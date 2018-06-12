عآشقة الجنـة
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قاطو القطيفة من الحلويات الجديدة العصرية المحبوبة من الجميع،ولهذا جلبنا لك سيدتي مقادير وكيفية تحضير هذه الحلوى بالتفصيل:
مقادير الوصفة:
العجين:500 غرام مارغرين طرية.
كأس مايزينة.
كأس زيت.
كأس سكر ناعم.
ملعقة فانيليا.
رشة ملح.
كيس خميرة الحلويات.
الطحين.
كريمة الزبدة:250 غرام مارغرين طرية.
تقريبا نصف كأس زيت.
كأسين سكر رطب.
فانيليا.
التغطية: جوز الهند محمص،4 ملاعق أكل كاكاو غامق اللون (cacao)،كأس كبير سكر عادي، و مربى المشمش.
طريقة التحضير:
العجينة: نضع المارغارين اللينة في و عاء مع مسحوق السكر و كأس النشاء،الزيت،رشة الملح،ملعقة الفانيليا و الخميرة الكيميائية و نخلط الكل بالخلاط الكهربائي أو باليد حتى تتحصلي على كريمة متجانسة و بعدها نضيف الطحين بالتدريج وندخل كل المكونات مع بعض دون عجن العجين حتى تتحصلي على عجينة متماسكة لكن ليست صلبة.
بعدها على مائدتك أو مساحة عملك قومي برش الطحين فوقها و ضعي كمية من العجينة و إجمعيها باليد لتتحصلي على عجينة متماسكة و سهلة البسط،ثم بالحلال أبسطيها و قطعيها على شكل دوائر أوقلب (لك الحق في إختيار الشكل الذي ترغبين به) و إذا إنشقت العجينة عند البسط رشيها فقط بالقليل من الطحين،ثم ضعيها بالفرن على 180°لمدة تتراوح بين 10 إلى 15دقيقة،كما يجب أن تبقى بيضاء اللون لا أن تكتسب اللون الذهبي.
كريمة الزبدة:في وعاء نضع المارغري الطرية مع كأس السكر الناعم و ملعقة فانيليا و نصف كأس زيت،و بالخلاط الكهربائي نخلط كل المكونات معا لمدة ربع ساعة(1/4) حتى تتحصلي على كريمة ناعمة وسلسة.
نتركها ترتاح بالبراد لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.
التغطية: نخلط كلا من جوز الهند المحمص الدافئ(يجب أن نستعمله و هو لا يزال دافئ) مع كأس السكر العادي و 4 ملاعق كاكاو و ملعقة فانيليا.
التركيب: بعدما يبرد القاطو نلصق كل حبتين معا بالكريمة و نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة لتتماسك.
بعدها نمسح حبات الحلوى بالمربى من كل الأطراف و نمررها في خليط جوز الهند المحمص و الكاكاو ،و أتركيها تتماسك.
و بالصحة والعافية.