قاطو لمشقق بالزيت والفلون

يذوب في الفم2بيضنص كاس زيتنص كاس فلون بذوق الفرولة مايعادل 4ملاعق كبيرة 100غ او 2علب فلون نوارة2ملاعق كبيرة نشاء مايعادل ربع كاس2ملاعق كبيرة سكر ناعمنص ساشي خميرة كيميائيةعطر الفرولة3كاس فرينةسكر ناعم لترميد كريات العجينةنخلط البيص والسكر وعطر الفرولة ثم نضيف الفلون ونخلط جيدا ثم نضيف الزيت ونخلط ثم النشاء والفرينة والخميرة حتى نتحضل على عجينة طرية نكورها كريات متساوية ثم نرمدها في السكر الناعم ونضعها في بلاطو ونطهوها على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180°و الف صحة​