:[مشاركتي في مسابقة ملابس العيد 2018]

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,654
الإعجابات
13,830
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
Untitled-2-السلام-6.gif










الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.


عيدكم مبارك و كل عام و انتم بالف
خير
تقبل الله منا صالح القيام و الاعمال


اليوم حبيت نشاركم في

:[مشاركتي في مسابقة ملابس العيد 2018]

téléchargement.png

هذي ليكات


PicsArt_06-14-10.34.39.jpg



téléchargement.png

سروال



PicsArt_06-14-10.35.17.jpg

téléchargement.png

خمار


PicsArt_06-14-10.35.52.jpg

téléchargement.png

صندال اكرمكم الله

PicsArt_06-14-10.36.15.jpg



téléchargement.png

صاك


PicsArt_06-14-10.36.37.jpg
téléchargement.png

ساعة يد و اسوارة

PicsArt_06-14-10.37.02.jpg





téléchargement.png

وهي صورة جماعية تشييزز ههه


PicsArt_06-14-10.37.27.jpg









دمتم بخير
Untitled-2-تفاعل-06.gif
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,458
الإعجابات
43,224
النقاط
12,621
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم حبيبتي ياسمين
مشاء الله تبارك الرحمن
حوايجك شابين بزاف عجبوني تلبسيهم بالصحة
موفقة يارب
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,183
الإعجابات
5,231
النقاط
696
العمر
18
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
تبارك الله حوايجك رووعة ..زينين باهيين
بصحتك غاليتي
وبالتوفيق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.