انا نحب ناكلهم اليوم‎

و معاهم الشربة ‎

تحوسي على العافية ‎

طيبيهم ‎

تحوسي نديمونطيك حية ما اديريهمش ‎

هذا كلامي ليك ‎

( ويروح رابح للصالون و يريح يتفرج )‎

( هذا هبل هذا وقيلا 😣

كيفاه نلحق هذا كامل انا .. و ديجا الماكلة تاع لبارح راها معمرة في الفريجيدان... بصح ماااعليش يارابح 😠

هاااه تشوف واش ندير 😡 )

ااا اااا هاااا ربوحي علاه تقلقت 😅

.. ياسيدي مايكون ق خاطرك .. نطيبلك واش تشتهي .. انت اؤمر و نا انفذ 😆

.‎

‎ ايا مليح ها قولي هاك من الاول ههه

ايا راني رايح انا ما تقلقينيش اه ‎

( تدخل رابحة للكوزينة و تبدا اطيب .. هذي شربة و هذي دولمة .. هذي بوراك و هذا كباب .. )‎

و هذي الدولمة و طابت .. يااربي كرايمي اااه .. و الله يارابح و ما تاكلش شهاويك هذوااا .. تشوف واش ندير 😣

و يلحق أذن المغرب ... الله اكبر الله اكبر ...‎

( رابح يسمع الاذان و ينوض من بلاصتو )

يا ربي يا ربي اليوم طوال شوية ما اذان ياه ... راه زايد يتوخر المقرب وقيلا .... ( و يروح رابح للكوزينة )

اارابحة !! راه اذن افطري صح فطورك نشالله

.

نفطراااا!! .. ها راني حضرت المايدة نفطرو كيف كيف .. شوووف اارابح شوووف هاني طيبتلك كلش واش تحب 😊

.. ايا صلي المقرب و ارواح .‎

ها خلي نكسر الصيام قبل و مبعد نصلي ياك الفطور مليح كي يتقدم ... هاتي الحليب على يدك هاتي

بصح الحليب راكي ما بردتيهش زين خرجتيه بكري وقيلا من الفريجيدار

ايا نصلي و نجي .... ‎

... حقا راه يضر القراجم يا مالا نصلي وراك ها وعلاه تشربو بارد ياسر ماشي زين... حقا راه يضر القراجم

بعد الصلاة

هاااربوحي شوف واش طيبتلك .. كول زين و قولي واش رايك في الطبااخة 😁

يا خيرك يا ربي ها علاه تكثري هاك !!

و هذيك الحية الملمدة في بعضها البعض و شنهي ؟؟

ياااتلا هاتيلي ق الشربة و مبعد نشوف‎

ايااااا رابح 😨

.. ماشي انت لي من الصباح تتشهااااا؟؟ ... حقا راني نديرلك في شهاويك لي مايقضاوش‎

ايااا كول كلش واش كاين 😣

.. ماديرليش كيما موالف 😒

.‎

انا قلتلك صح .... ها بصح ما قلتش ديريهم في نهار واحد 😅

ها نتي خرفلك رمضان ولا مش عارف ودرتي كلش مع بعضو البعض ... و ديجا تعرفيني كي نعود صايم ق نخلط ... 😅

هاااااا وليت انا القالطة ولا وش 😫

.. تاكل كلش هاني نقولك .. كلش تاكلو .. حقا انت لي طلبتهم 😑

خلاص خلي ضرك ناكلهم ... المقارف و ناكلهم ق خلي

( و رابح يبدا ريقل في روحو باه يهرب من المأزق ) ‎

( رابحة ق تعس في رابح 😒 )‎

هاي ليك السفيرية لي هبلتني عليها .. ايااا كولها قبل ماتبرد .. راهي ماتعودش زينة 😏

ياااودي و جابتلي السكندرية !!! ‎

ها راكي تشوفي فيا مع الشربة‎

خلي نكملها ومبعد ناكل السفيرة ولا سميرية هذي ‎

ديجا راه صاحبي شوية و يكلمني ‎

راه عندو ابنو مريض يحوسي يديه للسبيطار 😅

ااااه صاااحبكاااا؟؟ .. حقا البارح كلمك بن عمك .. و قبل البارح كلمك جارنا المرزاق 😑

.. ايييه ربي يشفيه الصقير مسكين 😒

و ديجا راك ساعة و انت في الشربة .. ها خلي بلاصة للحوايج الاخرين‎

راها مازالت الكباب .. هاك هاك كولها معا الشربة .‎

ياودي ها راني خلاص شبعت و تسكرت ‎

خلي خلي البلاوات هذو ‎

ضرك نشوف كاش واحد نجيبو معايا يفطر‎

و لا خليهم للسحور نشالهل‎

ها راه مزال السحور نشالله‎

اااي السحور مالا 😣

... مااااعليش اااارابح مااااعليش ياسيدي .. روح لصاحبك روح قبل ما يموت الطفل مسكين 😒

ههه ) ‎ ( يروح رابح يخرج برا مع امورو و يخلي رابحة تخطط للانتقامههه ) ‎

( رابحة تروح و تجي من القنطة و هي تتوعد لرابح)‎

ايييييه يارابحة تستاهلي ...‎

لعشية قاع و نا في الكوزينة نلبيلو في طلباتو .. و مبعد سيادتو مايخسرش حتى يذوق 😡

قالو يجيب شكون يفطر معاه 😣

... ها وعلاش ياسيدي .. ذرك نبعثو للناس تفطر في ديارها 😏

..‎

( رابحة وزعت قاع واش طيبت على الجيران و ماخلات والو للسحور ههههه)‎

( و يلحق وقت السحور و يجي رابح للدار عادي )‎

اا رابحة ‎!!

ها راه تقول السحور و السيد تعبني ندي فيه هاك و هاك ‎

المهم هاتيلنا نتسحرو راه قريب يلحق الامساك ‎

!!

( السيد تعبكااااا 😒)‎

هاا رابح جيتاااا .. السحور السحووور ...‎

ايييه السحور ...‎

ياك قتلي تجيب شكون يفطر ... و انت طولت .. ايا بعثتو للجيران ..‎

ها صدقة على رحمة الوالدين 😏

شني !! هاامالا وش قعدلنا للسحور !!‎

الحليييب!! .. لالا حقا لحليب ثاني بعثتو لجارتنا فطوم ... ااا التمر مالا !!! .. لالا التمر بعثتو لجارتنا خداوج‎

اشرب اشرب الماء و خلاص .. بالخف راه قريب ياذن‎

و غدوة نطيب لربوحي واش يحب 😏

شني ؟؟؟ 😧

خفي هاتي الماء راه قريب أذن ... !!!!😲

‎

هاك هاك ااااربوحي اشرب 😏

( يمسك رابح كاس الماء و ثم ثم يأذن عليه الاذان بلا ما يتسحر ولا يشرب الماء .....

و تنجح رابحة في حرمان رابح من السحور و هذي نهاية رابح الي يتشرط و يسرف في رمضان بلا ماكلة )‎

النهاية

قام بأداء الأدوار :

@حروف تائهة في دور رابحة

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