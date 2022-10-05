قاطو لمشقق بالزيت والفلون

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
548
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قاطو لمشقق بالزيت والفلون
يذوب في الفم
المقادير:
2بيض
نص كاس زيت
نص كاس فلون بذوق الفرولة مايعادل 4ملاعق كبيرة 100غ او 2علب فلون نوارة
2ملاعق كبيرة نشاء مايعادل ربع كاس
2ملاعق كبيرة سكر ناعم
نص ساشي خميرة كيميائية
عطر الفرولة
3كاس فرينة
سكر ناعم لترميد كريات العجينة

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التحضير :
نخلط البيص والسكر وعطر الفرولة ثم نضيف الفلون ونخلط جيدا ثم نضيف الزيت ونخلط ثم النشاء والفرينة والخميرة حتى نتحضل على عجينة طرية نكورها كريات متساوية ثم نرمدها في السكر الناعم ونضعها في بلاطو ونطهوها على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180°
و الف صحة​
 
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