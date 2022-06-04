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موسكوتشو mouskoutchou

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
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الجنس
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6 بيض
كاس ونص سكر عادي
لافاني
كاس ونص زيت
كاس حليب +نص كاس لبن
فرينة
3خميرة الحلوى
نخلط البيض مع لافاني والسكر جيدا بخلاط يدوي *fouet* ثم نضيف الزيت ونخلط جيدا ثم الحليب ونخلط
نضيف قليل من الفرينة ونخلط ثم نضيف الفرينة مع الخميرة بحيث نتحصل على قوام سائل كثيف شاد روحو
ندهن المول بالزيت ونرشه بالفرينة ونحط فيه الخليط /انا الكمية الي درتها تع 6 بيض تكفي ل 2 مول يعني زوج تع موسكوتشو /
ندخلوها للفرن نكونو سخناه من قبل
وكي تخرجوها خلوها تبرد تماما بش تنحوها من المول
التزين حسب الذوق
شوكولا ذائبة مع شوية كاوكاو محمص ومهرمش
او ترشوها بسكر ناعم
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