yaso ياسمين
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طاقم المشرفات
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
عيدكم مبارك و كل عام و انتم بالف
خير
تقبل الله منا صالح القيام و الاعمال
اليوم حبيت نشاركم في
:[مشاركتي في مسابقة ملابس العيد 2018]
هذي ليكات
سروال
خمار
صندال اكرمكم الله
صاك
ساعة يد و اسوارة
وهي صورة جماعية تشييزز ههه
دمتم بخير