قاطو القطيفة من الحلويات الجديدة العصرية المحبوبة من الجميع،ولهذا جلبنا لك سيدتي مقادير وكيفية تحضير هذه الحلوى بالتفصيل:​





مقادير الوصفة:

العجين:500 غرام مارغرين طرية.

كأس مايزينة.

كأس زيت.

كأس سكر ناعم.

ملعقة فانيليا.

رشة ملح.

كيس خميرة الحلويات.

الطحين.



كريمة الزبدة:250 غرام مارغرين طرية.

تقريبا نصف كأس زيت.

كأسين سكر رطب.

فانيليا.

التغطية: جوز الهند محمص،4 ملاعق أكل كاكاو غامق اللون (cacao)،كأس كبير سكر عادي، و مربى المشمش.

طريقة التحضير:

العجينة: نضع المارغارين اللينة في و عاء مع مسحوق السكر و كأس النشاء،الزيت،رشة الملح،ملعقة الفانيليا و الخميرة الكيميائية و نخلط الكل بالخلاط الكهربائي أو باليد حتى تتحصلي على كريمة متجانسة و بعدها نضيف الطحين بالتدريج وندخل كل المكونات مع بعض دون عجن العجين حتى تتحصلي على عجينة متماسكة لكن ليست صلبة.

بعدها على مائدتك أو مساحة عملك قومي برش الطحين فوقها و ضعي كمية من العجينة و إجمعيها باليد لتتحصلي على عجينة متماسكة و سهلة البسط،ثم بالحلال أبسطيها و قطعيها على شكل دوائر أوقلب (لك الحق في إختيار الشكل الذي ترغبين به) و إذا إنشقت العجينة عند البسط رشيها فقط بالقليل من الطحين،ثم ضعيها بالفرن على 180°لمدة تتراوح بين 10 إلى 15دقيقة،كما يجب أن تبقى بيضاء اللون لا أن تكتسب اللون الذهبي.



كريمة الزبدة:في وعاء نضع المارغري الطرية مع كأس السكر الناعم و ملعقة فانيليا و نصف كأس زيت،و بالخلاط الكهربائي نخلط كل المكونات معا لمدة ربع ساعة(1/4) حتى تتحصلي على كريمة ناعمة وسلسة.

نتركها ترتاح بالبراد لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

التغطية: نخلط كلا من جوز الهند المحمص الدافئ(يجب أن نستعمله و هو لا يزال دافئ) مع كأس السكر العادي و 4 ملاعق كاكاو و ملعقة فانيليا.

التركيب: بعدما يبرد القاطو نلصق كل حبتين معا بالكريمة و نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة لتتماسك.



بعدها نمسح حبات الحلوى بالمربى من كل الأطراف و نمررها في خليط جوز الهند المحمص و الكاكاو ،و أتركيها تتماسك.

و بالصحة والعافية.​