بـوسـو لا تمسـو

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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المقادير:
250غ زبدة طرية
4صفار بيض
نص كاس سكر ناعم
كاس مايزينة
قشور وعصير نص حبة ليمون
كاس جلجلان محمص
400غ فرينة
نص كيس خميرة كيميائية
طريقة تحضير:
في الخلاط
نضع الزبدة والسكر ونخلط جيدا ثم نضيف صفار البيض وقشور وعصير الليمون والجلجلان والمازينة ونخلط حتى تمتزج المكونات ثم نضيف الفرينة والخميرة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة طرية نشكلها حربوش ونقطعها معينات
ثم نسخن الفرن 180 درجة ونضعها لمدة 20 دقيقة ثم نخرجها
نخليها تبرد تماما ثم نغطسها في الماء الزهر والسكر الناعم