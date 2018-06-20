هو السميع العليم ~ خلفية إسلامية

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 5,667
- الإعجابات
- 13,869
- النقاط
- 1,051
- الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
زوار واعضاء منتدى اللمة الجزائرية
و هواة التصميم
اليوم اردت مشاركتكم اخر تصميماتي
لخلفية اسلامية
في هذا التصميم كان ينقصني
اشكال و فرش اسلامية
استعملت فقط الموجود حتى و لوكان رديئ اردت التجربة فقط
اعطوني رايكم
.
.
بارك الله فيكم.