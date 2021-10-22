شباب الأهلي يقلب الطاولة على الجزيرة ويصعد لوصافة الدوري الإماراتي

فاز شباب الأهلي على ضيفه الجزيرة (2-1) مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.



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وشهدت المباراة الظهور الأول للحكم الأجنبي في ملاعب الإمارات، منذ حوالي 36 عاما، بصافرة التركي الشهير، جونيت شاكير.



ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر العين، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 13 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث.



ولم يستمر الهدوء طويلا في اللقاء، بعدما سجل الجزيرة هدفا في الدقيقة 15، عن طريق عبد الله رمضان، بعد تمريرة سحرية من علي مبخوت، وسط غياب تركيز دفاع شباب الأهلي.



وألغى حكم المباراة هدفا للجزيرة بقدم جواو فيكتور في الدقيقة 28، وآخر لشباب الأهلي بقدم عبد الله النقبي في الدقيقة 31، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.



وتمكن يوري سيزار، لاعب شباب الأهلي، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39، مستفيدا من ركلة ركنية، لم يتعامل معها دفاع الجزيرة بشكل جيد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).



وظهر شباب الأهلي بشكل أفضل في الشوط الثاني، بفضل التغييرات الهجومية التي أجراها مدربه الوطني مهدي علي، لينجح البديل الإيراني أحمد نور الله، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بمجهود فردي في الدقيقة 72.